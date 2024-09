Vulin za Pink o sastanku sa Putinom: Delimo zajedničku prošlost ali delimo i budućnost sa Rusijom

Potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin sastao se pre tri dana sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Vladimirovičem Putinom na marginama Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku.

Vulin je u Novom jutru kod Jovane Jeremić na TV Pink reako da je to bila velika čast za njega da se rukuje sa jednim od najmoćnijih političara sveta.

- Ja sam samo potpredsednik vlade a on je predsednik jedne federacije, nije njegov nivo da se sredće sa potpredsenikom jedne vlade, on je hteo da na ovja način pokaže koliko mu je stalo do Srbije - rekao je vulin.

U delegaciji koja je pratila predsednika Putina nalazio se ministar Lavrov i njegov savetnk za spoljne poslove Ušakov , ne postoju viši predstavnici koji mogu da dođu na ovakav sastanak., kaže Vulin.

Vulin je rako da se Putin studiozno i strpljivo pored svih ovih obaveza bavi i Srbijom i da tačno zna šta se dešava ovde.

- To je zato što nije tamao neka mala Srbija već je zemlja nesalomljivih Srba, mi delimo zajedničku prošlost ali delimo i budućnost sa Rusijom - kaže Vulin.

Vulin navodi da je njegova poseta pripremana mesecima to je bila poseta i sastanka potpuno nezavisno od svega što se dešavalo.

- Naravno da sam išao tamo i da sam predstavljao i predsednika Vučića i da je Vučić znao šta ću tamo govoriti - rekao je Vulin.

On je naveo da je mnogo bliža komunikacija između predsednika Vučića i Putina, oni su prijatelji meni je ovo bila izuetna čast.

Vulin je rekao da je juče usledila izjava nakon sastanka sa Putinom da će dogovor o gasu biti završen vrlo brzo

On je reako da će Putin i Vučić i putin razgovarati o tome i da će ishod biti dobar.

- Predsednik putin je na satanku reako ja se nadam da imate dovoljne količine gasa i da su cene povoljne za srbiju - rekao je Vulin.

Vulin je podsetio da Rusiija nikad nije rekla ako ne uradite to biće to nikada se nije mešala u naše odluke.

Govoreći o tome dali će vučić prihvatiti Putinov poziv da učestvuje na samitu BRIKSA vulin je rekao da će Vučić odlučiti vodeći e interesima Srbije.

Autor: Dalibor Stankov