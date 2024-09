OD 8. SEPTEMBRA KREĆU SISTEMATSKI PREGLEDI: Vučić najavio i koje stvari će još rešiti a važne su za građane Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom i sa premijerom Milošem Vučevićem razgovarati o daljem ulaganju u zdravstvo, a koje prvenstveno treba da podrazumeva brigu o ljudima.

- Od osmog počinju sistematski pregledi i dijagnostikovanje kancera i kod žena i kod žena i muškaraca i kod svih ljudi starijih od 40 godina. To je jedna od važnijih stvari, naše ulaganje u zdravstvo. Postoje neke stvari o kojima želim po svaku cenu da razgovaram i sa ministrom i sa predsednikom vlade, a to je da ne možemo mi u ovom trenutku da imamo 7200 koji čekaju na operaciju katarakte, jer ako imamo 30 ili 40 ustanova koje mogu da obavljaju te operacije, imate 365 dana, to znači da možete 12.000 zahvata, samo jedan dnevno da izvršite. Nema više nikakvih lista čekanja, sve ste uradili za godinu dana - kaže predsednik Vučić i objašnjava da ljudi takve zahvate žele da rade u državnim institucijama i da sočiva nisu toliko skupa.

- Klinički centar je najlepši u Evropi, takođe i u Nišu, Dedinje dva, jedna od najboljih bolnica u Evropi. Sve to nije dovoljno, zato moramo da damo novac za ortopediju, da damo novac za ta pomagala, ali da ubrzamo te operacije. To da ljudi čekaju po tri ili četiri godine stvarno nema smisla.

Kaže da te stvari moraju da se reše jer je to briga o ljudima, a ne samo da se na papiru pokaže koliko je uloženo novca.

Autor: Dalibor Stankov