Vučić: Očekujemo da KFOR održi reč, da bez saglasja nema otvaranja mosta na Ibru

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas sa je svakodnevno na vezi sa predstavnicima međunarodne zajednice i KFOR-a sa kojima imamo vrlo korektnu saradnju i da očekujemo da oni održe svoju datu reč o tome da bez saglasja odnosno zajedničke volje neće biti otvaranja mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici.

On je prilikom posete manifestaciji "Dani proje i sira" u Medveđici odgovarajući na pitanje novinara da li ima šanse da se most ne otvori, rekao da zajedničke volje za to nema.

"Zajedničke volje nema, jer mi dijalog sa njima nemamo, ali videli ste da su oni raspisali izbore za 9. februar i sada im je sve kampanja zbog čega očekujem dodatne provokacije i probleme", istakao je Vučić.

Dodao je da veruje i da se uzda u to da će KFOR ispuniti i svoje obećanje i svoj primarni zadatak u skladu sa Rezolucijoim 1244.

Autor: Dalibor Stankov