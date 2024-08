Kukavice iz opozicije! U svom neznanju počeli da nalaze alibi i opravdanje: Ne može referendum Vučiću, mi znamo da u narodu nemamo nikakve šanse!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponudio je opoziciji da donesu 75 potpisa u Skupštini pre kraja godine i da će biti referendum o opozivu predsednika. Odmah su se javile kukavice iz te iste opozicije koje već traže alibi i opravdanja.

- Ima vas toliko. Skupite 70. Daćemo sve što je potrebno za 2/3 poslanika i raspisaćemo referendum pre kraja godine o opozivu predsednika Republike - rekao je Vučić tokom svog obraćanja iz Vile Mir.

Prvi se javio lider PSG Pavle Grbović koji je poručio kako ne može referndum, jer su svesni da u narodu nemaju nikakve šanse.

- Vučić traži da opozicija skupi 75 potpisa Narodnih poslanik, on će obezbediti ostatak do 2/3 za pokretanje postupka za opoziv predsednika. Uslov koji se tiče kršenja Ustava ne pominje, to se valjda podrazumeva. I to će da nam obezbedi. Ali pominje referendum o opozivu, koji ne postoji. Najbolji student prava u istoriji. Moraće izgleda i neki master da upiše, greota je da se ovako bruka - napisao je Grbović na mreži "X".

Naravno, nismo ni sumnjali da će se kukavice iz opozicije odmah javiti. U svom neznanju već su polčeli da traže opravdanje i alibi.

Očigledno je da Grbović i ekipa žele da im se fotelje daju bez izjašnjavanja naroda!

Autor: Aleksandra Aras