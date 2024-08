Srbija je trenutno najbrže rastuća ekonomija u Evropi! Ministar Mali o prvih 100 dana vlade: Zadovoljan sam, idemo dalje!

Ministar finansija Siniša Mali oglasio se povodom obeležavanja prvih 100 dana nove Vlade Republike Srbije.

"Danas obeležavamo prvih 100 dana nove Vlade Republike Srbije, koju vodi premijer Miloš Vučević.Ono što je za mene, kao ministra finansija, na prvom mestu jeste da Republika Srbija nastavlja da beleži odlične ekonomske rezultate, a to potvrđuju i naši makroekonomski pokazatelji. Srbija je trenutno najbrže rastuća ekonomija u Evropi u prvoj polovini ove godine, s obzirom na to da je rast naše ekonomije u tom periodu iznosio 4,5 odsto. Takođe, javni dug nam je u potpunosti pod kontrolom, na nivou ispod 50 odsto, stopa zaposlenosti konstantno raste, nezaposlenosti opada, imamo rekordne devizne rezerve i rezerve zlata. Beležimo i rekorde kada su u pitanju strane direktne investicije (SDI), pa je tako u prvih šest meseci ove godine za 16 odsto veći priliv SDI nego u istom periodu prošle godine. Sve to nam daje mogućnost za konstantna povećanja primanja građana i poboljšanje njihovog životnog standarda, kroz dalji rast plata, penzija i minimalne zarade", naveo je ministar Mali na Instagramu.

On je dodao da je u prvih 100 dana Vlade usvojeno je i nekoliko zakonskih rešenja u nadležnosti Ministarsva finansija.

"U prvih sto dana Vlade usvojeno je i nekoliko zakonskih rešenja u nadležnosti Ministarsva finansija, kojima se omogućava nastavak i realizacija važnih projekata u našoj zemlji, a koji se, između ostalih, odnose na izgradnju brze saobraćajnice Ruma-Šabac-Loznica, obilaznicu oko Kragujevca, izgradnju Nacionalnog stadiona, projekat „Čista Srbija“. Takođe, potpuno smo u dinamici kada je reč o radovima na izgradnji kompleksa EXPO, što nam je apsolutni prioritet u naredne tri godine", napisao je Mali i dodao: "Takođe, početkom juna, Srbija je, po prvi put, na međunarodnom tržištu, emitovala održive obveznice (ESG), čime je prikupljeno 1,5 milijardi dolara za finansiranje održivog razvoja, zelenih projekata i projekata kojima se podstiče društvena odgovornost, a ogromno interesovanje investitora je najbolji pokazatelj da je ekonomija Srbije stabilna", dodao je on.

Istakao je da je rezultatima zadovoljan. "Kao prvi potpredsednik Vlade, zadovoljan sam postignutim, mislim da je Vlada dobro radila, ali naravno uvek treba da postavljamo lestvicu više i da nastavimo da radimo još bolje. Idemo dalje", zaključio je Mali.



Autor: Jovana Nerić