Vučić: Ideja o saradnji u oblasti nuklearne energije sa Francuskom bila je moja

Predsednik Srbije izjavio je večeras nakon sastanka sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom da je ideja o saradnji u oblasti nuklearne energije dve zemlje bila njegova, ističući da je nuklearna energija, čista energija.

Vučić je to rekao odgovarajući na pitanje novinara kako reaguje na negativnu kampanju oko nuklearne energije koja se povela u Srbiji uoči dolaska francuskog predsednika u našu zemlju, dodavši da "energija ne pada sa neba" i neko mora tu struju da proizvede.

"Da bismo imali tu struju, moraćemo da promenimo sebe i moraćemo mnogo da investiramo u budućnosti. Ukoliko to želimo. Ako ne želimo, nije problem i bez struje, kako hoćete. Ali te laži i besmislice ne mogu čak ni da komentarišem. Dakle, što se tiče nuklearne energije, to je čista energija, to je sigurna energija u kontrolisanim procesima, to je energija koja nema veze da li je vetar ili je sunce, da li je pala kiša ili nema veta. Te energije ima uvek, postojano je svakog dana. I to vam daje sigurnost, to daje sigurnost jednoj zemlji", ocenio je Vučić.

Na pitanje novinara kada će stići prvi avioni Rafal i koja verzija stiže u Srbiju, rekao je da je u pitanju najmoderniji tip Rafala, kao i da je Srbija potpisujući danas ugovor o nabavci kupila i kompletnu logistiku i rezervne delove.

"Oko tipova naoružanja smo krenuli u razgovore i pregovore sa francuskom vladom i Ministarstvom odbrane. Hoću još jednom da se zahvalim ljudima iz Daso i našim ljudima iz Ministarstva odbrane, Ministarstva finansija, koji su imali nelake razgovore, ali su ih priveli kraju. Ja sam srećan što će Srbija imati tako dobre i tako tehnološki savremene i fantastične mašine u svom posedu", rekao je Vučić.

Na pitanje da prokomentariše negativnu kampanju u ruskim medijima koja je postojala protiv posete francuskog predsednika Srbiji, Vučić se osvrnuo na reči Makrona, koji je na isto pitanje odgovorio da pisanje Sputnjika za njega predstavlja "kompliment".

"Meni svakog dana iz regiona stižu hiljade komplemenata i iz celog sveta, stotine komplemenata", primetio je ironično Vučić.

Autor: Dalibor Stankov