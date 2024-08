PREDSEDNIK VUČIĆ OBILAZI RADOVE na Nacionalnom fudbalskom stadionu u Surčinu večeras u 18:30 časova

Očekuje se da stadion bude završen do 1. decembra 2026. godine

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obići će danas radove na izgradnji Nacionalnog fudbalskog stadiona u Surčinu, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Predsednik će radove na izgradnji Nacionalnog stadiona obići u 18.30 časova, navedeno je u saopštenju.

Predsednik Vučić je ranije najavio da će Nacionalni stadion biti završen do 1. decembra 2026. godine, kao i da će biti jedan od tri najlepša stadiona u Evropi.

„Nije ovo pitanje samo stadiona, pitanje je života naših ljudi, mesta gde će ljudi moći da vode svoju decu i unučiće, gde će moći da uživaju. Za mene je ovo život, ostvarenje snova. Ovo nam donosi rast, veće plate i penzije“, poručio je predsednik tokom obilaska i dodao da je Srbija pokazala kako može da se takmiči sa velikim zemljama.

Predsednik Vučić rekao je da će Nacionalni stadion biti izgrađen po najvišim standardima, dok će zajedno sa objektima za izložbu EXPO 2027 predstavljati grad u gradu. On je objasnio da će stadion biti najmoderniji i po svim ekološkim propisima, da će imati tri tematska parka i 10.000 parking mesta.

„Ne postoji lepši stadion u Evropi gde može da se igra. Gradio ga je vrhunski arhitekta Mark Fenvik koji je projektovao stadione u Kataru. Imaće 52.000 mesta, stolice će biti vrhunskog kvaliteta. U pitanju je ozbiljan građevinski projekat. Do tri miliona posetilaca očekujemo samo za vreme trajanja EXPO 2027 i više od 120 zemalja učesnika. Stanovi koje ćemo da izgradimo služiće za učesnike izložbe, za sportiste, muzičare, mlade ljude, a onda ćemo da vidimo kome ćemo da ih prodamo i pod kojim uslovima, jer je to ekskluzivna lokacija. Da li će to da budu mladi lekari, ili oni koje vratimo iz inostranstva, ili studenti, ili neki drugi, videćemo i to ćemo pod povoljnim uslovima da prodamo“, istakao je predsednik, dodajući da će se graditi i dva golf terena. Sve što gradimo doprinosi rastu naše zemlje i utiče na povećanje plata i životni standard naših ljudi“, rekao je predsednik, istakavši da smo sanjali velike snove, za mnoge mislili da se neće ostvariti, ali da bez velikih snova nema ni uspeha.

Autor: Dubravka Bošković