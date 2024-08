Čedomir Beljić, profesor Rudarsko-geološkog fakulteta, je govoreći o eksploataciji litijuma rekao da ljudi imaju određena rezerve i sumnje u projekat.

- Međutim, imamo svakako i grupu ljudi, da tako kažemo, uslovno rečeno, interesnu grupu koja apriori nastupa protiv projekta. Pri tome, na žalost, moram da upotrebim taj izraz, nebirajući sredstva. Gomili neistina, improvizacija, predpostavki se iznose i na osnovu toga se donose zaključci - rekao je Beljić i dodao:

Ja ću se zadržati na onom segmentu, odnosno, onom delu projekta koji je meni poznat, za koji sam školovan i gde sam, evo, skoro do penzije proveo vreme. To je rudarstvo, odnosno, podzemna eksplutacija. Toliko neistina je rečeno o tom rudniku, da je to prosto zaprepašćujuće. Prvo, neće biti površinska eksploacija, biće podzemna eksplutacija. Znači, sve operacije na otkopavanju će se vršiti ispod zemlje. Samim tim je to, ekološki, mnogo prihvatljivije.

Kako je dodao, mogu da se pojave nikakva ili minimalna oštećenja terena.

- Zašto? Zato što se koriste metode koje zamenjuju masu. Vi iskopate korisnu komponentu, na to mesto ubacite inertnu masu, jalov materijal, koji stabilizuje čitav sistem i nema oštećenja terena u meri koja može da ugrozi normalnu aktivnost na površini - rekao je Beljić.

O tome niko ne prićao. Pominjuju se ogromne količine ekspoziva, pominjuju se prašine, prašina koja će se izlivati... Pominjuju jalovinju koja će se izlivati, i kažuju iz reke, zašto se zove Rio Sava, da bi išlo iz jadera u Savu, i Save, ne znam, u Durovcu, celu more, to je dobro. To su priči o kultizmu, više neko o struci.

Prema njegovim rečima, kod nas je litijuum deponovan u čvrstim mineralnim sirovinam, odnosno, nisu vodeni rastvori.

- I u svakom slučaju, to je poseban specifičan način. Jadarit ne postoji nigde u svetu. To je jedinstvena ruda, singularitet - dodao je Beljić.

On je dodao da su u Evropi projekti eksploatacije litijuma, odnosno, istraživanja u razvoju.

- Rade se na velikom broju lokacija se vrši istraživanja. Neki rudnici su već, skoro pred otvaranjem, recimo, ne pominju ga, a može lepo na sajtovima da se vidi, Volsberg, u Austriji, podzemna eksploatacija. Rudnik otvoren. Možete proveriti. Nije nikakva tajna - rekao je Beljić.

Autor: Snežana Milovanov