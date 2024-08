Ministarka za brigu o porodici i demografiju Milica Đurđević Stamenkovski jutros je, gostujući u Jutru sa dušom voditeljke Jovane Jeremić komentarisala najnovija dešavanja na KiM.

Makron je poslao nešto drugačije poruke u odnosu na 2021. godinu, što je Kurtiju zasmetalo, pa se desilo sve što se desilo, rekla je ona.

- Hajde da ocenimo sve što on radi. To je zločin protiv čovečnosti, imamo svakoga meseca tihi pogrom narodna na KiM. Kada zatavrate apoteke, upadate u ambulante, bolnice... Pa to je pokušaj etničkog čišćenja teritorije. Juče su se u čekaonicama nalazile trudnice. Zašto Zapad ćuti? Šta bi se desilo da se to dogodilo u bilo kojoj bolnici na svetu? Znači, sigurno bismo svi to osudili... - rekla je Stamenkovski.

Kako je dodala, Srbija neće biti nema pred okolnostima da EU izdaje saopštenje, gde samo kažu da su ispratili aktivnost.

- Ovo je tihi pogrom, ugrožavanje osnovnih ljudskih prava... Dakle, vi kao država treba u svim ovim okolnostima da budete razumni... Svi mi imamo emociju... Ali ofanzivnom diplomatskom aktivnošću treba da se obratimo svim adresama povodom ovoga - navela je Stamenkoviski.

Ovo što Kurti radi je sadizam, ovo nije državnik, on je namerio da se obračuna sa svakim ko ima srpsko ime i prezime na KiM.

- Albanci kažu da ih je Kurti uveo u izolaciju... On nema šta da im ponudi, stabilnost, davanja, posao... Nekakva tržišta za robu... Tu nema opstanka. Nije to država u punom kapacitetu. Jedino mogu da se mrze Srbi - navela je Stamenkovski, pa dodala:

- Treba da se spremamo za to da pitanje našeg suvereniteta vratimo na tron, a njima je to zaparalo uši - objasnila je Stamenkovski.

Autor: Dubravka Bošković