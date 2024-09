Bulatović: Marinika preti još većim opozicionim delovanjem protiv interesa Srbije!

Ekspert za koke nosilje iz Morovića, za proglašavanje srpskog naroda genocidnim, stručnjak za kolaboraciju sa neprijateljima srpskih interesa, za manično preletanje iz stranke u stranku, ekspert za objašnjavanje roditeljima da nemaju tapiju na bol zbog pogibije svoje dece, ali i stručnjak za širenje lažnih, namerno fabrikovanih afera u cilju nasilnog svrgavanja sa vlasti Aleksandra Vučića, rekao je narodni poslanik sa liste „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ Dejan Bulatović.

- Poslednji politički adut Dragana Đilasa, Marinika Tepić, danas je ponovo preko glasila svog poslodavca iskoristila priliku da pošalje izuzetno opasne poruke koje se odnose na nasilni narativ opozicije, a koji je usmeren na ugrožavanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića – poručio je Bulatović i dodao:

- Đilasova političarka „za sve“ ušla je u najnoviju ulogu, a to je rola eksperta za iskopavanje litijuma, tako da ona najbolje zna, kao i njena drugarica Viola Fon Kramon, da se litijum ne sme iskopavati dok je Aleksandar Vučić predsednik Srbije. A zašto? Stvar je jasna, jer je Marinika Tepić, zajedno sa ostatkom besmislene i nesposobne opozicije dobila direktivu da kako zna i ume spreči Aleksandra Vučića u daljem procesu jačanja Srbije.

Prema njegovim rečima, ono što neprijatelji spolja zamisle, Marinika Tepić uz Đilasovu podršku to pokuša da sprovede, ali na sreću naroda Srbije to se uvek završi tragikomično, bilo protestima na koje niko ne dolazi, bilo lažnim štrajkom glađu koji svi gledaju što pre da zaborave, pa čak i sama Marinika i Viola.

- Ono što je važno jeste da narod razume, na koju god temu da govori Marinika Tepić, cilj je jedan, a to je udar na predsednika Vučića i njegovu porodicu, pa samim tim i na Srbiju – kazao je Bulatović i zaključio:

- Takođe, nedvosmileno je jasno da je Meriniku Tepić i Dragana Đilasa narod Srbije lišio svakog političkog legitimiteta, tako da jedino što je preostalo jeste da se seje mržnja i otrov preko svojih televizija. Ništa zato, Srbija je jaka i biće još jača, a Aleksandar Vučić neće stati dok potpuno ne ostvari svoju viziju da Srbija postane i ostane apsolutni lider ovog dela Evrope, a Marinika Tepić tu ne može ništa.