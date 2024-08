Dačić: Pretnje predstavljaju krivična dela i nedopustive su

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić podsetio je danas da je Ministarstvo unutrašnjih poslova više puta upozoravalo sve one koji prijavljuju i održavaju skupove da moraju da se poštuju javni red i mir i da ne sme da dođe do nasilja.

Dačić je, između ostalog, tako odgovorio na pitanje da prokomentariše pozive na nasilje i pozivanje na linč predsednika Srbije Aleksandra Vučića, i to ne samo kada je u pitanju protest zbog eksploatacije litijuma.

"MUP je ukazivao onima koji žele da prijavljuju i održavaju skupove da je svako okupljanje slobodno, ali da podrazumeva poštovanje javnog reda i mira i bezbednosti i da ne sme doći do nasilja i do ugrožavanja bezbednosti drugih ljudi", rekao je Dačić novinarima u Beogradu.

On je naveo i da pretnje koje se upućuju najvišim državnim funkcionerima, i svakom građaninu, jesu teška krivična dela.

"I baš zato je obaveza svih da se borimo protiv toga i protiv svih koji krše zakon. Biće podnete krivične prijave ukoliko je reč o krivičnim delima, a ako je reč o prekršajima, biće podnete prekršajne prijave. U svakom slučaju, to je nešto što je nedopustivo. Svi koji se bave sprovođenjem zakona, nemaju šta da razmišljaju o politici nego o sprovođenju zakona. Ovde je reč u tome da je to teško krivično delo i niko nema pravo da to radi, a da ne bude sankcionisano", rekao je Dačić.

Autor: Aleksandra Aras