Vulin na okupljanju dijaspore: Tražim od vas samo da svedočite istinu i budete Srbi gde god trajete i živite

"Srpski svet nije samo puko zbrajanje teritorija na kojima žive Srbi. Srpski svet je skup vrednosti koje vas čine Srbima. Mesto rodjenja može da bude sličajno ali izbor da prihvatite sistem vrednosti koje Srbe čine narodom vrednim ponavljanja ne može biti slučajan, već je nameran, već je odluka više nego samo rodjenje. Srbin znači govoriti istinu, ispovedati kosovski zavet, verovati u tri čvrste i tvrde reči - dužnost, čast i sloboda, te tri reči vas i vašu decu razlikuju od onih sa kojima živite. Vi ste Srbi i od vas ne tražim da ulažete ili ne ulažete u svoju zemlju, ja od vas tražim da budete Srbi tamo gde trajete i tamo gde živite. Tražim od vas samo to, da svedočite istinu i da budete Srbi, ništa drugo i ništa veće ne možete da nam date", poričio je potpredsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vulin na centralnom godišnjem okupljanju dijaspore i Srba iz regiona "Jedinstvo i snaga - Srbija".

Potpredsednik Vlade Srbije je upitao predstavnike dijaspore da li se, dok gledaju svoje pasoše i miluju svoju decu koja su se rodila daleko od Srbije, pitaju šta bi bili da nisu Srbi, da li ih odredjuju godine koje su proveli daleko od Srbije ili sistem vrednosti koji ih čini Srbima.

"Provodite živote daleko od zemlje koja vas je stvorila, i koliko god da se nekada ljutili na nju, mislili da vas je zaboravila vi ste ipak i jedino i samo Srtbi. Decu ste rodili, odgajili, odrasli su u drugim zemljama ali šta bi oni bili da nisu Srbi. Šta biste im preneli da niste Srbi? Da li se, kada vaša deca uče o Prvom svetskom ratu osećate kao pobednici ili kao poraženi? Kada vam deca dodju iz škole i donesu knjige iz istorije o Drugom svetskom ratu, u kojima o našem narodu ima jedna ili dve rečenice, da li se naljutite zato što su dopustili da se zaboravi šta su Srbi uradili za čovečanstvo i civilizaciju? Kada uče vaša deca, kada vi slušate o devedesetim godinama, da li ustanu i traže reč pred čitavim razredom da kažu da su Srbi bili žrtve i da su se borili za svoju slobodu, svoju zemlju, da je NATO pakt vršio agresiju? Da li izadju pred čitav razred i ponosno kažu da su oni Srbi bez obzira gde su se rodili? Da li prenesu istinu svojim vršnjacima o herojskoj borbi srpskog naroda u BiH i Hrvatskoj, da li izadju pred razred i ispričaju istinu koja je namerno i planski sakrivana od njihovih vršnjaka? Tražim od vas samo to, da svedočite istinu i da budete Srbi, ništa drugo i ništa veće ne možete da nam date. I ne znači biti Srbin samo kada se obradujete pobedi nekog našeg sportiste. Ne, Srbin znači govoriti istinu, ispovedati kosovski zavet, verovati u tri čvrste i tvrde reči - dužnost, čast i sloboda, te tri reči vas i vašu decu razlikuju od onih sa kojima živite. Od vas tražim samo da budete Srbi i šta god radili da razmišljate samo o jednoj rečenici - da li bi moja Srbija i da li bi moj narod bio ponosan danas na mene? Ako to sebi postavite i na to pitanje uvek dobijete odgovor ponosa, časti, dužnosti, slobode vi ste Srbi gde god živeli i šta god radili, vi ste deo Srpskog sveta, onog sveta kome svi pripadamo izborom i voljom. Gde god bili i šta god radili budite Srbi", poručio je predstavnicima dijaspore potpredsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vulin.

Autor: Snežana Milovanov