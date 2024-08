Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji Nacionalnog fudbalskog stadiona u Surčinu.

Obilazak je počeo u 18.30 časova. Sa njim je i ministar finansija Siniša Mali.

Predsednika je zanimalo da li će sve biti gotovo na vreme, na šta je dobio potvrdan odgovor.

Vučić je upitao i da li su komplikovani radovi.

- Jeste, zbog temperature, zemljište, topografija, mnogo podzemnih voda - rekli su.

Siniša Mali istakao je da su šipovi dugi, da ide i do 25 metara pod zemlju.

- 5.000 kvadrata je samo zelena fasada, biće jedinstvena u Evropi. Tu planiramo da otvorimo i veliku ceremoniju otvaranja, kao i zatvaranja. I dalje pregovaramo sa američkom kompanijom. Ima i jedna francuska, nije jednostavno - rekao je Siniša Mali.

- To nam je važno za Loznicu, Zaječar. A biće i za Niš, Kragujevac, kad uradimo - rekao je Vučić.

Predsednik se osvrnuo na izgradnju čitavog kompleksa, spomenuvši i bazene.

- Tu je prilika za sve da možemo da napredujemo, ne samo dodatno u vaterpolu, već i plivanje, umetničko, skokovi, i tako dalje. Borićemo se za to da nam Sava i Dunav budu providni kao u Beču. Da probamo to da završimo pre nego što je Pariz sa Senom završio. To su ogromna ulaganja, stotine i stotine miliona evra - rekao je Vučić o izgradnji bazena.

Vučić je dodao da će ovaj stadion biti jedan od najlepših u regionu.

On se osvrnuo i na današnju utakmicu četvrtfinala između košarkaške reprezentacije Srbije i Australije na Olimpijskim igrama u Parizu.

- Australijska ekipa je izuzetna, veoma su hrabri, borbeni na centarskim pozicijama. Tukli su Jokića, sudije su preskočile da sviraju faul na Dobriću... Ali, to je jedna sjajna ekipa sa Izuzetnim Nilsom, imaju brzu divlju košarku, nije lako igrati protiv njih. Alal vera svim momcima, Jokiću, ono što je izveo sa onom rampom, dva puta izbijanjem lopte, protivničkim bekovima, čovek je čudo. Nadam se da će pobediti Ameriku, nije baš realno, ali neka probaju.

Vučić se zatim obratio svima i istakao koliko je srećan zbog izgradnje ovog stadiona i čitavog projekta EXPO 2027.

- Mnoge zemlje širom Evrope mogu da sanjaju ovakav projekat. Ovo nije jednokratni objekat, već ulaganje u budućnost. Ovo je jedan projekat koji bi trebalo našu decu da vrati na sportske terene. Danas smo imali prve razgovore o izgradnju muzeja posvećenom Novaku Đokoviću u Beogradu.

Vučić je zatim odgovorio na pitanja novinara, a prvo se odnosilo na teror nad Srbima sa Kosova i Metohije od strane Aljbina Kurtija, kao i obeležavanje najvećeg pogroma srpskog naroda od Drugog svetskog rata, vojnu akciju "Oluja".

O situaciji u svetu i na Bliskom istoku

- Sve vreme smo u tom sukobu, ali da li će se intenzivirati, da, hoće. Govorio sam za drugu polovinu septembra, i mislim da će se to dogoditi. Veliki je strateški sukob između SAD i oni moraju da menjaju svoj strateški, taktički pristup. Sad kad imate gotovo ravnotežno stanje između Kine i SAD, dve najveće sile, oni nesumnjivo znaju ko im je strateški problem i kako i na koji način moraju da reaguju u budućnosti. Naravno, Rusija pride, i u skladu s tim će gledati kako treba da se ponašaju. Nikako im ne idu u prilog sukobi na Bliskom istoku i mislim da Amerika gleda kako to da zaustavi. Da li će to uspeti, možda kratkoročno, ali dugoročno tu nema jasnog, vidljivog i pomirljivog rešenja.

- Isto mislim i na druge regije. Nafta je neko vreme padala, sad se stabilizovala na 76-77, u Mediteranu gas raste, struja raste, i mi sad moramo svakoga dana do kraja avgusta sve da postavimo, da obezbedimo dovoljno gasa, uglja, zato što ne možemo da zavisimo čak ni od kopanja, jer ne kopamo dovoljno.

- Ukrajina nije u lakoj situaciji, što se tiče snabdevanja električnom energijom. Biće problema i sa prenosom električne energije na Ukrajinu i to će da se odnosi na celu Evropu.

O proslavi Oluje

- Što se tiče proslave Oluje u Hrvatskoj, oni se raduju mi tugujemo, i tako svake godine. Mi ćemo možda moći novim rafalima da se hvalimo, imamo čime i da se hvalimo, ali dobro, ne morate uvek sve ni da pokazujete.

- Što se tiče ustaških pozdrava, samo bih pitao ima li tu nešto novo? Plašim se da nema. Mi ćemo sa Hrvatima morati da gradimo bolje odnose u budućnosti. Što pre sednemo da razgovaramo, to bolje. Ali da li ćemo da im se izvinjavamo, nećemo.

O nasilju na KiM

- Što se tiče prvog pitanja, Kurti provocira jer mu ističe vreme polako i želi pre američkih izbora da izazove sukobe. Pokušava da nas okrene protiv NATO, veoma je nervozan. Teško je i našem narodu na KiM, ali njegova politička pozicija nije jednostavna kao pre godinu, godinu i po dana. Moramo da čuvamo KiM u okvirima naših granica. Znam da je našem narodu teško, ali kad kažu "rezultat politike", ne ovo je rezultat nasilja.

- Nadam se da nas neće dovoditi u poziciju u kojoj bismo morali da reagujemo, jer bi to bilo katastrofalno za nas, ali nekad vas neko dovede u poziciju iz koje ne možete da izađete. Ja verujem da još nismo dovedeni u tu poziciju.

Vučić je otkrio i koliko država očekuje da će učestvovati na EXPU 2027.

- Očekujemo rekordan broj država učesnica, a biće ih najmanje 120.

- Ovo je hvala i pohvala za celu Srbiju - rekao je Vučić, govoreći o izgradnji Nacionalnog fudbalskog stadiona.

- Do marta najkasnije do Požege ćemo da imamo put. To su, ljudi, gotovo nemoguće stvari, i odmah ćemo da nastavljamo dalje ka Beloj zemlji i Kotromanu, da napravimo i za ljude iz Bajine Bašte. Ubrzali smo radove i na dunavskoj magistrali, i od Gradišta ka Golupcu. Uskoro ćemo da nastavimo ovo što smo imali do Koševa, Trstenika i Vrnjačke Banje. 6 meseci kasnije ćemo da otvorimo od Čačka, a do kraja godine završavamo brzu saobraćajnicu do Loznice, znate li šta to znači za sve ljude koji žive u tom delu Srbije.

Autor: Iva Besarabić