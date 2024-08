Milićević: Bakić umesto da govori o budućnosti i sigurnosti naše dece, on priča da će ići MOTKAMA na Vučića i predstavnike vlasti

Robovi neka legnu i kažu dođite i gazite nas. Mi smo sinovi Svetozara Miletića, mi nećemo leći. Mi ćemo se boriti. Dokle ima u nama duha koji je pre 110 godina jednog Oskara Poćoreka proterao preko Drine ‘u tri lepe’. E tako ćemo i ovog Oskara. I ovaj mora da ide. Udrženi možemo sve, i proteraćemo i Oskara preko Drine i Rio Tinto, izjavio je sinoć sociolog Jovo Bakić na protestu protiv iskopavanja litijuma održanom u Novom Sadu.

Ministar bez portfelja Đorđe Milićević istakao je jutros za TV Pink da je sociolog Jovo Bakić na sinoćnjem protestu govorio kao i u vreme tragedije u Ribnikaru.

- Umesto da govori o budućnosti i sigurnosti dece, rekao je daće motkama da jure Vučića i ostale predstavnike vladajuće scene. Oni ne govore o Jadaritu, oni imaju dva cilja. Prvi je rušenje Vučića, što ne mogu preko izbora, a drugi cilj je da se Srbija uspori ekonomski - rekao je Milićević.

Pioni uvek imaju obaveze prema onima koji su ih finansirali, rekao je Milićević.

- Imali smo braću Mazreku, pa Kurtija, pa Pogrom... Znate šta, ne treba Kurtiju portparol, on to ima u skupštini. Cilj je razjediniti Srbiju, i zato Vučić kaže da neće motkama doći na vlast. On ih je pozvao na razgovore, ali ne, oni su manipulatori, ne žele referendum, jer se tu građani oglašavaju, a tu nemaju šansu - dodao je Milićević.

Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije kaže da su trenutno prisutne dve paralele u Srbiji. Na Kosovu se, kaže, dešava kulminacija terora našeg naroda, gde se istovremeno dešava želja za pljačkom Srbije.

- Šta se dešava kada je Srbija slaba? To se dešavalo za vreme Tadića i Koštunice... To pokušavaju i sada. Čekajte ljudi, dajte da budemo ozbiljni. Kada je Srbija jaka, onda se brane interesi Srbije vezano za eksploataciju litijuma. Ko je veća garancija da će to biti po standardima jakih zemalja? Ovo je prosta jednačina - rekao je Milićević.

Autor: Dubravka Bošković