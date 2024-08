Zadovoljan sam da vidim da oni koji su nam protivnici revnosno prate svaku reč i rečenicu Aleksandra Vučića, oni su bili juče verni gledaoci, rekao je premijer Miloš Vučević odgovarajući na pitanja novinara nakon obilaska NTP u Nišu.

- Otvaranje mosta između Severne i Južne Mitrovice će biti cunami za opstanak Srba u Mitrovici, zato to Kurti radi. On je počeo svoju predizbornu kampanju, čekaju ga izbori početkom sledeće godine i on hoće da uđe trijumfalno pošto ne može da priča o ekonomiji, o naučno-tehnološkom paku, investicijama, o veštačkoj inteligenciji, o rekonstukciji sportskih centara, o izgradnji porodilišta u pokrajini, on priča kako će da protera Srbe, to mu je politička agenda za koju živi i za koju je hapšen. Nažalost, neka neodogovrna srspka vlast ga je pustila. Sve ono što je mislio i pre 20 i 25 godina je ostalo- rekao je premijer i naglasio da je otvaranje mosta za nas katastrofa i obesmišljava dijalog, poništva sve razgovore i dogovore iako Srbija ostaje posvećena procesu dijaloga i direktno ugrožava bezbednost Srba.

- Stekao sam utisak na osnovu onoga što je izjavio komandant KFOR-a da KFOR neće biti popustljiv i neće dozvoliti. Da li će se nešto promeniti u narednim danima i satima, nadam se da neće, da neće doći to tog veoma opasnog poteza koji samo ugrožava opstanak ionako veoma ugroženih Srba na Kosovu.

Razgovori predsednika teški, ne razumem one koji juče nisu hteli da se odazovu pozivu, a puni su kritika

Predsednik Vlade naveo je i da je predsednik Vučić juče imao dugotrajan i ne lak razgovor u Malom Zvorniku.

- Ako neko misli da je to pripremljeni i samo odrađeno, grdno se vara. Bilo je na desetine pitanje, preko četiri sata je trajalo. Pa i da vam četiri sata ljudi požele sve najbolje, pa nije lako. Ljudi vam postavljaju najrazličitija pitanja, pored pitanja oko projekta Jadar i iznose svoje probleme i pitanja koja objektivno nisu pitanja za predsednika, ali je on ipak razgovarao o različitim temama. Čuli smo se posle toga razgovora, i imao je energije, čak mislim da nije izašao iscrpljeniji, već sa napunjenijim baterijama i dobio je pravi utisak i pravu sliku. Vlada stoji na raspolaganju, napravićemo jasan plan kako će se obilaziti da ljudi mogu da učestvuju. To je veoma težak posao koji je on uradio i to ranije predsednici nisu radili i nije mu prvi put. Sećam se kada je išao u Nedeljice, kada je kao premijer u Nišu sedam dana, kada je dolazio u Priboj da smiri tenzije između Srba i Bošnjaka- rekao je i dodao:

- Mi ćemo kao Vlada da uradimo sve što se tiče pitanja koja su mu postavljena juče iz nadležnosti Vlade Srbije da vidimo šta ćemo da uradimo i da pomognemo lokalnoj samoupravi. Sve možemo da uradimo, ljudi će videti da brinemo i ljudi će videti da brinemo. To je bio energetski snažan razgovor, otvoreno se pričalo o svemu, bilo je mnogo onih koji su kritički nastrojeni i oni koji nisu. To nam je bio cilj, da se otvori dijalog i priča o svim temama. Ne razumem one koji juče nisu hteli da se odazovu pozivu, a puni su kritika. Zadovoljan sam da vidim da oni koji su nam protivnici revnosno prate svaku reč i rečenicu Aleksandra Vučića, oni su bili juče verni gledaoci.

Autor: Aleksandra Aras