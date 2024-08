Evo ko će sve dobiti POMOĆ od države: Ministarka Mesarović najavila NOVE PROJEKTE ministarstva!

Ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je danas da je Srbija sada ekonomski, finasijski i politički stabilna zemlja sa značajno manjom stopom nezaposlenosti i izrazila je očekivanje da će u narednom periodu biti mnogo novih projekata i investicija.

Govoreći o značaju iskopavanja litijuma za Srbiju, ministarka je naglasila da je to istorijski velika šansa za Srbiju.

"Očekujem da će sve studije o proceni uticaja na životnu sredinu i sve ono što je primat u funkcionisanju biti sprovedene. To je prioritet predsednika Aleksandra Vučića. Očekujem da će na osnovu toga doći do realizacije ovog projekta, jer može našoj ekonomiji i privredi obezbediti apsolutno kvantni skok i nešto što do sada nijedan projekat nije uspeo da nam omogući," izjavila je Mesarović.

Ministarka je je pojasnila da će projekat, nakon eksploatacije rude i prerade iste u Srbiji, omogućiti stvaranje lanca snabdevanja i realizaciju niza investicija.

"Ovaj projekat će omogućiti proizvodnju katodnog materijala, baterija i privući dodatne proizvođače u sektor automobilske industrije, poput onih orijentisanih na proizvodnju električnih automobila, kao što je Stelantis u Kragujevcu," dodala je Mesarović.

Ministarka je podsetila da je 2012. godine kada je SNS preuzela vlast stopa nezaposlenosti iznosila 26 odsto.

"Danas je čast i privilegija biti ministar privrede u ovakvim prilikama i uz ovako intenzivnu privrednu aktivnost. Mi smo 2012. godine zatekli fabrike sa katancima i visoku stopu nezaposlenosti", dodala je Mesarović.

Ministarka naglašava da se u ovom trenutku privreda Srbije suočava sa novim izazovima, ali i prilikama za dalji rast i razvoj

Ministarstvo privrede će, prema rečima Mesarović, nastaviti da radi na unapređenju ekonomskih uslova i podršci privrednicima širom zemlje.

Na pitanje na koje sektore se odnose deset programa podrške privredi, koje je ranije najavila i da li su neki već objavljeni Mesarović ističe da je Vlada Srbije usvojila svih deset i da je većina već objavljena i da su namenjeni malom sektoru.

"Do utorka puštamo dva velika programa - što je ukupno do sada deset. Oni će predstavljati verovatno jedan od najvećih impulsa ka malom sektoru i u potpunosti su orijentisani ka onim preduzetnicima koja i registrovani kao mikro, mali i srednji, ali i prema preduzetnicima", rekla je Mesarović.

Ona je istakla da u Srbiji posluje oko 340.000 preduzetnika, a da prema statistici u proseku bar dva člana porodice žive od jednog preduzetnika.

"Tako da dolazimo do brojke od skoro 700.000 naših sugrađana koji žive od malih poslova i apsolutno mislim da fokus Ministarstva privrede mora biti i ka malom sektoru", naglasila je Mesarović.

Dodala je da se Ministarstvo posebno fokusiralo na ženu kao stub porodice, a da kroz ove programe želi da je dodatno ekonomski osnaži.

"Program koji radimo u saradnji sa Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju, je program podrške ženama na selu gde ćemo omogućiti da po pojedinačnoj aplikaciji ženi na selu omogućemo sto odsto bespovratnih sredstava kako unapredila svoju privrednu delatnost i kako bi te porodice ostale da žive na selu", rekla je Mesarović.

Mesarović je dodala da je i ove godine pripremljen i program za žensko preduzetništvo s tim što je sada u okviru programu omogućen veći udeo bespovratnih sredstava za samohrane majke.

