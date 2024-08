Vesić: Uvek ču braniti politiku aleksandra Vučića, ne za to što je moja dužnost, već zato što verujem u nju

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je u intervjuu za "Novosti" da protesti protiv iskopavanja rude jadarit nemaju nikakve veze sa ekologijom, već da je to pokušaj smene vlasti na silu, te da će Vlada insistirati da se ceo postupak sprovodi u skladu sa zakonom, jer se ništa neće raditi na štetu države i građana.

Vesić smatra da protesti imaju veze sa ekologijom, organizatori ne bi blokirali železnicu koja je najekološkiji vid prevoza, te primećuje da su blokade zapravo, način da se zaustavi dalji razvoj privrede, izazove haos u zemlji i na silu promeni vlast.

"Ne interesuje njih ni litijum, ni Jadar, ni životna sredina, ni zdravlje a ni građani… Samo vlast", podvukao je Vesić.

Objasnio je da su pojedini predstavnici opozicije koji su sada najglasniji protiv litijuma, zapravo i doveli kompaniju Rio Tinto u Srbiju, podsećajući da je kompanija 2004. godine dobila dozvolu za istraživanje u Loznici, dok je 2006. godine izmenjen Zakon o rudarstvu pa je Rio Tinto dobio i dozvolu za ekspolataciju, a 2008. godine i dozvolu za dodatna istraživanja.

"To je dokaz da je njihova briga za životnu sredinu samo farsa", naveo je ministar.

Ističe i da je na protestima zaista bilo ljudi koji iskreno strahuju da bi rudnik mogao da zagadi zemljište, reke, pa i vodu za piće, jer se godinama vodi strašna kampanja laži i neistina, i da je upravo zbog toga, predsednik Vučić krenuo u razgovore sa građanima, da im kaže ono što često, u moru dezinformacija i neistina ne mogu ni da čuju.

"Da im kaže kolika je iskopavanje i prerada ove rude zapravo šansa za Srbiju, ali i da ova vlast sigurno ne želi da naudi svojim građanima, niti da ostavi zagađenu zemlju budućim generacijama, jer kopanja neće biti ako novi tim Ministarstva zdravlja kaže da iskopavanje litijuma može na bilo koji način da ugrozi zdravlje ljudi", istakao je Vesić.

Na pitanje mogu li protesti protiv litijuma da dovedu do "litija protiv vlasti" kako prognoziraju pojedini politički protivnici, Vesić je odgovorio da su litije u Crnoj Gori, na koje pojedinci aludiraju, bile miran, gandijevski, otpor verujećeg naroda na pokušaj da se otmu crkve i manastiri i da se to ne može porediti.

"U Srbiji predsednik Vučić gradi i obnavlja crkve i manastire kao u doba Nemanjića, tako da tsu akva poredjenja sa Crnom Gorom pokušaj da se sakrije prava priroda protesta u Srbiji i njihov cilj, nasilna promena vlasti. Na kraju krajeva, ne sećam se da je neko u Crnoj Gori tokom litija blokirao prugu Beograd – Bar ili neki važniji magistralni pravac?! Da ovdašnji protesti imaju veze sa ekologijom organizatori ne bi blokirali železnicu koja je najekološkiji vid prevoza", primetio je Vesić.

Na pitanje da li se Vlada isuviše poistovetila sa projektom Jadar, pa se i najmanja dobronamerna sumnja protiv eksploatacije doživljava kao "udar na državu", kaže da ne može da se složi sa takvim ocenama, jer isto tako onda može da se kaže da se Vlada poistovetila sa projektom izgradnje brzih pruga, auto-puteva, svake nove fabrike ili kanalizacije za 3,5 miliona ljudi.

Prema rečima ministra, posao Vlade Srbije jeste da obezbedi bolji život građanima, da zarađuju više, da ostanu da žive u svojoj zemlji koja će biti razvijenija, bogatija.

