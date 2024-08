HRVATI SE RADUJU GRAĐANSKOM RATU U SRBIJI 'U Beogradu traje veliki prosvjed protiv Vučića'

I Hrvati, kao i Albanci, prenose vesti o opozicionom protestu u Beogradu

Navodeći kako bi ovo moglo izazvati građanski rat u Srbiji, Dnevno ipak priznaje istinu - ovo je politički protest, usmeren protiv predsednika Srbije, Aleksandra Vučića.

Predsednik Vučić potvrdio je u petak uveče da su ruske bezbednosne službe upozorile da se u Srbiji spremaju masovni neredi čiji je krajnji cilj državni udar i svrgavanje legitimno izabranog vođstva zemlje.

Ladno dovukli Šiptare na protest hahahhaha...

Au probijanje novog dna usred dna.

Autor lajva UÇK bot Halil Ibrahim

Lepo kažu službe, kuso i repato hoće nerede. pic.twitter.com/hL6GrjUo9X — Objektivna(Neda Perić) (@objektivna_np) 10. август 2024.

“Da, dobili smo zvanične informacije iz Ruske Federacije, informacije prenesene službenim kanalima. Dobili smo tu informaciju, bavimo se time, ljudi specijalizovani za to se bave i rade svoj posao. Odgovorna je i BIA. Ljudi koji pokušavaju nešto na silu da urade, to se neće dogoditi, jer Srbija ide napred i ništa je neće zaustaviti. Srbija neumoljivo ide napred i oni to ne mogu da zaustave. To je moja poruka svima, ljudi ne trebaju da brinu, brine me samo hoćemo li sve to dovoljno brzo da ostvarimo”, rekao je Vučić.

Autor: Aleksandra Aras