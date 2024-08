Vučić: Biću najgori mogući policajac za Rio Tinto, možemo da razgovaramo o referendumu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti iz Palate Srbija.

OBRAĆANJE PREDSEDNIKA VUČIĆA

Vučić je najpre govorio o jučerašnjem protestu.

Kako je rekao sam skup protekao u demokratskoj atmosferi.

- Sam skup je protekao u demokratskoj atmosferi, što je veoma važno za našu zemlju, bilo je sve onako kako je potrebno da funkcioniše u demokratskim zemljama. Međutim, kako se skup završio, dogodile su se stvari koje smo očekivali. Jer svakodnevno kad pretite, dođe do situacije gde nasilje prevlada, i to izvršenje teških krivičnih dela. Zauzimanje Prokopa, stanice u Novom Beogradu, zaustavljanje motoputa i rada na samom mostu Gazela nisu bili nikakav doprinos demokratiji već izrugavanja ruglu demokratije kao političkog režima i provođenje nasilja i terora manjine.

- Želim da čestitam policiji i svim našim snagama na trpeljivosti, strpljenju, profesionalnosti i poštovanju svih prava onih koji nisu poštovali prava drugih ljudi, sve suprotno u odnosu kako se to sprovodi na druge zemlje sveta. Sprovedeno je bez upotrebe i minimalne količine sile - rekao je Vučić.

Vučić se potom osvrnuo na pisanja medija u Srbiji, ali i regionu.

- Ja razumem njihovo oduševljenje i želju da Srbiji bude lošije, nemam nikakav problem sa tim. Mislim da svaki čovek kad pročita šta se dešava u Prištini, Zagrebu, potpuno mu je jasno na kojoj strani treba da bude. I da istog trenutka sve odlično razume. Samo ne razumem zašto su ljudi koji žive u ovoj zemlji želeli da unište privredu Srbije - kaže Vučić.

- Pozivali smo na razgovore, pozivala je predsednica Narodne skupštine, nisu želeli da dođu na njih. Pozvali smo predstavnike različitih organizacija i udruženja, najčešće su plaćeni spolja, a i one druge, niko nije želeo da razgovaramo. Mislili su da je razgovor pretnja, uništenje srpske privrede, srpskih pruga i sve drugo, nikada nije bilo rešenje u tome, već razgovorom. Kad vam se nešto ne sviđa, to rešavate razgovorom, kaže Vučić.

- Mi ćemo da razgovaramo s narodom. Ići ću i u Loznicu i u Krupanj, u svako mesto ću da idem. I neću da pravim velike mitinge da bih vam pokazao koliko ljudi mogu da skupim. Ići ću da razgovaram s onima koji drugačije misle, s običnim ljudima. Da razgovaram o strahu njihovom, rekao je predsednik.

- Ma koliko bile velike strasti, podgrevane od kriminalca koji ni ne živi u Srbiji, reč je o Draganu Šolaku. Ići ću da razgovaram s običnim ljudima. Ja sam mislio da je besmisleno da na tako nešto i odgovaram - rekao je Vučić o izjavi da će devojci da se oboja kosa zbog iskopavanja litijuma.

- Dobili smo neke studije, neke ćemo tek da vidimo. Moj mandat se tada završava. Da li ljudi u Srbiji stvarno misle da sam blesav i lud da ću da uradim nešto protiv svoje zemlje i svog naroda? Vi više voite zemlju nego ja? Zbog čega? Zbog toga što ste tako smislili ili imate više informacja nego ja? Teško - rekao je Vučić.

- Jedno je "skloni Vučića" a drugo, "ostaće nam to da se mi pitamo oko Jadarita". Čuvaćemo našu prirodu, ne samo zdravlje naše dece. Pratićemo za svaku eventualnost da imamo punu prevenciju, najbolje lekare smo postavili -dodao je on.

- Sumpornu kiselinu svi koriste na svetu. Danas je imamo koliko hoćete. Nema hemijske industrije u svetu, nema ničega bez nje. Ali, sumporna kiselina kod eksploatacije jadarita se koristi u potpuno zatvorenom sistemu, ispod tačke ključanja, na 90 stepeni. Nema nikakvih isparenja. Želim onim stvarno zabrinutim ljudima da objasnim šta nije tačno. Nikakvog kopanja neće biti 2 godine. Onda se postavlja pitanje, što ste nešto radili na silu? To jeste deo hibridnog pristupa i pokušaja izvođenja obojenih revolucija. U detalj smo sve znali, vi mislite da ste iznenadili nekoga time što ste uradili. I opet smo bez ikakvog nasilja obezbedili javni red i mir. Sve vreme su govorili o tečnoj jalovini, nema tečne jalovine, uopšte ne postoji tečna jalovina, samo čvrsti otpad. Da li je sve idealno i šta mislim o toj firmi? Sve najgore. Šta se sve dešava, a njihovi funkcioneri otišli na brčkanje. I baš ih briga za sve - rekao je Vučić o opoziciji.

