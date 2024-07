Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov odgovorio je, na današnjoj sednici Skupštine Srbije, u nastavku Prvog vanrednog zasedanja NSRS u Četrnaestom sazivu, narodnoj poslanici Danijeli Nestorović na brojne neistine koje je iznela, za koje je čak i sama priznala da nema nikakve dokaze.

- Ona dokaza nema, ali ono za šta smo dokaze videli jeste to da je Ćuskija (kum Aleksandra Jovanovića Ćute) isekao šumu, pa pravio zgradu, ali da to zelenima nije smetalo. Veliki ekolozi to ni na koji način nisu sprečavali, jer veliki ekolozi imaju investitore kojima dozvoljavaju da grade i one kojima ne dozvoljavaju da grade, u zavisnosti od toga da li ti investitori angažuju određenu advokatsku kancelariju ili ne - rekao je Jovanov i osvrnuo se na rad Ratka Ristića, o čijem naučnom radu je prethodno govorila narodna poslanica Nestorović.

- Kaže, veliki stručnjak Ratko Ristić. Ovaj veliki stručnjak za rudarenje je šumar, čovek sa Šumarskog fakuleta, tema mu je hidrologija bujičnih tokova. Ne vidim kakve veze to ima sa rudama, kakav je on stručnjak za rude!? Međutim, stručan je za onaj biznis u koji ste krenuli zajedno - trpanje reka u cevi, pa kad niste prošli, onda ste postali veliki borac protiv reka u cevima. A Ratko Ristić je baš bio taj koji je davao građevinske dozvole za mini hidroelektrane na Staroj planini. Tamo gde je bio stručan, radio je sve suprotno od onoga za šta se vi zalažete, a sada je odjednom postao stručnjak i za rude. Prema tome, hajde da vratimo raspravu o tome onima koji se stvarno razumeju u rude, a da ostavimo šumarima da se bave šumama. Ratka Ristića možete da zovete kada Ćuskija ponovo bude sekao neki park da bi gradio zgradu - poentirao je Jovanov.



Autor: Jovana Nerić