Spasić za Pink o izborima u SAD: To su najvažniji izbori na svetskoj političkoj sceni, pobednika će odrediti neutralni glasači (VIDEO)

Predsednik Centra za bezbednosnu i međunarodnu politiku Zoran Spasić govoreći o izborima u SAD-u kaže da je Robert Kenedi Junior, čije ime se spominje u trci, skoro citirao našeg predsednika Aleksandra Vučića.

Spasić kaže da je upravo i Kenedi ponovio da nas, kako se bliže izbori u Americi, očekuju novi ozbiljni izazovi.

- To su najvažniji izbori na svetskoj političkoj sceni... To je važno jer će njegovi glasači odrediti i pobednika. Svi oni raspolažu tačnim podacima, a pobednika će odrediti neutalni glasači - rekao je Spasić za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na TV Pink.

On je precizirao da će ključne teme biti ekonomija, pitanje nacionalne bezbednosti, migracija i pitanje spoljne politike.

- Ono što je sada već jasno je da će spoljna politika biti usmerena na odnos SAD i Kine - naveo je Spasić.

Ibro Ibrahimović iz Biroa za borbu protiv trgovine ljudima osvrnuo se na kremaciju atentatora na Trampa kaže da je sve vezano za taj slučaj bilo jako čudno.

- To nije mogao niko da izvede samostalno, to je inače uvek i propust bezbednosnih službi i to je nešto što od početka izaziva sumnju da iza toga postoji nešto više - kazao je Ibrahimović.

Autor: Marija Radić