"Vlada insistira na argumentima, na procenama stručnjaka i ne bori se protiv zabrinutih građana, niti se, kako kažete,najmanja dobronamerna sumnja protiv eksploatacije doživljava kao udar na državu, već se vlada bori protiv dezinformacija i protiv zloupotreba, i građana i ove teme, od strane onih pojedinaca koji bi da udare na državu, zarad ličnih interesa", kaže Vesić.

Vlada, podseća, nudi dijalog, i svako ko želi da dobronamerno, na stručnom nivou, razgovara o svim aspektima ovog projekta, dobrodošao je bez obzira na stav, dok oni koji razgovor odbijaju - nisu dobrobamerni, već učestvuju u pokušaju rušenja vlasti.

"Samo nemojte da mi kažete da je stručnjak sa kojim treba da razgovaramo penzionisana glumica koja kao ekološki aktivista šeta u bundi i kojoj su i vazduh, i voda bili čisti dok joj je muž bio ambasador, a sada kada nije - sve joj je zagadjeno", dodao je Vesić.

Prema njegovim rečima, ovaj projekat samo iz resora za koji je on zadužen, donosi više od 1,7 milijardi evra ulaganja u drumsku i železničku infrastrukturu u taj kraj Srbije.

Vesić navodi da se tu izmedju ostalog ubraja i rekonstrukcija, modernizacija i elektrifikacija pruge Ruma – Šabac - Loznica, kao i izgradnja izgradnju nove pruga Valjevo - Loznica dužine 68km.

Na konstataciju, da kao društvo ulazimo u rizik, iako "živimo najbolje u istoriji", te da privreda raste i bez litijuma, koji će možda do početka eksplotacije kod nas biti prevaziđena, Vesić je rekao da ne može da razume da pojedinci očekuju da se ne radi ništa, ,već da se čeka da nas neko sa neba nagradi i obezbedi nam bolji život.

"To znači upravo to - 'hajde da ne ulazimo u rizike'. Hajde da ne gradimo pruge, ne trebaju nam putevi, šta će nam fabrike jer sve je neki rizik. Hajde da živimo kao u srednjem veku mada biste morali tada da zabranite rudarenje jer je Nemanjićka Srbija živela od toga“, kazao je Vesić i dodao da izgleda da pojedinci znaju nešto što nauka nije potvrdila i što nije tačno - da za par godina svetu litijum neće biti potreban.

Vesić je izneo ekonomske podatke po kojima je Srbija prva u Evropi po stopi rasta, životni standard je na znatno višem nivou, jer je prosečna zarada danas 855 evra po prvi put u istoriji.

„Prosečna zarada do decembra 2027. godine biće 1.400 evra. Sledi i dvocifreno povećanje penzija, možda i pre kraja godine. Na računu imamo više od 700 milijardi dinara, rekordne devizne rezerve, 27 milijardi evra, nivo stranih investicija biće iznad prošle godine kada je bio 4.4 milijarde evra…“, objašnjava Vesić.

Takođe, dodaje da postoji svest da jedan deo građana i dalje živi teško, ali da upravo zato i mora da se radi još napornije za dalji privredni napredak, kao i da to što se danas živi bolje nego pre deset godina ne znači da na tome treba da se stane.

Vesić ističe da moramo još mnogo da radimo da dostignemo najrazvijenije zemlje Evrope, i da će upravo eksploatacija jadarita itekako doprineti dodatnom ekonomskom razvoju Srbije. Naravno, kako naglašava da sve mora da bude realizovano pod uslovom uz najviše standarde za zaštitu zdravlja ljudi i životne sredine.

"Vlada će insistirati da se ceo postupak sprovodi u skladu sa zakonom, a izdavanje dozvola i ceo projekat će zavisiti od studije procene uticaja na životnu sredinu. Ništa se neće učiniti na štetu države i građana", podvukao je Vesić.

