'NADAM SE DA ĆEMO DA IMAMO VIŠE MEDALJA' Vučić o našim sportistima na OI: Šadrina zaslužila pobedu, to je bila oružana pljačka

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti iz Vile Mir.

O litijumu i pisanju regionalnih medija

- Znaju da Srbija time pravi kvantni skok, pobeže, ode u nebesa u odnosu na sve druge. Ako je to loše, valjda bi bili oduševljeni u regionu? Podržavaju proteste, dovoljno je samo da pročitate prištinske, sarajevske, zagrebačke medije i sve će vam biti jasno. Problem je u tome što neki drugi menjaju svoju politiku, pa im Dejtonski sporazum više nije dobar, već bi da ga menjaju po svaku cenu. Srbija podržava sve norme Dejtonskog sporazuma i tako će biti i u budućnosti.

O očekivanjima na OI

- Nadam se da ćemo da imamo više medalja. Žao mi zbog Sare male, bila je na ivici. Abasov, koji je takođe izgubio 3:2 preglasavanjem, ne mogu da kažem da je zaslužio pobedu, ali je Šadrina sigurno zaslužila pobedu, to je bila oružana pljačka. Šta da kažem, italijanska bokserka koju je pretukao muškarac. Udario je pesnicom biološki muškarac, ludilo zavladalo svetom. Sad svi treba da učestvujemo u tom eksperimentu i kažemo kako je to lepo i pametno.

- Nadam se još medalja da ćemo da dobijemo. U džudou su pokazali Hrvati i Albanci s Kosova da su uspešniji od nas iako smo imali velike rezultate. Nadam se tekvondistima, rvačima, bokseri su najmanje jednu zaslužili, nadam se da će basketaši da izdrže, odbojkašice, Novak Đoković naravno. Šadrina izuzetno pametno boksuje, baš mi je teško palo to.

- Danas imam više važnih vesti za ljude u Srbiji i nekoliko važnih objašnjenja. Još jednom čestitam Mikecu i Arunović na zlatnoj medalji, da im se zahvalim za sve što su učinili za našu zemlju i da poželim večeras sreću našem Đokoviću i basketašima - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da, zavisno da li imate stopu rasta, možete da donosite odluke u zemlji.

- Opet smo prvi u Evropi, da li će to ostati kada se saberu prvi i drugi kvartal, teško je očekivati. Austrija, Švedska, Letonija, Irska su ispod nule, druge zemlje EU su uglavnom na 1. Počela je turistička sezona koja je u Španiji nešto bolja u odnosu na prošlu godinu. Ovo su veliki i važni rezultati za nas - rekao je Vučić i dodao:

Ovo je pokazatelj građanima Srbije da se Srbija nalazi na dobrom putu, da dobro radi zemlja, i da imamo izvesnu i sigurnu budućnost. Imamo preko 6,5 milijardi evra na računu RS. Čak petostruko veće zemlje nemaju to na računu. Nemamo nikakve fiskalne probleme.

O penzijama i platama

Vučić je rekao da će penzije biti veće za 10 posto, dodaje da će Vučević od večeras biti na raspolaganju države i nastaviti da radi.

- Danas je penzija gotovo 46.000 dinara. Pre samo 12 godina bila je 22.000 dinara. Ne kažem da je to dovoljno, ali to je važno povećanje. Ti procenti ne mogu da budu kao ranije kada su penzije bile male. Sada 11 odsto je 5.000 dinara. Sledeći put 10 odsto će biti manje od 5.000 dinara. Penzioneri će biti zadovoljni ovim. Inflacija će biti između 3 i 4,8 odsto - rekao je Vučić i dodao:

- Moja molba predsedniku Vlade i ministru finansija je da pokušamo da minimalna zarada bude značajnije uvećana od uvećanja prosečnih plata za javni sektor. Želimo time da pokažemo brigu za najsiromašnije. Razgovaraćemo sa sindikatima o svemu.

- Poslodavci uvek traže manje, jer ljudi žele da ostvare što veći profit. Ja verujem da sa sadašnjih 47.154 dinara minimalna zarada mora da ide značajno preko 50.000, neću da govorim dalje, da ne bih pokvario tok pregovora koji predstoji - rekao je Vuči.

Kako kaže, daćemo sve od sebe da povećamo plate prosvetnim radnicima.