- Borim se samo za istinu i da možemo da razgovaramo. A ko je sve u redu po pitanju zdravlja i zaštite životne sredine. Oni su razumeli, neki drugi nisu. Gore ću im biti ja nego svi oni koji su stvarno i tobože se borili protiv njih a u stvari želeli da se bez izbora dočepaju vlasti. A zabrinutih ljudi naravno da ima i zbog njih sam ovo sve rekao. Pogledajte paradoks, sinoć su blokirali železnicu... baš da nas podsete kako u njihovo vreme nismo imali železnici. U vreme Marinike je 0 metara pruge izgrađeno. Prosečna brzina vozova je bila 26 kilometara na sat. Drago mi je da je mogla da vidi kako izgleda moderna pruga - rekao je Vučić.

- Nemamo politiku, nemamo program, ne znamo šta bismo u Srbiji da radimo, samo znamo koga bismo da rušimo, i ništa više - opisao je Vučić postupke opozicije.

"Razgovor o činjenicama, ne o teorijama zavere"

- Još jednom se obraćam ljudima koji imaju realan strah, neće se dogoditi ama baš ništa, dve godine. A za to vreme mi moramo da razgovaramo i tek posle toga da donosimo odluku. Rukovodim se samo interesima Srbije i zanima me samo šta je interes Srbije i ništa više. Tako ću nastaviti da radim. Moja kancelarija otvorena im je u svakom trenutku, uvek mogu da dođu da razgovaraju, da mi prenesu šta je to što misle da je loše, onda možemo da razgovaramo o činjenica, a o teorijama zavere ne - navodi Vučić.

- Kolubara površinski kop je 60.000 hektara, ceo Jadar je 220 hektara, 140 hektara je samo rudnik. Bor je 1015 hektara. Bor vam je od 5 do 7 puta veći, pri čemu je on površinski kop, a ovo je podzemni rudnik, naravno ima i ovde podzemnih - kaže Vučić.

- Važno je da kažem da 15. počinju razgovori oko minimalne cene rada u Srbiji. I jedni i drugi su već prosledili dijametralne predloge, ali mislim da je važno da izađem u susret ljudima koji imaju minimalne zarade. Želeo bih da ti ljudi osete brigu države. Ti ljudi moraju da imaju veću platu u kući da prežive. To je moja molba za Vladu i verujem da će ti radnici koji imaju najniža primanja biti zadovoljni posle tih razgovora, -ć dodao je Vučić.

- Već imamo 2,8 milijardi evra stranih direktnih investicija, što je 16 odsto više na prethodnu rekordnu 2023. godine i to doprinosi daljem napretku naše zemlje - naveo je on.

Vučić je rekao da je 2012. bruto bio 4.677 evra, ove godine se očekuje da bude 11.527 evra BDP po glavi stanovnika.

- Mislim da to dovoljno govori koliko je Srbija napredovala - zaključio je Vučić.

O nasilju na KiM

- Na KiM 14. i 15. očekujemo nasilno otvaranje mosta na KiM, pokušaće da nametnu neke nove srpske lidere, da ih prikažu hrabrima iako to nisu, a koji će pokušati da ih odvoje od Beograda pa da sa Kurtijem dogovaraju kako da mu budu sluge, a da u stvari rade za strane interese. Odmah da im kažem da to neće proći, a mi imamo poštovanja za Kfor i verujemo da će svoj posao da uradi.