"Tu je i program značajan za početnike i mlade, za startapove. Fokusiran je na mlade ljude koji imaju ideje. Imamo u okviru Ministarstva privrede, Programa za podsticaj razvoja prerađivačkih kapaciteta u oblasti lova, ribarstva, proizvodnje vina, piva i jakih alkoholnih pića. Po prvi put smo taj program, konceptualno osmislili, izdvojili i omogućili tim privrednicima poseban set finansijska podrška države", rekla je Mesarović.

Dodala je da je Ministarstvo pripremilo bespovratna sredstva i u okviru Programa podrške razvoju starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinostiza stare umetničke zanate i domaće radinosti.

"Na to sam posebno ponosna s obzirom da su stari umetnički zanati veoma zastupljeni u našoj državi. Imamo poseban set programa sa 100 odsto bespovratne podrške za njih", rekla je Mesarović.

Ona je naglasila da je cilj Ministarstva da dodatno osnaži i zanatlije koji čuvaju srpsku tradiciju.

Mesarović je navela i da je Ministarstvo pripremilo Programe podrške malim preduzećima za nabavku opreme kao i Program razvojna šansa – linija za prerađivačku industriju.

"U ovom momentu oni su orijentisani samo na mali sektor. Ja pozivam sve privredne subjekte i preduzetnike da se jave na ova programe. Svi su javno dostupni, mogu ih pronaći na sajtu Ministarstva privrede i veoma je važno da se jave u što većem broju, i da taj impuls privredi pružimo u onom obimu u kojem smo hteli i želeli naspram obezbeđenih finansijskih sredstava", rekla je Mesarović.

Ona je istakla da su ove godine konceptualno programi malo drugačiji i da su obuhvaćene i neke delatnosti koje ranije nisu bile predviđene programima podrške.

"Ja bih istakla da smo u odnosu na prethodne godine, kada je iznos bespovratnih sredstava bio u visini od 20 do 25 odsto, omogućili jednu snažniju finansijsku podršku finansijsku. Taj bespovratni iznos se sada kreće od 50 do čak 100 odsto", rekla je Mesarović.

Ona je naglasila da je nakon više meseci zastoja u realizaciji programa podrške kad je u pitanju žensko preduzetništvo, i startapovi i mladi Ministarstvo uspelo da ih otkoči u saradnji sa kabinetima predsednika Srbije i predsednika Vlade i da će sada, iako pripadaju, 2023. godini, biti odobrena sredstva privrednim subjektima koji su tada aplicirali.

"Biće odobrena 414 zahteva, a u ukupnom iznosu 5,4 milijarde dinara ka malom sektoru i preduzetnicima", rekla je Mesarović.

Mesarović dodaje da je privreda ključna za ekonomiju države, naglasivši važnost interakcije i prilagođavanja politike potrebama privrednika i građana.

Ministarka je istakla da Ministarstvo privrede, u skladu sa politikom predsednika Aleksandra Vučića, neće biti ministarstvo zatvorenih vrata, već orijentisano prema potrebama običnih ljudi i privrednika.

"Mi ćemo biti na terenu, orijentisani ka običnom čoveku, privredniku, građaninu, i ekonomskom osnaživanju pojedinca. To je ono što i politika predsednika Vučića zastupa upravo to. I ja ću biti na terenu maksimalno moguće, da čujem probleme i izazove, i da sve ono što je realno primenimo u radu ministarstva," dodala je Mesarović.

Mesarović je takođe istakla da su mnogi programi kreirani nakon poseta terenu i osluškivanja potreba privrednika, posebno malog sektora.

"Na osnovu statističkih podataka i onoga što omogućava kreiranje kvalitetnih programa, mi smo kreirali programe koji odgovaraju potrebama privrede," zaključila je ministarka.

Mesarović dodaje da Ministarstvo privrede radi na setu novih programa koji će biti predstavljeni najkasnije do jeseni, sa fokusom na izvozno orijentisane aktivnosti.

"Radimo na novim programima u saradnji sa Agencijom za finansiranje izvoza, koja je takođe u resoru Ministarstva privrede, i omogući ćemo set programa koji se tiču malih kompanija i preduzetnika, kako bi ih osnažili i omogućili im da se izvozno orijentišu," rekla je Mesarović.