- Imate tu podelu sad nastavno i nenastavno osoblje. Nastavno osnovnu platu imaju 96.000, nenastavno 68.000, prosek je 85.000 dinara u prosveti. Naša je obaveza da bez obzira na fond radnih sati, nastavnici matematike i jezika imaju po 18 sati obavezu, drugi 20 sati, tu dolazi razredno starešinstvo... Ali, naša je obaveza da onima koji vaspitavaju i uče našu decu sa ekonomskim razvojem povećamo primanja. Plate za nastavnike moraju da budu značajno veće - rekao je Vučić.

Kako kaže, u maju smo izmerili 855 evra i najjači smo u regionu po tom pitanju.

- Danas smo pretekli Crnu Goru, i na ovih 855 evra kad kažete 5 procenata da se poveća plata, to je 43 evra. Verujemo da će već u decembru prosečna plata biti 900 evra. Mislimo više od toga da povećamo, već sledeće godine da dostignemo prosečnu platu 1.000 evra. Verujem da prosvetni radnici će svakako biti zadovoljni - rekao je Vučić.

Roditeljski dodatak

- Za prvo dete smo do sada izdvajali 3.307 evra ili 500.000 dinara jednokratno, ukupno 4.336 evra. To će biti od prvog novembra. Za drugo dete povećanje, iznosiće 5.126 evra. To je 600.000 dinara u 24 rate, plus 7.500 dinara, plus 135.000 prava na jednokratnu pomoć. Ukupno 742.500 dinara, 6.344 evra. To je ja mislim 2000 evra više nego što je bilo do sada. Povećano je i za treće dete gde će biti preko 20.500 evra. Tu ide 2.280.000 dinara. Za četvrto dete uvećavamo na 27.231 evro. Isplaćujemo gotovo 10 puta više za 4. dete, 27.230 evra - rekao je Vučić.

- Time pokazujemo da su nam deca najvažnija. To je manji pad nego što svi drugi imaju u regionu, a pad je. Moramo da imamo decu, kome ćemo da ostavimo sve što radimo, mora na nekome da ostane. Imamo rast i u siromašnim krajevima, a tamo gde žive najbogatiji imamo drastičan pad rođenja dece - rekao je Vučić i dod

- Srbiji je stalo do toga da imamo više dece. Nedostaje nam dece u školama, sve ćemo morati da uvozimo, za svaku oblast.

Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga

- Biće donet Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, uvodi se ograničenje na kredite, kreditne kartice i dozvoljena prekoračenja. Hoćemo da omogućimo veću potrošnju građanima, ne ugrožavajući naš bankarski sektor. Idemo brzo s usvajanjem tog zakona, pre kraja septembra biće na snazi. Imaćemo nedvosmisleno i značajno smanjenje kamatnih stopa. Zaduženje će biti jeftinije, i mladi će moći da računaju kako i na koji način svoj novac u budućnosti da troše - rekao je Vučić.

Litijum

Vučić je, govoreći o Jadru rekao da želi da ukaže na nekoliko važnih stvari. Najpre, kako kaže, kada stvario postanu emocionalne a ne racionalne teško je o bilo čemu razgovarati.

- Gotovo da je nemoguće razgovarati kada se to dogodi. Onima koji žele da čuju želim da saopštim nekoliko stvari. Onima koji su dobronamerni i stvarno zabrinuti - rekao je Vučić.

Kako kaže, pet tačaka koje su mu važne.

- Pod jedan, nema nikakvog kopanja, promene na terenu niti će biti, dok mi sami ne budemo izneli garant. Lažu vas svakog dana. Moramo da prikupimo dokumentaciju, ali ćemo uzeti najbolje srpske eksperte za zaštitu životne sredine, koji će moći da nam garantuju. Prvi uslov bez kojeg nećemo ni da razgovaramo o bilo čemu - rekao je Vučić.

Kako kaže, tačka dva je briga svih ljudi koji su prodali svoje imanje u procesu eksproprijacije direktnom pogodbom sa Rio Tintom.

- Razgovaraćemo sa tim ljudima. Pod tri, briga o zaštiti životne sredine biće dodeljena najvećim evropskim, svetskim o domaćim ekspertima. Ponuđeno je našim političkim protivnicima, oni su to odbili, poručivši nastavićemo da obmanjujemo narod - rekao je Vučić.

