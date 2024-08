POZNATO KADA PRVI RAFAL STIŽE U SRBIJU: Kupili smo devet jednoseda i tri dvoseda! OGLASILI SE IZ KOMPANIJE 'DASO'

Erik Trapije je kazao da će srpskom Ratnom vazduhoplovstvu i protivvazduhoplovnoj odbrani prvi "rafal" biti isporučen 2028. godine a da će svih 12 letelica biti isporučene dve godine kasnije.

Srbija je danas potpisala ugovor o nabavci aviona "rafal" sa generalnim direktorom francuske kompanije Daso Avijacija Erikom Trapijeom čija je ukupna vrednost 2,7 milijardi evra.

Generalni direktor kompanije Daso je u izjavi francuskim medijima pred početak ceremonijalne razmene ugovora otkrio i precizan rok za isporuku novih srpskih Rafala, piše Tango six.

Erik Trapije je kazao da će srpskom Ratnom vazduhoplovstvu i protivvazduhoplovnoj odbrani prvi "rafal" biti isporučen 2028. godine a da će svih 12 letelica biti isporučene dve godine kasnije.

Srbija će kupiti devet jednoseda i tri dvoseda.

Inače, Ugovor o nabavci aviona "Rafal" i prateće robe i usluga razmenili su ministar odbrane Bratislav Gašić i izvršni direktor i predsedavajući Erik Trapije posle današnjeg sastanka predsednika Srbije i Francuske Aleksandra Vučića i Emanuela Makrona.

- Za nas je velika vest kupovina Rafala. Ugovor je potpisan sa kompletnim pomoćnim logističkim paketom, od rezervsnih motora do svega drugog. Ukupna vrednost ugovora je 2,7 milijardi. 12 potpuno novih aviona biće u vlasništvu Srbije. To je za nas ogromna vest. To će doprimeni značajnom povećanju operatuvnoih sposobnosti naše armije. Potpuno drugačiji pristup. Mi smo srećni što postajemo deo "Rafal kluba" - rekao je Vučić i dodao:

- Hvala predsedniku Makronu što je doneo takvu odluku i što nam je omogućio da kupimo nove "Rafale". Iako nije bilo lako. Mi smo i danas sa Erikom od 12 do 2 pregovarali poslednje delove i pasuse ugovora. Ne zna se ko je teži Erik ili Siniša. Nekako sam ja danas uspeo da pomirim interese i srećan sam što smo ovo mogli večeras da potpišemo. Verujem da ćemo imati dobru saradnju naših armija u budućnosti. Ovo je nešto što je na komercijalnom nivou dobro urađeno. Mi ćemo u 2024. i 2025. uplatiti iz budžeta po 15 posto, po 421 milion evra. Pri tome nećemo povećati udeo javnog duga u BDP-u - rekao je Vučić.

Autor: Dubravka Bošković