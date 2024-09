Đurić: Poverenje, sigurnost i strateško partnerstvo odlikuju odnos Srbije i Azerbejdžana

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je u Bakuu da su Srbija i Azerbejdžan u protekle dve decenije postigli mnogo u izgradnji međusobnih odnosa, koje danas karakterišu poverenje, sigurnost i strateško partnerstvo u pravom smislu te reči.

Đurić je, na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon sastanka sa ministrom spoljnih poslova Azerbejdžana Džejhunom Bajramovom, konstatovao da je partnerstvo naših dveju zemalja oblikovano pod strateškom vizijom predsednika Aleksandra Vučića i predsednika Ilhama Alijeva.

„Kao novi ministar spoljnih poslova Srbije oduševljen sam što sam ovde i veoma sam ponosan što nastavljam rad generacija koje su izgradile odnos između Srbije i Azerbejdžana do nivoa na kojem možemo reći da imamo čvrst temelj i da možemo da se oslonimo na naše prijatelje iz Azerbejdžana za sve što je važno“, poručio je ministar Đurić.

„Razgovarali smo o čitavom nizu pitanja, uključujući saradnju u ekonomskoj sferi koja raste iz godine u godinu. Ove godine već obeležavamo rekordnu godinu u našoj ekonomskoj saradnji, ali smo zainteresovani za dodatno unapređenje, jer dobre političke i međuljudske veze mogu i treba da budu dopunjene većom povezanošću naših ekonomija“, rekao je šef srpske diplomatije.

Srbija je veoma zainteresovana za održavanje prve sednice Saveta za stratešku saradnju, istakao je Đurić, uz konstataciju da će to biti nastavak već odličnog nivoa zvanične i formalne komunikacije između dveju zemalja.

Sa azerbejdžanskim kolegom Đurić je razgovarao i modalitetima za stvaranje obostrano korisne saradnje kada je reč o međunarodnoj izložbi Ekspo 2027, čiji je domaćin Beograd.

„Očekujemo da ćemo imati više od tri miliona posetilaca na izložbi i voleli bismo, ne samo da imamo veliki i centralno lociran paviljon Azerbejdžana, već i da kompanije iz Azerbejdžana učestvuju u svemu što vodi ka toj manifestaciji“, naglasio je Đurić.

Ministar Đurić je pozdravio održavanje Konferencije UN o klimatskim promenama u Bakuu, u novembru ove godine, istakavši da će Srbija aktivno učestvovati na tom skupu u želji da doprinese inicijativama koje su pokrenuli naši prijatelji iz Azerbejdžana.

Današnji razgovor sa ministrom Bajramovom se, prema Đurićevim rečima, odnosio i na širok spektar političkih tema, uključujući međusobnu podršku pitanjima od najvišeg državnog i nacionalnog značaja.

„Nastavićemo da u potpunosti i snažno podržavamo suverenitet i teritorijalni integritet Azerbejdžana. To je stvar principa i veoma smo zahvalni Azerbejdžanu što je uz nas i podržava teritorijalni integritet i suverenitet Srbije, što nije samo stvar naših odličnih bilateralnih odnosa, već i toga da naše dve zemlje brane međunarodno pravo i Povelju Ujedinjenih nacija “, rekao je Đurić.

Među temama razgovora je, prema njegovim rečima, bila i aktuelna situacija na Kosovu i Metohiji, odnosno problemi sa kojima se srpski narod tamo suočava.

„Prijatelje i kolege iz Azerbejdžana informisao sam o pritiscima sa kojima se srpski narod suočava usled jednostranih mera režima Aljbina Kurtija, što je univerzalno osuđeno od zemalja Evropske unije, ali i zemalja širom sveta. Na terenu je pritisak takav da je samo prošle godine 15 odsto srpskog stanovništva bilo prinuđeno da napusti svoje domove usled ovih teških uslova“, ukazao je ministar Đurić.

On je zahvalio je Azerbejdžanu na podršci našoj zemlji u međunarodnim organizacijama, dodajući da se to ceni ne samo na političkom nivou, već da to cene i građani Srbije.

Ministar Bajramov je na konferenciji za novinare istakao da je sa šefom srpske diplomatije razgovarao o širokom spektru pitanja u vezi sa strateškim partnerstvom dve zemlje u različitim oblastima, uključujući ekonomiju, trgovinu, energetiku, transport i komunikacije i humanitarna pitanja.

„Aktivnosti Međuvladine komisije za trgovinsku i ekonomsku saradnju, ali i rast trgovinske razmene, uspešna saradnja u oblasti energetike, kao i zajednički investicioni projekti, pokazuju dinamiku našeg strateškog partnerstva”, ukazao je Bajramov, ocenivši da održavanje sastanaka na visokom nivou, potpisani dokumenti i njihova primena imaju ključnu ulogu u daljem jačanju bilateralnih odnosa.

U narednom periodu, prema rečima ministra Bajramova, Srbija i Azerbejdžan će razmotriti i mogućnost uvođenja bezviznog režima putovanja za građane obe zemlje, zatim saradnju u oblasti obrazovanja, kao i mogućnost bratimljenja gradova sa ciljem jačanja veza dva naroda.

„Međusobno poštovanje i podrška, kao i norme i principi međunarodnog prava osnova su za našu bilateralnu i multilateralnu saradnju”, zaključio je ministar Bajramov.

U okviru današnjeg susreta u Bakuu, potpisan je i Memorandum o razumevanju između Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Srbije i Univerziteta ADA. Memorandum su potpisali ambasador Republike Srbije u Azerbejdžanu Dragan Vladisavljević i prorektor Univerziteta ADA Fariz Ismailzade.

