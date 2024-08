Opozicija radi protiv srpskog jedinstva! Bulatović za Pink o Đilasovim pretnjama: Odgovorio sam mu istinom (VIDEO)

Poslanik Skupštine Srbije Dejan Bulatović kaže da je na pretnje i napade Dragana Đilasa tokom rasprave u parlamentu odgovarao isključivo istinom.

- Na kraju je pocrveneo, svi su to videli i počeo je da preti. Važno je samo da je nacija sve videla. Rekao sam da sam svedok nasilja koje je sprovodio Dragan Đilas, da je pesnicama tukao psa, a tome je svedočila njegova ćerka - istakao je Bulatović za Pink.

Bulatović je podsetio da je na dnevnom redu sednice bilo 60 tačaka.

- Mislim da je navažnija ona u kojoj smo govorili o interesima našeg naroda i zaštiti Srba širom sveta. Opozicija nema čime to da osporava, pa od te tačke beži kao đavo od krsta. Nema šanse da se bave temom koja je u interesu našeg naroda, nego ajde da pričaju o litijumu o kojem nemaju pojma - istakao je Bulatović i dodao:

Zašto im je važno da ugroze srpske interese? Ćuta, Marinika Tepić, Dragan Đilas, radomir Lazović svi oni zajedno rade protiv onoga što ova država smatra da je najvažnije, a to je jedinstvo.

Urednik magazina Optimist Predrag Azdejković je govoreći o ponašanju opozicije u Skupštini Srbije apomenuo da pretnje dolaze od onih koji se navodno bore protiv nasilja.

- Dolazimo do zaključka da samo njima ne sme da se preti. Stvara se toksična atmosfera na dva tabora u društvu - zaključio je Azdejković.

Marketinški stručnjak Nebojša Krstić je naveo da je Rezolucija koja je usvojena u pralamentu fokusirana na brigu o Srbima.

- Hrvatska brine za svoje manjine gde god da žive. Ali niko za to ne kaže da je to nacionalitzam. Oni se brinu pa je to u redu. Kao što je u redu da Mađari brinu za Mađare, Slovaci za Slovake, Česi za Čehe... - rekao je Krstić i dodao:

Jedino ako se Srbija brene za Srbe to postaje nacionalizam. I to se unutar Srbije pojave neki likovi koji to govore.

Autor: Snežana Milovanov