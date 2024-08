OGLASIO SE ADVOKAT GENERALA MLADIĆA: Vesti su katastrofalne

General Ratko Mladić je pao dok mu je sin bio u poseti, rekao je za "Informer" advokat Branko Lukić.

- Vesti su katastrofalne kao i obično iz Haga. General Mladić je pao dok mu je sin bio u poseti. On je teško bolestan. Trebalo bi da bude pušten na lečenje u Srbiju ili u Rusiju. Mi smo to tražili, ali oni to nisu ispoštovali. On je ležeći pacijent. Vrlo retko može da ustane iz kreveta, ali to Hagu ništa ne znači. Oni i dalje sprovode torturu nad našim ljudima. On je ustao iz kreveta da ide na posetu, tada je pao, pa ga sin nije ni video. Kažu da je imao krvarenje u mozgu. On je pri svesti, ali ne može da funkcioiše bez tuđe nege i pomoći. Mi stalno tražimo i insistiramo, ali ne nailazimo na razumevanje od strane tribunala. Dobili smo odgovor da smo odbijeni. Oni kad odbiju nemaju potrebe da kažu zašto odbijaju. Mi ne možemo ništa drugo nego da im smetamo. Ponovo ćemo tražiti naravno. Naše reči padaju na gluve uši, kao i tokom suđenja. On je bio prebačen u civilnu bolnicu. Možete da zamislite kako to izgleda za ljude sa naših prostora. Ponovo ćemo da tražimo da puste Mladića da se leči u adekvatnoj medicinskoj ustanovi. Verujemo da mora da bude pušten na adekvatno bolničko lečenje koje nema u Holandiji - rekao je Branko Lukić.

On je rekao da general nikada ne bi priznao da mu je loše, čak i ako svi vide da jeste.

- On mora mene da nazove da bismo se čuli. A on je čovek koji nikoga ne opterećuje. Ja sam mu jedini izvor koga može besplatno da zove, ali on to retko radi. Jedini kontakt mi je preko njegovog sina. On nikada ne kuka. Kada se onesvesti iza nas u sudnici, on će reći da je dobro. Kako god se oseća, on će reći da je dobro. Mi znamo da je loše, ali on nije čovek koji će da kuka i da kaže da je loše. Objektivno znamo da nije dobro i da je jedva živ - rekao je Lukić.

Autor: Aleksandra Aras