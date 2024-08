Sjajne vesti nakon sastanka Vučića i Makrona: Potpisano 12 sporazuma, Srbija dobija 12 novih Rafala, ugovor vredan 2,7 milijardi

Predsednik Francuske Emanuel Makron stigao je u dvodnevnu posetu Srbiji, tokom koje će s predsednikom Aleksandrom Vučićem razgovarati o brojnim važnim temama.

20.45 - Odgovor na pitanja novinara

- Sporazum koji je danas potpisan je istorijski. Mi verujemo u važno mesto Srbije za bezbednost regiona. Poštujem partnerstvo Srbije sa Rusijom i Kinom, ali ovo je otvaranje Srbije i prema Francuskoj", poručio je Makron odgovarajući francuskoj novinarki na pitanje o nabavci aviona - rekao je Makron.

Makron je potom govorio o slučaju osnivača Telegrama.

- Francuska je zemlja koja štiti slobodu govora, štiti i voli inovaciju i preduzetništvo. Mi smo zemlja gde postoji podela vlasti i imamo pravnu državu koju kontrolišu nezavisne sudije i to je dobro. Ja nisam znao da gospodin Durov dolazi u Francusku, i to je normalno jer ja ne treba da znam ko ukazi u Francusku i ko iz nje izlazi, bilo da se radi o francuskim državljanima ili ne. Ja nisam pozvao i nije trebalo da se vidim sa gospodinom Durovom, nisam znao da on dolazi u Francusku. Radi se o nezavisnoj akciji pravosudnih organa Francuske, koja je organizivala transparentno ovu akciju. Kada govorimo o davanju državljanstva Durovu, to je bilo 2018. godine. Ja potpuno stojim iza te odluke. Radilo se o strategiji gde smo želeli da omogućimo ženama i muškarcima, sportistima, umetnicima, koji žele da nauče francuski jezik,koji žele da razvijaju inovacije, kada oni žele da dobiju državljanstvo mi smo im davali. Ja sam dao državljanstvo gospodinu Durovu, kao što sam dao i drugima. Mislim da je to nešto dobro za našu zemlju i nastaviću da radim to uz poštovanje pravila koja sam ovde spomenuo. Ništa više o tome ne znam i normalno je da ne znam ništa o tome jer se radi o državi prava i pravosudnim organima koji su nezavisni - rekao je Makron odgovarajući na pitanje francuske novinarke o slučaju osnivača Telegrama.

Predsednik Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara da li se Srbija kupovinom "rafala" udaljava od Moskve i približava EU, istakao da je ponosan na politiku Srbije, što uvek poštuje Povelju UN, što se ne bi moglo reći za mnoge zemlje na Zapadu.

- Znam da bi Emanuel voleo da uvedemo sankcije Rusiji, ali se ne stidim svoje odluke. Ja objašnjavam svoje poteze svom narodu. Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine i da ih doživljavamo kao prijateljski narod -rekao je Vučić.

- Više smo humanitarne pomoći dali nego svi na Zapadnom Balkanu, pa puta dvadeset, - istakao je Vučić.

Napomenuo je i da je nemoguće, što se tiče "rafala", da Srbija prenese tehnologiju Rusiji.

Makron je govorio i o geopolitičkoj situaciji Srbije.

- Zamolili ste me da prokomentarišem geopolitičku poziciju Srbije. Dobra geropolitička pozicija Srbije je ona koja je u službi srpskog naroda. Ima jedna osoba ima legitimitet da se tim pitanjem bavi i to je srpski predsednik. Ovo isti važi za Francusku. Ja neću komentarisati šta radi predsednik Vučić i kako vodi svoju državu. Srbija suvereno odlučuje sa kim želi da sarađuje i da ima dijalog, nije na Francuskoj da o tome govori. Mogu samo da vam kažem šta Francuska želi. Francuska želi da Srbija bude deo Evrope, jer ja kad vidim mapu Evrope ja vidim da smo blizu i da zajedno budemo jači, da zavisimo jedni od drugih. I onda smo manje zavisni od onih koji su dalje od nas.

Vučić se dotakao i nabavke "rafala".

- Uzeli smo loigistiku, rezervne delove, opremu, krenuli smo i preogovore o naoružavanju sa francuskom vladom i ministarstvom odbrane. Srećan sam što će Srbija imati tako dobre i tako tehnološki savremene mašine u svom posedu.

20.35 Zvanično obraćanje predsednika Makrona

- Zahvaljujem se gospodine predsedniče na vašim divnim rečima i toplom dočeku. Mi smo zaista sretni što smo mogli da se vratimo ovde nakon moje prethodne posete koja mi je ostala u dirljivoj uspomeni. Želeo bih da danas ponovo uputim poruku prijateljstva - rekao je Makron.

- U poslednjim godinama mnogo toga je napredovalo, ali se i promenilo na međunarodnoj sceni. Naša saradnja doživela je novi uzlet, što pokazuju i razgovori u Beogradu ali i Parizu. Vašoj zemlji mesto je u Evropskoj uniji - rekao je Makron.