- Tačka 4 je naša borba za kompletan lanac vrednosti. Ovde smo vam pokazali koliko smo uspeli da obezbedimo, koliko je to u novcu. Oni su rekli to je godišnje 990.000 evra. Ja stvarno ne bih da govorim da to nije ni blizu desetine jednog promila onog što smo u stanju da zaradimo. Nemojte da obmanjujete naš narod. Kad govorite o zaštiti životne sredine, pre nego što smo doveli Kineze, pogledajte kakva je bila zagađenost u Boru. Tada su oni u Boru obećavali kikiriki. Danas ne postoji prekoračenje dnevne granične vrednosti sumpor dioksida u Boru, jer su Kinezi uložili mnogo novca, uspeli smo da dovedemo investitore, a plata prosečna u Boru je 1.025 evra. Borski rudnik je površinski kop, 60.000 hektara. Zemlja oko Loznice je 140 hektara. Izračunajte koliko je to puta manje, negde oko 400 puta manje, i malo više od toga - rekao je predsednik.

- Samo da vidite o kakvim lažima mi govorimo svakodnevno. Ovo vam je kad brinete o našim ljudima, u Boru danas ovakvih problema više nema. Ja garantujem ljudima da ćemo da se izborimo i za ovo - rekao je predsednik i dodao:

- Rekli su svakog dana nešto oko sumporne kiseline, svi u svetu je koriste na svakom mestu, mi je svugde koristimo. Odjednom je to postao najveći problem. Samo da vam ukažem čime obmanjuju javnost. Sumporna kiselina će se ovde koristiti u zatvorenom sistemu, koristiće se na 90 stepeni, nema sumpornih kiša, nema nikakvog isparenja. Samo da vam kažem koliko izmišljotina i laži su slušali prethodnih dana.

- Gradimo posebnu prugu da nigde i nikad ne dođe u kontakt sa bilo kim drugim. UJadru em je posebni rudnik, nema tečne jalovine i sve je čvrst otpad, samo da vidite o kakvim prevarantima i lažovima je reč - kaže Vučić.

Kako kaže, čuli su prethodnih dana da to izazova patogene mutacije kod dece, o tome su govorili poljoprivredni stručnjaci, laž do laži.

- Je li moguće da neko takvo nešto izgovara samo da bi svoje političke interese ostvario. Vi kad to čujete kao argument nema šta drugo nego da se prekrstite. Ja nemam odgovor na iracionalne i sumanute stvari, primedbe koje veze sa realnošću nemaju. Kako da odgovorite ljudima nešto pristojno koji jure ljude i viču ti meni prenosiš koronu, koji pričaju o Zemlji kao ravnoj ploči - rekao je Vučić i dodao:

- Pričate o Loznici, Loznicu podigla viskoza. 11.000 ljudi je radilo na Viskozi, dok je vi niste uništili. Vi pričate o zaštiti životne sredine, u Kosjeriću se skupili gde su dali cementaru i sve vreme ste imali prašinu, uzeli sebi pare u džep i ni o čemu nisu brinuli.

Kako kaže, slušao je prethodnih dana, i ponovio: "Vučiću pe*eru, Vučiću šiptare, Vučiću majmune i Vučiću lopove". Dodaje da je sve to čuo, da mogu i da pojačavaju i ubuduće, i čestitao je na argumentaciji.

- Hajde to što biste da vređate Albance, nemam ništa zajedničko sa tim i neću da vas hvalim pošto mislite da ste time uvredili i mene i njih, a zbog čega sam šiptar? Što jedno mene mrze u Prištini? Što sam im jedina meta? Što najviše mrze mogućnost što Srbija može da koristi litijum? Ili zbog toga što mene optužuju za sve svoje probleme, što ne mogu da ostvare svoju državu. Vi veliki junaci a ja koji sam im stotinu puta stao na put sam šiptar? Ili ustaša, ja kojem su ustaše ubile članove porodice. Sve kuće Vučića spalili '92 godine. Zato što sam jedini predsednik koji je pokušao da ode u Jasenovac. Lopov zato što imam Franš, stotine milijardi što izmišljate svakog dana. Pa još ni dinar ne nađoste. Koliko to vila imam po Srbiji što pokazujete i lažete - rekao je Vučić.

Kako kaže, tokom svih ovih 12 godina za njega je Srbija bila sve.

