Stefan Krkobabić upozorava: Otvaranje mosta u Severnoj Mitrovici značilo bi totalnu getoizaciju Srba

Stefan Krkobabić, potpredsednik Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda (PUPS), izjavio je da bi otvaranje mosta u Severnoj Mitrovici predstavljalo "cunami" za srpsku zajednicu.

- Prvo, moramo da se osvrnemo na početak, odmah posle završetka sukoba 1999. godine. Imate jedan cilj: totalna getoizacija Srba koji su tamo preostali, s namerom da ih dovedete do apsurda. Sada je ovo još jedan pokazatelj te politike. Ako se osvrnemo šest meseci unazad, otvaranje ovog mosta najavljivano je već neko vreme. Sećamo se neukusnih selfija koje su tadašnji direktor policije tzv. Kosova i predsednik vlade tzv Kosova Aljbin Kurti pravili, dok su pili kapućino i govorili kako će u narednih šest meseci prelaziti taj most. Naravno, to je bio prst u oko srpskoj zajednici koja se nalazi u izuzetno teškim uslovima da opstane i preživi - rekao je Krkobabić za TV Vesti i dodao:

- Moramo da shvatimo da je život na teritoriji Kosova i Metohije, i u toj takozvanoj državi Kosovo, izuzetno težak za sve, uključujući Srbe i Albance. Kod njih ništa ne funkcioniše. Kada govorimo o izborima, dolazimo do toga da se priča o Srbima koristi kao važan politički adut. Tako da se nameće pitanje ko će moći da ih protera sa njihovih vekovnih ognjišta.

Srpska lista je nastupala na korektan način

Krkobabić je naglasio da je Srpska lista nastupala na korektan način i da su ruku koju smo mi pružili oni su hteli i nju na kraju da odseku.

- Aljbin Kurti i trenutni režim, kao i njegova stranka Samoopredeljenje, trebali bi da se stide onoga što trenutno rade srpskom narodu na prostoru Kosova i Metohije. Takođe, svi mi ovde, uključujući vladajuće elite i bivše, i one koji se bave politikom, moramo da se zapitamo zašto smo takvog čoveka pustili iz zatvora 2001. godine i zašto je bio aboliran - kazao je Krkobabić i dodao da odgovornost nije samo na drugima, već i na nama.

- Smatram da ova vladajuća većina, zajedno sa predsednikom Republike, izuzetno dobro razume trenutnu geopolitičku situaciju i ide u dobrom pravom pravcu. Aljbin Kurti sada prelazi iz defanzive u ofanzivu, pre svega zbog izbora - rekao je Krkobabić.

Krkobabić je dodao da je za nas značajno što Aljbin Kurti više nema podršku u međunarodnoj zajednici.

- Aljbin Kurti nije genije svetske politike, niti je on toliko talentovan, dobar orator ili profesionalac. On ima izuzetnu podršku i dobro je plaćen. Kao što se kod nas otkriva da iza talentovanih političara stoji značajna finansijska podrška, tako je i Kurti imao podršku određenih krugova. Na nama je da razgovaramo i pregovaramo sa onima koji nisu za Kurti, jer svako razuman vidi u kojem pravcu on želi da ide - dodao je Krkobabić.

SAD pokazuje svoju volju i želju da vodi dijalog sa svima

Krkobabić je, osvrćući se na izjave koje dolaze iz Evropske unije i SAD, naglasio da je ključni problem administracije Aljbina Kurtija njena nesposobnost da pravilno razume i odgovori na poruke međunarodne zajednice.

Takođe, osvrnuo se na odluku novog američkog izaslanika, gospodina Kasanofa, da se ne sastane sa Kurtijem, već sa njegovim protivkandidatom Bedrijem Hamzom.

- Ovo je nedvosmisleno jedna vrsta poruke. SAD, kao najveća svetska sila, pokazuje svoju volju i želju da vodi dijalog sa svim političkim faktorima koji imaju značaj na toj teritoriji. Oni ne biraju strane, već žele da saslušaju sve relevantne stavove - istakao je Krkobabić.

Krkobabić je podvukao da su potezi poput otvaranja mosta na Ibru, koje je Miroslav Lajčak opisao kao vrlo negativne, deo političke kampanje Kurtija, čiji je cilj da zadrži vlast.

- Kurtijevo ponašanje pokazuje radikalizam koji je svojstven njegovom pristupu još od dolaska na vlast, kada je u skupštini takozvanog Kosova koristio suzavce i dimne bombe. Međunarodna zajednica mora da zaustavi takav proces - naveo je Krkobabić i naglasio da su SAD rezervisane na te njegove akcije i dodao:

- Ovo je dobar pokazatelj kako sada razmišljaju i SAD i Evropska unija. To znači da Srbija postaje sve relevantniji sagovornik u međunarodnim pregovorima.

Ne smemo dozvoliti da nas vrate u 90-te godine

Na pitanje o kritikama koje dolaze iz nemačkih medija, Krkobabić je odgovorio da su to samo interesi određenih lobističkih grupa sa Kosova, koje imaju za cilj da stvore negativnu sliku o Srbiji.

- Moramo na svaki pokušaj napada da odgovorimo i da ne dozvolimo da nas vrate u 90-te godine - zaključio je on.

Krkobabić je naglašavajući i važnost otvorenog dijaloga o pitanjima od nacionalnog značaja, uključujući i pitanje rudarenja litijuma, gde je Srbija pred velikom istorijskom šansom rekao da Srbija mora da iskoristi sve svoje resurse za dobrobit svojih građana, a ne da podleže pritiscima i lažnim optužbama koje dolaze iz opozicije.