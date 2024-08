Dačić: Nije povređeno nijedno lice, privredeno 14 lica

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je danas povodom protesta koji su sinoć organizovani u Beogradu da je Ministarstvo unutrašnjih poslova rano jutros stvorilo uslove za normalno funkcionisanje saobraćaja intervencijom koja je protekla bez upotrebe sredstava prinude i da je ukupno privedeno 14 lica zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična dela.

Dodao je da su tri lica privedena zbog sumnje da su izvršili prekšaje, dva lica koja su strani državljani.

Rekao je da policija radi na identifikaciji i drugih lica.

" Kao što sam rekao, biće podnete krivične prijave i prekršajne prijave za sve počinioce tih dela. Želim svima da kažem da je policija juče od četiri ujutru na nogama i još je na nogama. Više od dve hiljade policajaca. I zaista, policija se ne bavi politikom. Ovde je reč o tome da se osigura stabilan javni red i mir, da se poštuje zakon jer blokada pruge i ugrožavanje bezbednosti ljudi nikakve veze nema ni sa kakvim političkim ciljem", dodao je on.

Istakao je da se policija striktno držala policijskih ovlašćenja.

"Niti jedno lice nije povređeno u policijskoj intervenciji, niti i jedan policijski službenik. To je veoma važno upravo zbog toga što time pokazujemo da ne želimo nikakve sukobe i zato smo u to ušli veoma oprezno i znatno kasnije od samog početka ove blokade. Znači to je sigurno prošlo jedno... ako su oni bili tamo na tom mestu negde oko 21 sat, znači to je 8 sati kasnije", rekao je ministar.

Dačić je rekao da je mirno okupljanje slobodno u Srbiji i da policija nikad nije, niti će sprečavati bilo kakvo mirno okupljanje.

"Isto tako, svaka sloboda ima i svoje ograničenje. Ograničenje je to da ne sme da se krši zakon, da ne sme da dođe do narušavanja javnog reda i mira, ugrožavanja bezbednosti drugih ljudi i bezbednosti zemlje. Takođe postoji zakon kojim se reguliše kako se prijavljuju i održavaju skupovi. I upravo zbog toga želim da kažem da policija tome ozbiljno pristupa", dodao je Dačić.

On je pokazao na konferenciji prijavu skupa koja je dostavljena Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno policijskoj Upravi za grad Beograd.

"Znači skup je prijavljen 30. jula, a onda je i prijavljen kao stacionarni, znači skup na Trgu Terazije za subotu 10 avgust. Onda je kasnije 7. avgusta organizator Nebojša Petković, u čije ime je dopunu predao Marko Kovačević su dostavili dopunu prijave skupa, gde oni kažu da u 19 sati počinje stacionarni deo skupa na Terazijama, gde će se okupljenim građanima obratiti govornici. U 20 sati počinje šetnja od Terazija kroz ulicu Kneza Miloša do raskrsnice sa Višegradskom. Okvirno trajanje skupa je dva sata", naveo je ministar .

Dačić je rekao da su obavljeni nebrojeno puta razgovori gde je iskazana želja vlasti da sve protekne mirno.

"Niko nikada nije rekao da će se ponašati upravo suprotno. Kao što je i predsednik rekao, skup je protekao mirno. Naša je procena da je bilo 24, 25, 27 hiljada ljudi. U tim okvirima, ne pričam sada proizvoljno da bi sada smanjivali ili povećavali cifre. Znači, postoje aplikacije i kako se uz pomoć najrazvijenijih softvera utvrđuje tačan broj prisutnih na određenom prostoru kada se to pogleda iz drona", kazao je ministar.

On je dodao da sve što se desilo nakon toga je pokazalo razliku između mirnog skupa, mirnog okupljanja.

"To ne podrazumeva da vi u direktnom prenosu pozivate na kršenje zakona, remećenje javnog reda i mira, blokadu međunarodnih saobraćajnica, ugrožavanje bezbednosti drugih ljudi, čak da pozivate da se upotrebe kamenice ukoliko dođe do intervencije policije, a citiram, kaže se da se poziva na protivpravnu borbu za ostvarenje njihovih političkih ciljeva. Nezavisno od toga mi smo ih upozorili pošto se došlo do Višegradske, kada se čulo kakve su im namere, ponovo su upozoreni da je to kršenje zakona", objašnjava on.

Dačić je naveo da su očekivali skup i tražili sukob.

Istakao je da su očekivali da intervencija policije bude u 4 sata ujutru kada krene prvi voz za Niš.

Rekao je da je jutros u 8 sati krenuo prvi voz i da je uspostavljen domaći i međunarodni saobraćaj.

Dačić je još jednom apelovao na sve da poštuju zakon i da mirno izražavaju stavove, kao i da policiju ne mešaju u politiku.

On je rekao, kako sve ovo veze ima sa vezivanjem dvojice ljudi za politčke šine i upitao da li je to politička borba, i da to nije način za vođenje političke borbe.

"Apelujem na sve da ostave policiju van tih političkih pitanja. Policija se ne bavi politkom, već osigurava javni red i mir", naveo je on.

Pored Dačića prisutni su i pomoćnik direktora policije Dragan Vasiljević, načelnik PU Beograd Veselin Milić i načelnik UKP-a Ninoslav Cmolić.

Autor: Dalibor Stankov