Vučević danas predstavlja rezultate 100 dana rada vlade

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević predstaviće danas rezultate 100 dana rada vlade.

Predstavljanje rada vlade biće upriličeno u 17.30 časova u Etnografskom muzeju.

Vučević je juče za Tanjug rekao da su 100 dana rade vlade obeležili kontinuitet prethodnih vlada i jasna politika, a to je očuvanje mira i stabilnosti i ekonomski razvoj zemlje.

Vučević je rekao da ova vlada sa ponosom ističe da je vlada kontinuiteta i to od prve vlade Aleksandra Vučića 2014. godine, preko njegove druge vlade 2016. godine, tri vlade Ane Brnabić do danas postoji jedna jasna politika kontinuiteta, a to je čuvanje mira i stabilnosti, zato što je to, kako je istakao, "naš nacionalni interes, ne znak slabosti, nego ambijent da Srbija može dalje ekonomski da se razvija".

On je dodao da je vrlo važno što su se nastavile ekonomske reforme i što je prosečna zarada viša od 100.000 dinara.

"Ne stajemo na tome, čeka nas povećanje penzija i idemo ka onom krajnjem cilju koji smo zacrtali do kraja mandata ove vlade, a to je da u 2027. godini prosečna zarada u Srbiji bude 1.400 evra, a prosečna penzija i minimalna zarada 650 evra", rekao je Vučević.

On je dodao da su počele i probe novih energetskih postrojenja, kao što je Kostolac B3 na koji se dugo čekalo.

"Završena je velika rekonstrukcija rafinerije u Pančevu, spremamo novu rafineriju u Srbiji, jer je to neophodnost, spremamo novi naftovod, odnosno konekciju prema Mađarskoj, da ne zavisimo samo od 'Janafa'. Sačuvali smo makroekonomsku sigurnost, spustili smo inflaciju na oko četiri odsto, ali moramo da se pozabavimo time kako se formiraju cene u maloprodajnim lancima", rekao je Vučević.

Kako je dodao, smatra da su neki proizvodi neosnovano skupi u odnosu na iste proizvode u regionu i u Evropi.

Premijer je za Tanjug rekao da su pokrenute i strateške odluke i u oblasti informisanja i tehnologije, ali i da se nastavljaja proces reforme medijskog sektora.

"Najvažnije je pre svega da sačuvamo Srbiju, da vodimo slobodarsku i nezavisnu politiku, to je krovni deo naše politike i ove vlade", rekao je Vučević i istakao da je naš interes i da postanemo punopravni član EU.

"Ali mi ne verujemo u odricanje od tradicionalnih prijatelja. Ne mislimo da se odreknemo Rusije, Narodne Republike Kine, Indije i mnogih afričkih, azijskih, južno ili latinoameričkih država. Treba da radimo na popravljanju odnosa, da radimo i sa Južnom Korejom ili Japanom, da i te zemlje ne zapostavimo. Da ne zaboravimo da postoji jedan deo slobodarskog sveta koji nas podržava po svim pitanjima koja su za nas najvažnija i da pokažemo zahvalnost i pažnju prema tim državama", rekao je premijer.

Vučević je rekao i da se nastavlja dalje sa reformom izbornog zakonodavstva, i da se ide na punu implementaciju onoga što su preporuke ODIHR-a.

On je dodao da je otvorena i široka rasprava koja je donela dosta bure u javnosti, ali je bitna, a to je pitanje vrednosnog lanca i korišćenja minerala i ruda koje Srbija ima.

"Na korist naše države, ne na korist neke druge države ili neke privatne kompanije, ne isključujem da i oni imaju profit, ali mi kao vlada, predsednik, koji je direktno biran od građana Srbije, vodimo računa o našim državnim i nacionalnim interesima. Da li je nešto dobro za zdravlje naših građana, da li je bezbedno za životnu sredinu i da li donosi ekonomski benefit, odnosno plus za naše građane. Ako su ta tri uslova ispunjena, a pre svega prva dva preduslova, onda možemo pričati o novim razvojnim projektima", dodao je on.

Vučević je istakao da je mnogo izazova pred vladom i da je najteži problem pitanje Kosova i Metohije.

"Svakodnevno se suočavamo sa velikim problemom na KiM i za ovih sto dana vlade imali smo mnogo napada na Srbe, hapšenja, zabrane naše robe, napade na ambulante, zatvaranje poštanske stanice, sada zatvaranje pošte, mislim da je ostalo samo obrazovne ustanove da nam napadnu. Napadi na elektroenergetski sistem koji je bio u sastavu EPS-a na teritoriji KIM. Progon i teror civila svakodnevno, i zabrinut sam zbog mogućnosti da Aljbin Kurti realizuje svoju ideju, a to je otvaranje mosta između Južne i Severne Kosovske Mitrovice za saobraćaj. To je nešto što me jako brine", rekao je Vučević.

On je dodao da je direktor Kancelarije za KiM Petar Petković dobio zadatak da vrši konstantan pritisak na zemlje Kvinte, i na sve one koji su uključeni u te procese, da se to ne dozvoli, pre svega, KFOR da bude svestan rizika koji bi takva akcija od strane prištinske i albanske vlasti mogla doneti.

Vučević je rekao da mora da se sačuva mir i ne naseda na provokacije Aljbina Kurtija, jer je njemu potreban sukob.

"Molim građane Srbije da nemaju utisak da je Srbija slaba, da ne nasednemo na taj scenario koji je napisan još devedesetih godina, da mi ispadnemo loši momci. Moramo da budemo pametni i da pokažemo i strateške i taktičke spremnosti da ne nasednemo na te provokacije", istakao je premijer.

Vučević je rekao da su pitanje mira u regionu, odnosi u Bosni i Hercegovini takođe važni za ovu vladu, kao i položaj Srba u Crnoj Gori.

Premijer je rekao da će danas na 100 dana vlade predstaviti suštinski program vlade, ali i novi zamajac i novu energiju i pozvati sve da rade na unapređenju Srbije.

Skupština Srbije izabrala je 2. maja novu vladu na čelu sa premijerom Vučevićem koji je predstavljajući sastav i program vlade rekao da je Srbija posle fiskalne konsolidacije 2014. ušla u fazu razvoja bez premca u svojoj novijoj istoriji.

Vlada ima 31 člana, od kojih pet ministara bez portfelja, a u njoj je i trećina novih imena u odnosu na prethodnu Vladu Srbije koju je predvodila Ana Brnabić.

Autor: Dalibor Stankov