POZIVAM SVE STRUČNJAKE DA SE UKLJUČE: Vučić - Moja je odgovornost prema građanima Srbije, zato ću da ispitam 500 ljudi stručnih oko toga

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara sa stanovnicima Malog Zvornika. On je pozvao sve građane da dođu na razgovor, jer želi da ih čuje i sasluša.

- Šef vam je država, jer vas ona plaća. Izdržava vašu porodicu, baš kao i moju. I kao što je moja dužnost da se borim za državu, tako je i vaša. Ja ne tražim od vas da vi pogazite bilo koje svoje moralno načelo. Ja tražim od vas da kažete ono što ne mislite, pogazite svoju struku, ja tražim da kažete sve što mislite, vidite, što ste istražili. I ja kažem unapred podržaću to što vi kažete. Ali nemojte to "ako mi kažu oni što se bave politkom nećemo tu da budemo. Nisu oni pa neću ni ja..." A onda ću da dođem na protest u Mali Zvornik pa ću da kažem "ljudi ovo je katastrofa". Ali moja država me pozvala da to dođem i kažem, "ali ja neću, lakše mi je da to kažem na protestu". Pa jel to fer? Ja pozivam sve, svakog od njih ću da pozovem. Nemam nikakav problem da to prihvatim i zato tražim da to kažete. Kada budemo doveli Rio Tinto u Loznicu sednete pored mene pa ćemo lepo da pitamo i vi ispitujte - rekao je Vučić.

- Ima časnih i moralnih ljudi koji poštuju svoju zemlju - rekao je Vučić.

Samo sam želeo da vidite nečiju nameru. Nemam problem ni što u međuvremenu stignu odgovori na neka pitanja... Ja nemam problem sa tim da se čuje drugačije mišljenje. Ja ga nemam po ovom pitanju. Samo sam protiv apokaliptičnih teorija, priča o satani i gluposti kojih sam se naslušao prethodnih nedelja, ali sam za ozbiljan i argumentovani razgovor. I razgovor je lekovit. Jedno što tražimo - dođite da zajedno sagledamo. Neko će da donosi političke odluke, ali neće bez saglasnosti struke i onih koji moraju da kažu da li je to ispravno ili ne. Meni je Vesna Tahov rekla da najveći broj stručnjaka su gotovo sigurnoi da to može da bude ispravan projekat. Ja sam rekao da ne verujem da je sve tako čisto i fino kako izgleda i da hoću da ispitam sve. Zato sam sa oduševljenjem prihvatio kada ste rekli sve to što ja nisam znao. Ono što vi budete rekli, ako vi kažete to jeste ili nije moguće ja ću to prihvatim. Ja nemam pojma o tome, ja mislim da je to fer odnos. Moja je odgovornost prema građanima Srbije, zato ću da ispitam 500 ljudi stručnih oko toga hoće li nešto da fali bilo kom u Srbiji ili neće. Zato hoću da se ljudi osećaju bezbedno. Niko neće ama baš ništa da radi dok vi ne budete sve znali i sve videli.

Nemojte da vam samo neko priča priče o zombijima, jer su to gluposti. A sve drugo, ispitaćemo. Bude li kontaminacije zemljšta do granice koja je loša - nema ništa. Bude li milimetar mogućnosti za ugrožavanje zdravlja ljudi, samo nemojte da mi pričate o ispadanju vagona iz šina... Ako vam je to argument, to nije, ali ako imate ozbiljan argument, mi ćemo to da prihvatimo. Mi smo ovde zbog naroda, a ne zbog toga što će neko ili neće da nam da pare - poručio je Vučić.

Autor: Dubravka Bošković