'POKAZALI SU DA NJIHOV CILJ NIJE BRIGA ZA ŽIVOTNU SREDINU, VEĆ DESTABILIZACIJA ZEMLJE' Ministar Vesić o blokadi pruge u Beogradu

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, izjavio je da je grupa huligana večeras nasilno blokirala železničke stanice Prokop i Novi Beograd prekidajući redovan železnički saobraćaj.

- Ministarstvo građevinarstva saobraćaja i infrastrukture naložilo je da se železničke linije od Novog Sada do Beograda skrate do železničke stanice Zemun kako ne bi došlo do ugrožavanja bezbednosti putnika koji koriste vozove. Za sutra je iz železničke stanice Prokop planirano 60 polazaka vozova i očekuje se oko deset hiljada putnika. Ukoliko huligani nastave da blokiraju ove železničke stanice, svi planirani polasci moraće da budu otkazani, a građanke i građani koji su kupili karte za sutrašnje polaske neće moći da putuju - istakao je Vesić.

On je kao ministar nadležan za saobraćaj apelovao da se prekinu blokade pruga.

- Predsednik Vučić i Vlada uložili su mnogo napora da se izgradi železnička stanica Prokop kao i da se rekonstruiše železnička stanica Novi Beograd kao i da de izgradi brza pruga do Novog Sada. Desetine hiljada ljudi koristi vozove čiji su polasci sada pod znakom pitanja a mnogi od njih rade u Beogradu ili Novom Sadu, a žive u drugom mestu - rekao je ministar.

Dodao je da će Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture podneti tužbe za naknadu štete protiv učesnika blokade.

- Oni koji blokiraju železničke stanice samo su pokazali da njihov cilj nije briga za životnu sredinu, već da destabilizuju zemlju, maltretiraju građane i ruše legitimno izabranu vlast.

Autor: Aleksandra Aras