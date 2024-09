Vučić: Nećemo dozvoliti zagađenje vodotokova

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da su ljudima u Srbiji najvažniji voda i putevi i da će zato imati teške razgovore sa svima koji žele da otvaraju rudnike u Srbiji jer, kako je rekao, neće dozvoliti ugrožavanje vodotokova u našoj zemlji, kako velikih, tako ni onih malih.

"Dve su stvari važne, putevi i ono što nam je priroda dala, a to je voda. I voda je najvažnija, zato nas očekuju teške razgovori sa svima koji bi da rade rudnike ili bilo što drugo, zato što ono što nećemo dozvoliti ni po koju cenu jeste ugrožavanje voda. Dakle, ne samo Drine, nego ni mnogo manjih vodotokova od Drine. Tako da to su za nas ključne stvari, a drugo su vam putevi", rekao je Vučić u razgovoru sa meštanima u Malom Zvorniku.

Dodao je da je ljudima potrebna kanalizacija, ali da je niko neće pomenuti ako nema puta.

"I tako je svuda, ovde na zapadu Srbije, isto je bilo kada smo obišli niška sela. isto je, gde god idemo po Srbiji, svuda ljudi to žele. I sad ima mnogo manje nezaposlenih ljudi, pristojnije žive, ne kažem da žive dobro i da žive idealno, ali žive mnogo pristojnije nego ranije, mnogo manje nezaposlenih. Plate su više, ali to ljudi traže sve veći i veći standard", naglasio je Vučić.

On je rekao da se Podrinje razvija brže nego što ljudi žele i da vide, ali da ima još mnogo stvari da se uradi.

"Kada kažete dobićete brzu saobraćajnicu do Malog Zvornika, onda kažu hoću put Radaljska banja - Krupanj, stvari jedna za drugom iskaču. Kada kažete doći će ovde brza saobraćajnica, kažu iskopajte tunel ispod Azbukovica. Iskopaćemo tunel da spojimo Ljuboviju sa Osečinom i Valjevom. Kažete, koliko ćete još novih puteva da uradite, onda dođu pa kažu 'aj nam uradi i Debelo brdo'", rekao je Vučić.

Kako je naveo, to je dobro jer su ljudi došli do nekih stvare i sada hoće nove ciljeve, nove i veće rezultate.

"Pitajte ljude kada smo to imali tri paralelna puta koji spajaju Šabac i Loznicu, a sada imamo tri dobra puta. A sada ćemo da imamo i brzu saobraćajnicu i tri dobra puta", konstatovao je Vučić.

Dodao je da sve to košta i da će do početka oktobra biti završena obilaznica oko Gornjeg Milanovca.

"I to treba da radite sad za svaki grad, kao što je za Čačak rađena obilaznica, sad radimo za Užice. Moramo za sve, a sve su to desetine miliona evra. I ogromne pare to zahteva", istakao je Vučić.

U razgovoru sa predstavnicima ribolovačkih i lovačkih udruženja i meštanima u Malom Zvorniku, u kojem je učestvovao i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, Vučić je rekao da će se aktivno uključiti u čišćenje Drine i da će, u te svrhe, biti kupljena dva broda za čišćenje kakav su imali u Bijeljini.