Ministarka je istakla da će do kraja godine biti plasirano 300 miliona evra u sektor male privrede preko Fonda za razvoj Republike Srbije.

"Biće izdvojeno 100 miliona evra za projekte kompanija za trajna obrtna sredstva preko Evropske investicione banke, dok će 200 miliona evra biti plasirano preko Francuske razvojne agencije za realizaciju projekata iz zelene agende," dodala je Mesarović.

Ona je naglasila da će ukupno biti plasirano preko 40 milijardi dinara kroz set programa, što predstavlja istorijski visoku sumu opredeljenu za mali sektor.

"Naravno, nećemo zanemariti ni sektor velikih kompanija niti privlačenje stranih direktnih investicija, u čemu smo se već istakli i ostvarili lidersku poziciju u 2023. godini, a očekujemo isto i u tekućoj godini," istakla je ministarka.

Na pitanje šta se može očekivati od Ministarstva s obzirom da je od kako je preuzela resor Ministarstva privrede prisustvovala polaganju kamena temeljca za fabriku u Ariston u Nišu, fabriku PVO u Čačku, kao i pokretanju proizvodnja električnih automobila Fiat Grande Panda u Kragujevcu, Mesarović dodaje da bi volela da vidi mnogo novih investicija i podsetila da je Ariston 10 fabrika u Nišu koju je otvorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Samo kada je u pitanju grad Niš, danas radi čak 22 hiljade više zaposlenih u odnosu na period 2012. To su podaci koje često moramo pominjati i ne smemo ih zaboraviti imajući u vidu koliki je to preokret i koji je promeni ekonomsku sliku naše zemlje," rekla je Mesarović.

Kada je u pitanju najavljeni nastavak podrške Srbije ka Republici Srpskoj i ministarka ističe da će Srbija nastaviti podršku usmerenu ka jačanju privrede RS, naglašavajući značaj intenziviranja ekonomske saradnje između dve teritorije.

Mesarović je podsetila da je pre nekoliko dana bila u dvodnevnoj radnoj poseti Republici Srpskoj tokom koje se u Banjaluci sastala sa predsednikom i premijerom Miloradom Dodikom i Radovanom Viškovićem kao i sa ministrom privrede i preduzetništva Vojinom Mitrovićem.

"Poseta je protekla veoma lepo i korisno. Prisustvovali smo poslovnom forumu sa preko 70 privrednih subjekata iz Srbije i Srpske. To je bio veoma značajan forum, gde smo spojili dve privredne komore i dodatno intenzivirali naše odnose," izjavila je Mesarović.

Dodala je da je veoma je važno da se privredna aktivnost na teritoriji Republike Srpske dodatno intenzivira.

"Tu postoji veliki prostor za realizaciju investicija iz Srbije. Očekujem da ćemo do kraja godine imati značajne vesti," rekla je Mesarović.

Ona je istakla da će se truditi da u narednom periodu organizuju češće susrete sa privrednicima iz Republike Srpske, kao i sa stranim kompanijama koje posluju u Srbiji.

Na pitanje kako će izgledati njen izveštaj povodom prvih 100 dana Vlade Srbije Mesarović naglašava da će on biti realan, dodaje da je to kratak period i da je puno posla pred Ministarstvo.

"Puno je posla pred nama i moramo još mnogo raditi, mnogo se približiti privredi. Naravno, poslovni privredni ambijent u našoj zemlji je na zavidnom nivou. Srbija je prepoznata na investicionoj mapi sveta, kao zemlja u koju treba investirati, kao zemlja koja je ekonomski i politički jaka i koja će nastaviti sa realizacijom niza investicija", rekla je Mesarović.

Ona je naglasila da je većina stranih investicija u Srbiju došla zahvaljujući ličnom utisku i uticaju koji je stvorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić i odnosom i vezama sa drugim stranim državnicima.

