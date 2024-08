Terzić odgovorio na laži Vojislava Mihailovića: Niko Srbe na KiM nije ostavio bez plata i penzija

Pomoćnika direktora Kancelarije za KiM Miloša Terzić ističe da niko Srbe na Kosovu i Metohiji nije ostavio bez plata i penzija i da nikada naši sunarodnici u južnoj srpskoj pokrajini nisu imali veću institucionalnu i materijalnu podršku.

- Svedoci smo još jedne bestidne laži Vojislava Mihailovića. Niko Srbe na Kosovu i Metohiji nije ostavio bez plata i penzija i nikada naši sunarodnici u južnoj srpskoj pokrajini nisu imali veću institucionalnu i materijalnu podršku kao što je to slučaj u vreme Aleksandra Vučića uprkos svim preprekama sa kojima se i kao narod i kao država suočavamo. Tome u prilog svedoči i najava o otvaranju novih radnih mesta za naš narod na KiM, a Beograd vodi brigu i o svim zaposlenima u institucijama koje je Kurti zatvorio - naveo je Terzić i dodao:

Ali kad god je srpski narod suočen sa jednostranim i nasilnim akcijama Aljbina Kurtija koji želi da isprovocira sukob, podršku prištinskom režimu okrivljujući Srbiju i Vučića daju dosovski kadrovi poput Mihailovića i to isključivo zarad sticanja jeftinih političkih poena. Na taj način okrivljujući Beograd svesno daju alibi režimu u Prištini za nastavak terora nad našim narodom.

- Lako je Mihailoviću da se busa u grudi iz Beograda. Samo se postavlja logično pitanje, što to nije činio i 2004. godine kada su ubijani Srbi širom KiM i kada je gorelo naše kulturno, versko i istorijsko nasleđe, a da on prstom iz mišije rupe nije smeo da mrdne. Tada se bavio pljačkaškim privatizacijama i davao svoj doprinos ekonomskom uništavanju Srbije i maštao o tome kako da isporuči u Hag celo srpsko vojno i političko rukovodstvo i to zarad otopljavanja odnosa sa EU i Zapadom - dodao je Terzić.

Što se Briselskog sporazuma tiče, da je taj sporazum dobar za Albance oni bi ga već primenili, a Zajednica srpskih opština garantuje individualna i kolektivna prava srpskom narodu i apsolutno nikakve odgovornosti za to što nije primenjen ne mogu biti usmerene ka Beogradu i srpskom predsedniku, jer od njegove primene svim silama beži upravo Aljbin Kurti, koji po Mihailoviću ni za šta nije kriv.

- Mi ćemo nastaviti da pružamo podršku našim sunarodnicima na KiM i u institucionalnom i u materijalnom smislu, čuvajući naše svetinje od onih koji bi da ih ruše i nikada nećemo dozvoliti da se ponove novi pogromi i egzodus kao u vreme Vojislava Mihailovića i DSS-a - istakao je Terzić.

Prema njegovim rečima, što se tiče Mihailovića i Miloša Jovanovića oni će 10. avgusta opet ruku pod ruku sa evrofanaticima i onima koji se zalažu za nezavisnost lažne države da ruše sopstvenu državu, zarad interesa stranaca sa Zapada kojima smeta snažna Srbija, jer jedino ekonomski snažna srpska država pod vođstvom i liderstvom Aleksandra Vučića može odbraniti naš narod na KiM.

Autor: Snežana Milovanov