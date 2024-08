Džefri Pajat, pomoćnik državnog sekretara za energetske resurse u Stejt Departmentu oglasio se na svom Iks nalogu povodom kopanja litijuma u Srbiji i projekta Jadar.

On je na svom zvaničnom 'Iks' nalogu napisao:

- Srpski litijumski projekat Jadar je prilika da se doprinese zelenoj tranziciji u zemlji i inostranstvu. To bi povećalo ekonomiju Srbije i učinilo je liderom u evropskom sektoru obnovljivih izvora energije. Ovo se može uraditi na način koji ispunjava najviše standarde i štite prirodne resurse Srbije- navodi Pajat u svojoj objavi.

Serbia’s Jadar lithium project is an opportunity to contribute to the green transition at home & abroad. It would grow 🇷🇸's economy & make it a leader in Europe’s RE sector. This can be done in a way that meets the highest env. standards & protects Serbia's natural resources.