Ne slaže se sa procenama da će litijum biti prevaziđen, jer je potražnja za njim sve veća, a Evropska unija skoro u potpunosti zavisna od njegovog uvoza, dok podaci Evropske komisije pokazuju da će potražnja za litijumom u Uniji porasti čak 12 puta do 2030. godine.

"Ako svi uslovi budu ispunjeni, zaista nema opravdanja da ono što imamo kao prirodno bogatstvo, ne iskoristimo za dalji razvoj zemlje. To što vi i deo javnosti tražite od ove Vlade je kao da ste od Arapa tražili da ne eksploatišu naftu", zaključio je Vesić.

Na pitanje da prokomentariše upozorenja Rusije i Kine da iza protesta stoji Amerika, kao i da li je u Srbiji moguća repriza Majdana, ministar je istakao da u Srbiji neće biti nikakve reprize Majdana, što bi svima trebalo da bude jasno, kao i da neće biti ni blokade ni železnice ni puteva, a onima koji to ne razumeju, poručio da probaju da blokiraju auto-put u Nemačkoj, SAD ili u Rusiji. Dodao je da se vlast u Srbiji neće menjati na silu, niti na ulici, već samo na izborima.

Govoreći o spoljnoj politici predsednika Vučića, objašnjava da je ona principijelna, slobodarska i nezavisna, što se ogleda u negovanju dobrih i partnerskih odnosa kako sa SAD, tako i sa EU, ali i sa Kinom, pa i sa Ruskom Federacijom.

Vesić podseća da je glavni politički cilj Vlade punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji, kao i da projekat Jadar zemlju dramatično približava ovom cilju.

Ministar je objasnio i da će ubrzani ekonomski razvoj Srbije zavisiti i od realizicija projekta, jer će kako kaže naša zemlja da proizvodi baterije za električna vozila kao i sama električna vozila, što znači da će naša zemlja moći da vodi samostalnu, nezavisnu i slobodnu politiku jer to mogu zemlje sa jakom ekonomijom.

"Zato mi je smešno kada slušam naše političke protivnike koji pričaju gluposti kako će Srbija da bude 'rudarska kolonija'zbog projekta Jadar", kazao je Vesić i dodao da to govore oni koji su Gaspromu poklonili NIS, bez tendera, sa izvorima nafte za 400 miliona evra, što je manje od cene Robne kuće Beograd.

Na pitanje da li ima utisak, da mnogi iz vrha SNS nedovoljno brane predsednika Vučića od opozicije, i da li su u tom smislu inertni i partneri i SPS-a, odgovara da nije na njemu da ocenjuje svoje stranačke kolege, kao i da može samo da govori o sebi.

Vesić ističe da on sam čini to svuda i na svakom mestu, ne zato što je to njegova obaveza već zato što je deo Vučićeve politike, i zato što veruje u nju i spreman je da se za nju bori.

"Mogu da primetim da imamo potpredsednika stranke na značajnoj javnoj funkciji koji reč nije rekao o projektu Jadar ali su mu puna usta KiM jer misli da je to popularno. Ali o tome pričam sa predsednikom i na organima naše stranke", konstatovao je Vesić.

Objašnjavajući kakvi su efekti od ukidanja naplate naknade za građevinsko zemljište pre 13 meseci, Vesić kaže da je Srbija bila jedina zemlja bivše Jugoslavije i istočne Evrope koja je imala ovaj glupi institut čiji je jedini cilj bio da se spreče investicije.

Ministar kaže da uprkos neosnovanim kritikama zbog ukidanja konverzije, da se odluka pokazala kao ispravna, kao i da u to nije ni sumnjao, zato je i tako snažno i podržao.

Prema njegovim rečima, izmene Zakona o planiranju i izgradnji godinu dana kasnije donose odlične rezultate i to ne vidi samo onaj ko je zlonameran, kao i da je ukidanjem konverzije omogućeno da se krene u nekoliko velikih projekata.

