Vesić: Šolak i njegovi mediji vode u Srbiji antievropsku kampanju

Poslednjih meseci u Srbiji se vodi strašna medijska kampanja protiv Evropske unije u kojoj Brisel pokušava da se prikaže kao zlo koje želi da uništi Srbiju i pretvori je u koloniju, kaže ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić i navodi da najstrašniju kampanju vodi Dragan Šolak.

"Zanimljivo je da to ne rade samo proruski, desničarski mediji, mada je i sama Rusija više puta rekla da podržava želju Srbije ka evropskim političkim integracijama. Najstrašniju kampanju protiv EU u Srbiji vodi tajkun Dragan Šolak i njegovi mediji. U toj kampanji ne preza se ni od čega. Njegovi novinari izmišljaju izjave evropskih zvaničnika koje nikada nisu rekli, šire se teorije zavere a Evropa se predstavlja kao vrhunsko zlo i koriste rečnik i izraze najvećih protivnika evropskih integracija", rekao je Vesić za Kurir. Prema njegovim rečima, u Šolakovim medijima prostor dobija svako ko će reći da EU uništava Srbiju - od evroskeptičnih desničara, do onih koji šire teorije zavere koje predstavljaju izazivanje panike i širenje lažnih vesti do anarhista, novih komunista…

Primećuje da se ista matrica kojom Šolakovi mediji godinama napadaju predsednika Vučića, sada primenjuje na zvaničnike EU i Nemačke.

"Koliko je Šolak uspeo da nanese štetu podršci evropskim integracijama Srbije nisu uspeli ni najveći evroskeptici. To radi Šolak koji je državljanin EU, tačnije Malte, a antievropsku kampanju vode njegovi mediji koji su registrovani u EU, tačnije u Luksemburgu. Dakle, on i njegova porodica mogu da imaju evropsko državljanstvo a gradjanke i gradjani Srbije ne mogu jer je tako odlučio Šolak, tajkun koji se devedestih godina počeo kao trgovac vodeo kaseta iz garaže u Kragujevcu. Njegove bolesne političke ambicije u svakoj zemlji gde je radio od Slovenije, preko Hrvatske i BiH do Grčke dovele su ga u sukob sa tamošnjim vladama. Šolaku mediji služe da preuzme vlast", naveo je Vesić. Dodaje ds postoji samo jedna adminstracija u regionu sa kojom Šolak ima potpunu saglasnost - Aljbin Kurti i njegove privremene institucije u Prištini. "Sve što objave Školakovi mediji protiv EU ili predsednika Vučića istog časa se prenosi u Prištini. Obojica imaju isti interes - da Srbija i regiona nikada ne udju u EU kao i da smene predsednika Vučića", navodi Vesić.

Zato, kaže, najveću štetu evropskoj ideji na Zapadnom Balkanu nanosi upravo Šolak sa svojim medijima.

"Zato se iza parole 'nećeš kopati' osmišljenoj u njegovoj medijskoj imperiji krije prava poruka 'nećete u EU'. To je Šolakova politika", ukazuje Vesić i dodaje da je antievropska kampanja koju vode Šolakovi mediji najstrašnija u poslednje dve decenije.

"Ne znam da li će se ovom politikom pozabaviti evropske institucije, jer nije moje da se mešam u unutrašnje stvari EU ali nije normalno da državljanin EU sa medijima registrovanim u istoj uniji vodi antievropsku kampanju", rekao je Vesić.

Sa druge strane, poručio je da je cilj Vlade Srbije punopravno članstvo zemlje u Evopskoj uniji.

"Verujemo da ćemo veoma brzo da otvorimo nove klastere. Srbiji je mesto u Evropi jer mi smo stari evropski narod. Spremniji smo za punopravno clanstvo od nekih članica i to u Briselu veoma dobro znaju", istakao je ministar Vesić.

Autor: Pink.rs