- Živeo sam za nju, od svake nesreće, tragedije, poplava, borbu za svaki član zakonski, za sve to vreme Srbija je rasla i napredovala brže nego svi drugi u našem okruženju. Da, Srbija danas najbolje živi u svojoj istoriji. Ne postoje bolja vremena za srpsku istoriju, rekao sam suštu istinu, a mi nikada to ne volimo da prihvatimo i priznamo. U teškim reformama koje smo sproveli, Srbija napreduje - rekao je Vučić.

- Ne govorite vi ovde ni o Ani Brnabić, Dubravki, Vučeviću, ovde vam smetam ja. To je sve naredio jedan tajkun, kriminalac, Dragan Šolak, kojem sam se suprotstavio u želji da upravlja ovom zemljom. Ponosan sam na tu činjenicu što sam ja taj čovek, što se ne plašim njegovih veza ni u CIA, ni gde hoćete. 12 godina sam posvetio teškog i napornog rada. Nisam u tih 12 proveo ni jedan godišnji odmor u celini. Nisam bio dobar roditelj svojoj odrasloj deci, oni su moji sin i ćerka, nisam im bio dobar roditelj u tih 12 godina, nisam bio dobar roditelj ni trećem detetu, vreme je da razmišljam o tome šta ću drugo. Ovo vam je moja ponuda, nemojte da se maltretirate da gubite vreme, 75 potpisa donesite, obezbediću vam ja ostatak potpisa, idemo pre kraja godine na referendum o opozivu predsednika. Ja ću da se borim protiv vas i tad. Nemojte da zaluđujete narod, vi to radite zbog mene. Hoćete meni da vidite leđa. Skupite samo, ima vas toliko, skupite 70, daćemo sve što vam je potrebno za dve trećine. Treba samo 50 odsto sve zajedno da skupite ko sad što ste skupili i s koca i konopca. Nikakav problem nije. I više nisam predsednik, neću ni da čekam kraj mandata - rekao je Vučić i dodao:

- Za šta sam to bio kriv u koroni? Obezbedili sve vakcine, jedina zemlja koja je prva imala sve 4 vakcine. Vi upali u Skupštinu. Dvojica monstruma nam ubila decu, vi protestovali tražili političke ostavke. Šta smo mi krivi, ne zna se. Kriv Vučić. Sad kad ne znate šta narodu da kažete. Ja neću da odustanem, može Vlada da se povuče, ja neću. Nisam lagao ljude, danas je Srbija broj jedan. Znao sam da ono što radim donosi rezultat. Lagali ste ljude da će u Valjevu da se kopa, Kosjerić. Reč je o malom parčetu u okolini Loznice i ništa više. Vi volite Loznicu, što neki put, fabriku niste izgradili. Ja napravio stadion u velelepnoj Loznici, gradim i brzi put do Šapca. Što to niste izgradili? I vi volite Loznicu, ja ne volim. Mrzim ljude, a vi ih volite, a ništa nikad niste izgradili i napravili.

- Vi nećete da razgovarate. Kod vas je razgovor "ili ćete sekiru ili ćete morati da nas slušate". Evo neću. Ali vam nudim rešenje kojim ćete sve ovo moći da rešite - kaže predsednik.

- Sve moguće opcije, kao što vidite, ništa bez naroda, odluka će naroda biti svakako, bilo da mi budemo zadovoljni onim što je zaštita životne sredine, kako je predviđena i kako da se sprovede u delo, nikakvog kopanja neće biti u narednih godinu i po dana. Možete da idete i pre toga na opoziv, obezbediću vam dvotrećinsku većinu da možete da provedete proceduru a onda ćete da vidite kako su sve lagali. O svim bajkama koje su vam pričali i svim besmislicama, i svaki put samo da zaustave Srbiju, da pre nas budu i BiH i Crna Gora i Severna Makedonija i svi. Sa zemljama koje su primile 60 i 90 milijardi od EU se takmičimo, mi koji smo primili dve milijarde - rekao je Vučić i dodao:

- Nadam se da su penzioneri zadovoljni, uvek moramo da idemo sa stopom rasta. Verujem da su dobre vesti ove o ograničenju kamatnih stopa i mislim da su za roditeljski dodatak, posebno za nižu srednju klasu, veoma važne vesti o tome da idemo od 6.500 do 27.000 evra to su velika ulaganja za našu zemlju.