Ističe da velike kompanije, poput Filip Morisa, Atlantik grupe i Koka kole počinju izgradnju novih fabrika zahvaljujući ovoj odluci.

"Oni će konačno moći da investiraju svoj novac, koji itekako znači za državni budžet, a otvoriće se nova radna mesta. I to su samo tri primera, kojih ima znatno više, s obzirom da istraživanje NALED-a pokazuje da je čak 9 od 10 privrednika zadovoljno izmenama zakona", rekao je Vesić.

Vesić je podsetio da je od 2009. do 2023. godine od konverzije država zaradila samo oko 30 miliona evra, i naglasio da su samo ove tri investicije deset puta veće, od onoga što je država zaradila od konverzije za 14 godina!? Kao i da sve investicije koje su pokrenute na placevima na kojima je izvršena konverzija bez naknade iznose oko pola milijarde evra.

"Tokom rasprave prošle godine nisam čuo nijedan valjan argument, osim jeftine demagogije i napada onih koji nemaju nikakve planove i predloge. Agencija za prostorno planiranje i urbanizam primila je 3.848 zahteva, od čega je 2.087 rešeno pozitivno, a svega 389 negativno i kao rezultat oslobađanja zemljišta za investicije, došlo je do značajnog porasta građevinske aktivnosti u Srbiji", istakao je Vesić.

Na temu regionalnih i magistralnih puteva, koji nisu u tako dobrom stanju, Vesić obrazlaže da je plan predsednika Aleksandra Vučića da se za četiri godine uloži dve milijarde evra u lokalne i regionalne puteve, jer su oni, kako pojašnjava pored auto-puteva i brzih saobraćajnica, veoma važni za život ljudi.

Kako navodi sa dve milijarde evra može da se uradimo oko 4.000 kilometara lokalnih i regionalnih puteva, a kada tome dodamo da Ministarstvo iz svojih sredstava radi oko 500 kilometara godišnje, u narednih četiri do pet godina moći ćemo da uradimo obnovimo 6.000 kilometara lokalnih i regionalnih puteva. Prema njegovim rečima budući da u Srbiji postoji oko 16.000 kilometara takvih puteva, od kojih oko 7.000 km nije u najboljem stanju, znači da sa ovim ulaganjima mogu da se završe i rekonstruišu skoro svi ti puteve.

"To je nešto što će osetiti svi građani Srbije, bez obzira u kom delu zemlje da žive", podvukao je Vesić.

Na tvrdnje da je stala izgradnja Metroa, Vesić kaže da to iz zle namere, govore oni koji ništa ne znaju o izgradnji metroa, koji taj projekat, dok su bili na vlasti, očigledno nisu umeli da realizuju, a sada ga koriste za prikupljanje jeftinih političkih poena, navodeći da se metro ne gradi preko noći i da radovi na tom projektu teku predviđenom dinamikom.

"Na izgradnji prve dve linije - od Makiša do Mirijeva i od Mirijeva do Zemuna i Bežanije već se radi, a građani će veoma brzo videti da počinju da se grade i metro stanice", rekao je Vesić.

U međuvremenu je, dodaje, raspisan tender za projektovanje treće linije sa kojom će metro sistem biti kompletan, uz poziv domaćim i stranim kompanijama da se prijave na tender.

"Ceo projekat izgradnje metroa u Beogradu kompletno vode i finansiraju Ministarstvo finansija i Ministarstvo na čijem sam ja čelu, a za praćenje izgradnje zaduženi smo prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali i ja", precizirao je Vesić i dodao da zajedno sa svojim kolegom, prati kako teku radovi gotovo na dnevnom nivou, jer je ovo najvažniji projekat u Beogradu, i jedan od najvažnijih na nivou cele Srbije.

"Istorijski projekat, koji su mnogi obećavali, ali nisu umeli da realizuju. Mi hoćemo", naglasio je Vesić.

Autor: Dalibor Stankov