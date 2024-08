TUGA DO NEBA, SAMO NAM ŠOLAKA NE DIRAJTE: U njegovim medijima razapinju Vučića, a kad se ukaže prilika na to - i kuku i lele (VIDEO)

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se povodom pisanja opozicionih medija, koja prenosi izjave Srđana Milivojevića i Miroslava Aleksića kako zdušno brane medijskog magnata Dragana Šolaka.

- Tuga do neba... i kamen bi zaplakao. Nemojte nam samo Šolaka - zavapi opozicija! Ljudi, svaki bogovetni dan sa bukvalno svih Šolakovih medija, a nije ih malo, čujemo da je @avucic zlikovac, ubica, šef mafije, bolesnik, ludak, sotona, nečovek.... čujemo pozive da se ruši na ulici, da je izbor lak - ili Srbija ili Vučić, ali kad se samo ukaže na to - i kuku i lele. Svi iz opozicije u odbranu jadne i nemoćne United Grupe. 'Ajmo, how low can you go!? - napisala je Brnabić na društvenoj mreži X.

Tuga do neba... i kamen bi zaplakao. Nemojte nam samo Šolaka - zavapi opozicija! Ljudi, svaki bogovetni dan sa bukvalno svih Šolakovih medija, a nije ih malo, čujemo da je @avucic zlikovac, ubica, šef mafije, bolesnik, ludak, sotona, nečovek.... čujemo pozive da se ruši na ulici,… pic.twitter.com/tio1DesunL — Ana Brnabic (@anabrnabic) 24. август 2024.

Autor: Pink.rs