Dačić za Pink: Imamo kapacitete da držimo požare pod kontrolom, ali i da pomognemo komšijama (VIDEO)

Ministar unutrašnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas za Novo jutro TV PINK, da je u Grčku za pomoć kod gašenja požara otišlo 35 naših vatrogasaca sa 12 vozila i jedan veliki helikopter od pet tona nosivosti.

Ministar je dodao da je Srbija izašla u susret i Republici Srpskoj i da zemlja ima kapacitete da požare na svojoj teritoriji drži pod kontrolom, ali i pomogne zemljama u regionu.

"U Srbiji je od početka godine bilo 12.265 požara na otvorenom, požara ima i dalje, ali izašli smo u susret i zahevu Grčke i Republike Srpske poslali smo dva helikoptera koji pomažu na Tjentištu", rekao je Dačić.

Komentarišući navode poslanika Demokratske partije Kosova (PDK) Bekima Hadžiju koji je na svom nalogu na društvenoj mreži Fejsbuk napisao "ko ubije srpskog policajca, ima moje poštovanje", ministar je rekao da kada bi bilo ko u svetu nešto tako izgovorio on bi bio priveden.

"Ovo je direktan poziv na ubistvo srpskih policajaca, i ne samo to nego jedan brutalan odnos prema Srbima u celini, ali bar da sam čuo negde reakciju iz međunarodne zajednice, neke ambasade od zemalja koji priznaju Kosovo da je barem neko nešto rekao na tu temu - apsolutno ne. A znate kako kažu - ćutanje znači odobravanje", rekao je Dačić.

Takve izjave, dodao je ministar, su suprotne "zdravoj pameti" i nekim načelnim pričama da žele mir i pomirenje u regionu.

"Ne, oni žele konflikt, da proteraju sve Srbe, zato i povlače ovakve poteze i daju ovakve izjave. Pitanje mosta na Ibru nije od juče, traje od 1999. godine, i most predstavlja upravo bezbednosnu prepreku za agresiju na taj deo Kosova. To ne može da doprinosi pomirenju, već samo zaoštrava situaciju", ocenio je Dačić.

Jasno je da je pristup nekih ljudi, dodao je ministar, a naročito ljudi sa zapadau ovom delu regiona da se uvek izaziva i održava nestabilnost, koja će da potkopa temeljitost jedne države u regionu.

"Jer, kako bi to bilo kada mi ne bismo tražili pomoć, šta bi bila onda njihova uloga da je ovde sve idealno. Ovde je uvek potreban neki sudija i neko da doliva ulje na vatru shodno svojim interesima i tako treba posmatrati ove napade na Srbiju", rekao je Dačić.

Kada je reč o proteklom protestu koji je u Beogradu održan u subotu 10. avgusta, ministar je istakako da je najavljeni odnosno prijavljeni skup na Terazijama protekao mirno i bez incidenta, ali da je došlo do kršenja zakona kada je protest nastavljen blokadom železničkog saobraćaja.

"Bio je prijavljen skup u 19 sati na Terazijama i prijavljena šetnja ulicom Kneza Miloša do Višegradske. Ipak, neki su tu pozvali ljude i odlučili da protest nastave tako što će blokirati autoput i železnički saobraćaj. To je teško kršenje javnog reda i mira i kršenje zakona", rekao je ministar.

"Za vreme skupa na Terazijama bilo je mirno i on je završen, kao i ta najavljena šetnja. A praktično je prekršen zakon pozivom na blokade i ugrožavanjem bezbednosti ljudi. Policija je intervenisala, ako neko gleda iz aspekta policije uz najmanje moguće rizike i po one koji protestuju i po same pripadnike MUP-a", rekao je Dačić.

Nisu upotrebljena sredstva prinude, dodao je ministar.

Govoreći o projektu Jadar, Dačić je istakao da je za taj projekat od kada je ušao u vladu 2004. godine.

"Od kada je ušao u vladu od 2004. godine, podržavamo. U vladi Koštunice (Vojislav) i 2008. godine u Vladi sa Tadićem slušao sam hvalospeve o tom projektu. Ja bih bio licemer da kažem - ja sam se sad setio da sam protiv. Pa ko je utvrdio da je štetno?", rekao je Dačić.

Proteste je ocenio kao političke i dodao da je zapravo interes smena vlasti na ulici, a ne zaštita životne sredine.

"Ovde nije reč o tome da će neko da izađe sa ekološkim pitanjima, nego rešenje za to je rušenje Vučića i zato ta rasprava nije stručnom planu već političkom", rekao je Dačić.

Ministar je poručio da svako može da organizuje proteste, samo u skladu sa zakonom.

"Da se poštuje javni red i mir i ne blokiraju javne saobraćajnice, jer to nije u interesu građana", rekao je ministar.

Autor: Aleksandra Aras