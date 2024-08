'Zahvalan sam svim ljudima koji učestvuju u ovom projektu' Vučić: Ja sam ponosan na ono što ostavljamo našoj deci (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na gradilištu Dečje bolnice Tiršova II gde je došao da se uverida radovi teku po planu.

Pored predsednika Vučića, obilasku gradilišta prisustvovali su i ministar zdravlja Zlatibor Lončar, ministar finansija Siniša Mali, ministar za javna ulaganja Darko Glišić, gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, direktor Univerzitetske dečje klinike Tiršova Siniša Dučić.

Zbog velikog značaja Dečje bolnice Tiršova II, na molbu predsednika Srbije i insistiranje Vlade Srbije, radovi se odvijaju u tri smene.

- Došli smo da vidite da se radi u tri smene, obećavana je 30 godina. Gradimo ovu velelpnu kliniku koja će biti najvažnija za decu i Srbije i decu iz regiona- rekao je Vučić.

- Ono što je važno za vas da znate, došli smo večeras da se vidite da se radi u 3 smene, reč je o dečjoj klinici Tiršova 2. 118 miliona evra su građevinski radovi i završićemo je pre početka EKSPA 2027. godine. Za nas je najvažnije da sačuvamo živote naših ljudi, naše dece i zato ulažemo toliki novac. Verujemo da će to biti važno za decu iz Srbije, ne samo iz Beograda. Za nas je zdravlje ljudi najvažnije- rekao je predesnik Vučić.

- Naravno, najvažnije je da sačuvamo roditeljima decu i zato toliko ulažemo. Hoću da pohvalim izvođače, ubrzavamo radove. Rok je do maja, oni moraju do marta sve da završe, kako bismo otvorili EKSPO- rekao je Vučić.

- Uz to što idemo sa preventivnim pregledima za sve građane preko 40 godina, želimo da sačuvamo što je više moguće života. To ćemo da radimo i vikendom, uvodimo i sistematske preglede za da pomognemo roditeljima da uradimo ono što je najvažnije, da sačuvamo decu.

- Mislim da preko 70 posto ljudi umire od kardiovaskularnih i onkološnih problema. Da izvršimo prevenciju, da sačuvamo što više ljudi i života. To ćemo da radimo vikendom. Uvodimo ponovo sistematske preglede za decu, da time pomognemo roditeljima da na najbolji mogući način uradimo ono što je posao države i tu ulažemo ogroman novac - rekao je Vučić.

-Sve vrste lekova koje nabavljamo, to je preko 4,6 ili 4,7 milijardi. Ovo je nešto što je od najvećeg značaja za građane Srbije. Neka se svi pripreme za to od prvog septembra i svako će da dobije najbolji mogući preventivni pregled, da sazna sve o svom telu, mislim da je to važna i velika stvar.

-Svi su pričali o novoj dečjoj klinici, koliko je potrebna i ponosan sam što ćemo to da uradimo nedaleko od velelepnog Kliničkog centra. Mi svoj posao kao država završavamo.

- Tiršova dva je najvažniji projekat. Hoću da se zahvalim onima koji rade. Sve što nikada nije bilo u Srbiji danas je postalo uobičajeno.