Francuski predsednik istakao je da Srbija na polju evrointegracija uživa potpunu podršku Francuske u svakom pogledu i da se u bliskoj budućnosti raduje otvaranju novog pregovaračkog poglavlja.

Dodao je kako će sutra imati zadovoljstvo i čast da poseti jednu od najvećih nacionalnih kulturnih ustanova Srbije koja se nalazi u Novom Sadu, kao i da u velikoj meri sportisti predstavljaju sponu između dve zemlje.

- Počevši od Novaka Đokovića. Sportisti dveju zemalja su dobili jako puno medalja. Imali smo divnih slika ovog leta sa Olimpijskih igara. Vi imate vašeg heroja koga ste vi ovde slavili kada se vratio u Srbiju. Mi smo ga takođe slavili u Francuskoj. On je postigao neverovatan uspeh, poručio je Makron.

Napomenuo je da se vratio u Srbiju da bi video kako Srbija i Francuska mogu da nastave svoj put u međunarodnom i evropskom kontekstu.

- Moja poruka današnja poruka je o odlučnosti i poverenju, nastavićemo da pružamo podršku naporima kako bi se ostvarila normalizacija odnosa između Beograda i Prištine. Na taj način će se poboljšati vaši odnosi sa svim partnerima. Dragi Aleksandre, još jednom hvala na strateškim odlukama koje ste danas doneli, na angažmanima koje ste preuzeli, puno smo razgovarali na raznim mestima, delili analize, puno sam naučio kada sam vas slušao, vi ste uvek radili ono što ste rekli da ćete raditi. To je nešto što veoma cenim. To je prijateljstvo između naših naroda, nastalo u borbi za našu Evropu. U važnim trenucima naši narodi su uvek bili jedni pored drugih. Imamo taj ideal romantizma, imamo hrabrost, istorija je važna za njih. Odluke koju su danas donete nastavljaju slavnu prošlost.

20.23 - Zvanično obračanje predsednika Vučića

- Posebnu zahvalnost dugujem zato što ste izrazili spremnost i želju da posetite i neke druge gradove osim Beograda. Sa naročitim zadovoljstvom naglašavam našu i vašu posetu Novom Sadu. Mnogo vam hvala što ste došli u Srbiju i time pokazali poštovanje prema građanima Srbije. Mi to umemo da cenimo i poštujemo. Imali smo duge razgovore, nastavićemo ih večeras do kasno u noć, takođe i sutra o svim važnim strateškim pitanjima.

- Zahvalio sam na podršci koju Francuska pruža na evropskom putu naše zemlje, zahvalan sam i zbog investicija i sve bliže saradnje- rekao je Vučić.

- Naša prerađivačka industrija izuzetno raste, osim energetike. Moraćemo da ulažemo mnogo više i mnogo više da se borimo. Tražićemo od francuske vlade da to uradimo na najčistiji mogući način. Velika je vest i kupovina rafala. Ukupna vrednost ugovora je 2,7 milijardi, 12 potpuno novih aviona rafala biće u vlasništvu Srbije. To je za nas ogromna vest! Verujem u dobru saradnju naših armija - rekao je Vučić.

20.13 Ceremonija razmene potpisanih bilateralnih dokumenata i izjave predsednika

Počela je ceremonija razmene potpisanih bilateralnih dokumenata u prisustvu dvojice predsednika u sali "Jugoslavija".

Pjer Košar i Siniša Mali prvi su razmenili potpisane bilateralne sporazume, potom Irena Vujović i Paskal Pele, potom Miloš Vučević, Aleksandar Martinović, Bratislav Gašić i Dubravka Đedović Handanović.

18.25 - Ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbija

Predsednik Srbije i predsednik Francuske dočekani su na crvenom tepihu.

Intonirane su himne Francuske i Srbije, nakon čega su Vučić i Makron jedno drugome predstavili članove svojih delegacija.

Predsednika Francuske Emanuela Makrona dočekao je na aerodromu Nikola Tesla predsednik Aleksandar Vučić, kao i ambasador Francuske u Beogradu Pjer Košar i ambasadorka Srbije u Parizu Ana Hrustanović.

18.05 - Predsednik Vučić dočekao je Makrona na Aerodromu "Nikola Tesla" uz najviše državne počasti

Francuski predsednik sleteo je u pratnji "lovaca", a nakon srdačnog susreta sa predsednikom Vučićem uputili su se ka Palati Srbije gde će razgovarati o brojnim važnim temama.

Prema programu posete, francuski predsednik sa aerodroma odlazi u Palatu Srbija gde će mu biti priređen svečani doček sa vojnim počastima.

Inače, Vučić je rekao da će sa Makronom razgovarati o veoma bitnim pitanjima, kao i da se još razgovara o kupovini aviona "rafal" i da cena više nije pitanje, već određene garancije.

Obraćanje medijima dvojice predsednika očekuje se u 19.45 sati.

Autor: Dalibor Stankov