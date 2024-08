RAZOTKRIVENI ĐILAS VIDI SRBIJU KAO PLEN: Dejan Bulatović otkrio planove opozicije!

Dejan Bulatović, narodni poslanik sa liste „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“, istakao je da Đilas svoje besne i gladne pse pujda na predsednika Vučića, te da njegove izjave predstavljaju zloupotrebu medija radi širenja laži i mržnje. Bulatović takođe ističe da je Srbija skliznula u potpuni mrak i bezakonje tokom Đilasove vladavine do 2012. godine, te da je on lično profitirao iz ove situacije.

„Dragan Đilas, vođa opozicionih razbojnika, koji jedino što ume jeste da pujda svoje besne i gladne vlasti pse na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, malo čas je ponovo na jednoj od svojih televizija u maniru večitog gubitnika vređao i iznosio teške laži na račun predsednika države. Još jednom je zloupotrebio jedno od svojih mnogih glasila da pokaže kolika je kukavica i zašto ga Srbija nipošto više neće. Njegove laži o tome kako su sva preduzeća od strateškog značaja uništena, jesu samo puste želje jednog propalog političara i suštinski lošeg i zlog čoveka vođenog mržnjom i zavišću prema predsedniku Vučiću“, istakao je narodni poslanik sa liste „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“, Dejan Bulatović.

„Prvo hvalio iskopavanje litijuma, sada kudi i u maniru dokazanog nasilnika poručuje – iskopavanja neće biti, kao da od njega bilo šta zavisi u ovoj zemlji. Monopolista nad besmislenim izjavama a još besmislenijim predlozima, Dragan Đilas uporno ignoriše činjenicu da je, dok je vršio apsolutnu vlast do 2012. godine, Srbija skliznula u potpuni mrak i bezakonje iz koga je profitirao on, sa svojih 619 miliona evra i njemu bliski hohštapleri. Maliciozan, manipulativan i zajedljiv, po ko zna koji put, Đilas je i u današnjem gostovanju pokazao da se njegova jedina politička agenda svodi na mržnja prema Vučiću i da agituje u korist štete našeg naroda. Pokušao je da obmane javnost pričom kako on nije za smenu vlasti na ulici, a istina je da radi sve da upravo dođe do nasilja na ulicama. I istina je, opozicija nema čarobni štapič kao što je rekao, ali zato ima brojne repove o koje sama sebe sapliće, a najveći rep je upravo Dragan Đilas, esencija političkog otrova i medijskih manipulacija“, naglasio je Bulatović.

„Da zaključim. Sve sa čim Đilas raspolaže, kvazi analitičari, polu pismeni voditelji, ostrašćeni glumci, lažni studenti nasilnici, propali politikanti, sudije koje mu vire iz džepa, a svi oni na čelu sa njegovom konkubinom, prvom lažljivicom opozicije Marinikom Tepić, angažovani su punim kapacitetom u nakaradnoj propagandnoj kampanji nasilnog rušenja predsednika Vučića. Narod, koji gotovo jednoglasno stoji iza Vučića mora da zna da sve ono što taj šljam radi, nije iz ubeđenja niti brige o životnoj sredini, već to košta desetine miliona evra, što je jasnom šemom finansiranja i dokazano. Zbog svega što znamo, zbog svega što se dešava i zbog svega što Dragan Đilas radi, javno upozoravam, ako se Aleksandru Vučiću nešto dogodi jedini odgovoran će biti upravo Dragan Đilas i njegove falange koje šire mržnju i nasilje“, zaključio je Bulatović.

Autor: Dalibor Stankov