Glavni cilj projekta je izgradnja nove univerzitetske dečje bolnice opremljene visokom medicinskom infrastrukturom. Kako se navodi u tenderu, ukupna površina kompleksa bolnice iznosi 33. 670 kvadratnih metara. Suteren 1 je u medicinskom i tehnološkom smislu biće najkompleksniji sprat gde je najviše ukrštanja puteva dnevnih i pacijenata iz stacionara. Na ovoj etaži će se nalaziti radiološka dijagnostika, endoskopija, centralna laboratorija sa bankom krvi, fizijatrija, dnevna hirurgija i odeljenje genetike i imunologije. Stacionar za pacijente je predviđen na prvom, drugom, trećem i četvrtom spratu. Ove etaže su površinski mnogo manje od prizemne i suterenskih etaža. U suterenu 2 biće centralna sterilizacija, centralna apoteka, centralna kuhinja, centralna vešernica, tehničke prostorije, patologija. Planira se i interna saobraćajnica od planiranog kružnog toka kod Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć do Deligradske ulice, koja će se koristiti isključivo u funkciji klinike Tiršova 2. Vrednost ugovora je 118.000.000,00 evra bez PDV-a, a rok za izvođenje radova 1.100 kalendarskih dana to jest završetak realizacije ugovora do 30. maja 2027. godine. U martu prošle godine potpisan je sporazum između Srbije i EU o dodeli bespovratne pomoći, a za izgradnju dečje bolnice Tiršova 2 namenjeno je 35 miliona evra. Nova bolnica će moći da pruža zdravstvene usluge mladim pacijentima iz Srbije, u skladu sa evropskim standardima. Pored toga, bolnica može da zadovolji specifične, složene pedijatrijske potrebe susednih zemalja na osnovu bilateralnih sporazuma država. Nova bolnica će zameniti postojeću zgradu, koja će najverovatnije biti prenamenjena u odeljenje za palijativnu dečju medicinu, smeštaj za roditelje pratioce, ili kombinaciju obe ove namene.

Vučić je govorio i o, kako kaže, Kuritjevim jednostranim, protivpravnim potezima.

- Kuritjevo ponašanje je pokušaj izazivanja ratnog sukoba. Mi ne želimo rat, želimo da sačuvamo mir, ali on to radi smišljeno, organizovano i uz podršku pojedinih zapadnih sila.

- Iz 2015. postoji sporazum o telekomunikacijama, pošti Srbije i svemu drugom. Taj sporazum je brutalno pregažen. Veoma sam zabrinut. Dalje neću da govorim jer se plašim da bih mogao da naštetim interesima Srbije. Lično sam razgovarao sa Lajčakom, pa ćemo da vidimo šta će da rade.

- Naravno da nije problem u litijumu. Sve vreme su lagali i obmanjivali narod. Bio sam kriv i kada su dvojica monstruma ubili našu decu, pa su opet upadali u institucije. Valjda sam kriv i zbog nečega što će da bude podzemni rudnik. Najmanje 2 godine neće biti kopanja. Pa što ste se digli kad znate da nema kopanja?

- Naravno da je meni jasno da to nikakve veze nema sa litijumom ili sa bilo čim - rekao je Vučić.

- Slušate laž do laži svakog bogovetnog dana. Što lažete narod, što izmišljate? Kažite da hoćete moju glavu nije problem. Šta ustvari hoćete ni sami ne znate. Uplašili ste se napretka Srbije i činjenice da će Srbija i Loznica da napreduju nikad brže. Ja mrzim ljude, ne brinem o njima pa ću da uništim Loznicu?

- To će da bude ukupno na 140 hektara rudnik, još na 80 hektara zgrade, svega 220 hektara. Samo hoću da kažem kako jedna laž sustiže drugu. Ja slušam ove stručnjake koji ništa na svetu ne vole više nego pare, a onda izađu na TV pa pričaju o stranom kapitalu, Rokfelerima, Rotšildima...

- Zahvalan sam svim ljudima koji učestvuju u ovom projektu.

- Uticao sam da se napravi zdrav sistem javnih finansija u našoj zemlji da možemo da uradimo sve ono što oni nisu mogli ni da počnu. Sve što su uradili je da su sebi u liftu zamenili linoleum i tapacirung na nameštaju i ništa više. A za narod, kliničke centre, domove zdravlja, bilo ih je baš briga.

- Ja sam ponosan na ono što ostavljamo našoj deci i ono što ostavljamo svojim starima i što ostavljamo generacijama koje dolaze- rekao je Vučić.

- To je razlika koju mi pravimo, a ja im priznajem da su oni u svemu mnogo bolji.

Radovi u Tiršovoj su najavljeni do jula 2027. godine:

- Pokušaćemo do kraja marta 2025. završimo sve. Da za nešto više od dve i po godine sve bude gotovo- zaključio je predesednik Vučić.