O zabrinutosti povodom iskopavanja litijuma

- Posebno vidim tu vrstu zabrinutosti u zapadnoj Srbiji. Bilo je čak 50 odsto ljudi više u jednom Čačku nego u drugim gradovima zajedno. Mionica, Aranđelovac, Osečine, itd... A drugi su motivi Beograd, Novi Sad i Niš. Ne bih sad da ulazim u to i da pomažem svojim političkim protivnicima. Očekivao sam juče nešto veći broj, pa sam ja za malo promašio.Obići ću svako od tih mesta, razgovarati s tim ljudima, ako ti razgovori nisu "opsujem ti majku, blokiraću prugu". Čim ne budem predsednik, tad ćete da govorite "e, gde je naš Vučić". Sve to znam, sve je to politika i nikakav problem s tim nemam. Samo vas moli da stvar racionalizujemo i razgovaramo o činjenicama. Samo razmislite, da li bi u Zagrebu, Sarajevu i Prištini bili toliko protiv i jadarita i nekog Vučića da to možda nije bar po malo dobro za Srbiju? Posebno kad im pogledate sve druge stavove i po pitanju KiM, Jasenovca, Srebrenice i po svakom drugom pitanju.

Obraćanje Ivice Dačića

- Jutros rano je MUP stvorio uslove za normalno funkcionisanje železničkog saobraćaja. Intervencijom koja je protekla bez upotrebe sredstava prinude želim da kažem da smo se striktno držali policijskih ovlašćenja, nijedno lice nije povređeno u intervenciji. To je veoma važno jer pokazujemo da ne želimo nikakve sukobe. U to se zato ušlo veoma oprezno i znatno kasnije od samog početka ove blokade.

Dačić je potom pročitao prijavu skupa.

- Obavljeni su razgovori, iskazana je naša želja da sve protekne mirno, niko nije rekao da će se dešavati šta se dešavalo juče. Sve što se desilo nakon toga je pokazalo razliku između mirnog skupa, mirnog okupljanja a to ne podrazumeva da vi u direktnom prenosu pozivate na nasilje, ugrožavanje bezbednosti drugih ljudi, čak da pozivate da se upotrebe kamenice ukoliko dođe do intervencije policije. A citiram kaže da se poziva na "protivpravnu borbu za ostvarenje njihovih političkih cljeva", to je rekao organizator.

- Mi smo ih upozorili, kad se čulo kakve su im namere, ponovo su upozoreni da je to kršenje zakona. Nažalost, nisu uvažili bilo kakvu našu intervenciju. Oni su očekivali da intervencija policije bude u 4 sata, jer tada ide prvi voz za Niš.

- Ukupno je dovedeno 14 lica zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična dela, 3 za prekršaje i 2 lica koja su strani državljani zbog njihovog prisustva na protestu u blizini najvažnijih državnih institucija. Policija radi na identifikaciji i drugih lica i biće podnete krivične i prekršajne prijave za sve počinioce tih dela. Želim na kraju da izrazim zadovoljstvo što je sve proteklo bez posledica te policijske intervencije i zahvalim policiji na profesionalnosti. Policija je od noćas na nogama, i još ne na nogama. Oni su svaki dan tu jer svaki dan imate masovna događanja u Srbiji. I zaista, policija se ne bavi politikom. Ovde je reč o tome da se osigura javni red i mir u Srbiji, nema veze ni sa kakvim političkim ciljem.

Policija će uvek biti tu da obezbedi stabilan javni red i mir, rekao je Dačić.

Pitanja novinara

- To su ti trikovi, oni vam kažu "e trebalo te je ubiti 5. ili 6. oktobra. Mene pitaju kako reaguješ na to, ja ćutim. "E ti si odgovoran za to što se desilo". Što? To su ti trikovi Gašpara i svih ostalih.

- "Dokle god oni razapinju Vučića na krst, ja znam da on nešto dobro radi za srpski narod.", citirao je Vučić i dodao:

- Dokle god sam im ja meta, ja sam pomalo zadovoljan. Onog dana kada to ne budem bio, zapitaću se gde sam počeo da grešim toliko mnogo te više ništa dobro za srpski narod ne činim, pa me ni Hrvati ne pominju. Ne govorim o njihovom narodu, već o različitim medijima.

- Pošto volite da progurate nešto pa da mi objasnite ne znam šta. Vlada uvek može da uradi šta hoće. Da li možete da mi promenite mišljenje? Ne može niko. Ako me ubedite i pokažete mi dokaze ja sam razuman i ja ću to da prihvatim. A ako čujem gluposti koje sam čuo juče o 40 rudnika jadarita, nemojte da izmišljate. Prekinite sa izmišljotina, govorim o političarima. Vlada je uvek vlasna da donese takvu odluku, ali mislim da će i Vlada da traži razgovore, pa da čujem nešto smisleno. A ne da će iz Jadra da ode u Drinu, a iz Drine u Savu, je l' vi mene zavitlavate? Je l' vi razumete da je to bukvalno za ludnicu, ljudi koji takve stvari izgovaraju, ili za bolnicu. I sad vi hoćete da ja to prihvatim kao argumentaciju, a svaki racionalan argument sam spreman da prihvatim.

