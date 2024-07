KAKVO JE TO SPORTSKO SRCE! BRAVO, MAJSTORI! Premijer Vučević čestitao Zorani Arunović i Davoru Mikecu zlato na OI

Vučević čestitao Zorani Arunović i Damiru Mikecu osvajanje zlata na OI

Premijer Srbije Miloš Vučević čestitao je strelcima Zorani Arunović i Damiru Mikecu osvajanje zlatne medalje na Olimpijskim igrama.

- Prvo srpsko zlato u Parizu! Bravo za naše zlatne Zoranu Arunović i Damira Mikeca! Kakva je to bila neizvesna finalna borba u disciplini deset metara vazdušni pištolj - miks. Kakvi su to borci! Kakvo je to sportsko srce! Bravo, majstori! Hvala na svoj radosti koju ste nam doneli - poručio je Vučević.



Maestralni srpski strelci Zorana Arunović i Damir Mikec osvojili su zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu u disciplini 10 metara vazdušni pištolj. Posle epske borbe sa Turcima i neverovatnog preokreta uspeli su da se domognu najsjajnijeg odličja na Olimpijskim igrama u Parizu.

Autor: Dubravka Bošković