- Ipak sam neke škole završavao, da bih mogao takve gluposti da slušam. Morate ljudima da kažete istinu, ne da pričate svašta. Tako da to nije nikakav problem, nego vi nikad ne možete da se dogovorite kad su vam najveći protesti, svaki su vam najveći. Zabrinutost je u Mačvanskom, Kolubarskom, Moravičkom, Zlatiborskom i delimično Šumadijskom okrugu, a sve drugo je druga priroda potpuno. Druga stvar je što pokušavaju da iskoriste ovo kao politički rekvizit. A tamo gde su ljudi zaista zabrinuti, tamo ćemo s njima da razgovaramo. Samo nemojte da mi dolazite s argumentacijom iz "Trećeg oka". Ništa od toga ne mogu da prihvatim, ja sam čovek koji prihvata rešenja iz nauke i struke.

Dačić se nadovezao i istakao da se zna kako se vodi politička borba, istakavši da ovo nije način.

Vučić je zaključio da je problem u neodgovornim političarima.

- Mi smo samo hteli da prošetamo do RTS-a. Ja sam bio meta, a Kokez me je zagrlio otpozadi pa je i on dobio. Suština je u tome da meni ovako nešto nikad nije palo na pamet, a pojma nemam koliko sam vremena u opoziciji proveo. To "uzmi, razbij Skupštinu pa uđi, blokiraj prugu". Napravite varijantu, proći će vam prevara da nađete 1.000 udruženja lokalnih, gde vam ovo pada na pamet? - upitao je Vučić.

"Ne smete da se igrate životima drugih ljudi"

- Političar mora da ima odgovornost, da zna šta sme, a šta ne sme. A oni kao krili da će da idu na Prokop, kao deca se igrate politike. Imate pravo na to, ali ne smete da se igrate životima drugih ljudi. Sinoć su neki ljudi imali udes, pretučeni su, jer ste radili sve protivzakonito i protivustavno. Je l' trebalo neko da pogine na šinama?

"Snagu računaju po broju lajkova"

- Ovde smo mogli da kontrolišemo, zamislite kako ćemo na nekom drugom mestu? Šta ako neko pogine, šta ćemo onda? Nikad u životu mi tako nešto na pamet nije palo. A razlog je taj što nema razlike između ozbiljne politike i Milovana Brkića. Svi svoju snagu u opoziciji računaju po broju lajkova koji su dobili. Ljudi, to nije politika, zato i ne možete da dobijete poverenje naroda. Politika je da kažeš i suprotno od onog što ljudi očekuju, da poštuješ protivnika i razgovaraš s njim, da se ponašaš civilizovano. Niko od njih neće da dođe na razgovor.

- Meni je žao zbog novinarke što je doživela, imbecilno ponašanje, polivanje vodom i guranje sendviča u usta govori o kakvom je odnosu prema ženama reč. Da glume mangupe 50 muškaraca prema ženi koja stoji. Molim vas da prenesete i moje pozdrave gospođi Lazić.

To je zavitlavanje javnosti, rekao je osvrnuvši se na naslov jednog opozicionog portala.

- Oni bi da sruše Srbiju zbog onoga što su sami govorili, "milijarde evra u srpskim rudnicima", sve dok nisu izgubili vlast, a onda je to postalo najstrašnije moguće". Mi ćemo da čuvamo mir i stabilnost naše zemlje i uvek sam spreman da razgovaram s političkim protivnicima, bilo većine koji su plaćeni spolja, ili manjine koja nije, ali ćemo s ljudima koji su zabrinuti tačku po tačku da razmotrim sve, i pažljivo ću da saslušam ekspertsko mišljenje. Tehnologija napreduje, imamo mnogo vremena pred nama, ali ćemo sve zajednički da sagledamo i vidimo - zaključio je predsednik Aleksandar Vučić tokom obraćanja javnosti u Palati Srbija.

Podsećamo, sinoć je održan protest koji je počeo na Terazijama. Nakon tog okupljanja, deo učesnika je krenuo ka Gazeli, gde su bili zbunjeni odlukom da se podele u dve grupe, a predsednik Vučić je sinoć u zgradi Predsedništva prisustvovao sastanku povodom tog protesta.

