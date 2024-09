Vučić o eksploataciji litijuma: Ako ljudi mogu da budu zdravi, to je za nas dobar posao

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja danas obilazak Podrinja, koji je započeo 4. septembra i tokom kojeg je razgovarao s građanima u više mesta.

Nešto posle 9 časova predsednik je otišao u obilazak kompleksa crkve Uspenja presvete Bogorodice, čime će završiti višednevni obilazak Krupnja.

Nakon obilaska Vučić se obratio medijima:

- Mi sada idemo u Loznicu, imaćemo više sastanaka, pa ćemo da dočekamo i gradonačelnika Ljubljane tamo - rekao je Vučić.

Moramo ubrzano da se razvijamo da bismo pokrili potrebe ljudi - svi žele da imaju put do svoje kuće, što jednostavno nije moguće. Putna mreža je sada desetostruko bolja nego što je bila pre samo 7,8 godina. Znate li koliko dugo su pričali da će da rade Cer-Jevremovac-Tekeriš, pa nisu? Sve to radite i popravljate, ali je nemoguće da sve stignete, da budem sasvim iskren. Ja sam zadovoljan. Planiram i računam da jednog dana gledam koliko su okrečili onoga što smo mi uradili. Time ću se baviti kad bude dokon

Upitan da se osvrne na pretnje ljudima koji podržavaju eksploataciju litijuma,

Episkop Jerotej sproveo je predsednika kroz kompleks.

Vučić je prilikom obilaska komentarisao da još uvek nemamo bulevar posvećen kralju Aleksandru Karađorđeviću.

- Sada sam to i sa Makronom pričao. Kao da ga kažnjavamo za Jugoslaviju sve vreme, što je sumanuto, ali takvi smo mi Srbi - rekao je Vučić.

Vučić je obišao i izložbu najmlađih koji pohađaju veronauku.

Pokazano i mesto na kojem je nekada bio rudnik antimona. Obišao je i muzej.

- Mnogo vam je lepo, drago mi je što sam video ovo - rekao je Vučić.

Pogledao je i fotografije državnika i diplomata koji su ranije posećivali ovo mesto.

Pozdravio se sa prisutnim građanima.

- Posle bitke su svi generali pametni - rekao je Vučić osvrćući se na sinoćno razgovor.

Upitao je šta je to što država može da uradi pre svega oko drvno-prerađivačke industrije u Krupnju.

- Kada imamo ljude čiji život zavisi od toga, šta je problem da mu se da to? - upitao je Vučić.

- Donosi odluke u sladu sa tim kako neko radi, a ne u skladu sa nečijim političkim opredeljenjem - poručio je Vučić u razgovoru sa prerađivačima drveta.

Poručio je okupljenima da se jave za pomoć za mašine, jer država u tome pomaže.

- Loznica je od republike dobila stotine i stotine miliona evra - rekao je Vučić.

Istakao je da do 2027. godine ima mnogo posla za završiti, ali da se mora luvati i stabilnost javnih finansija, kao i da plate i penzije ne smeju da kasne.

Vučić je posle obilaska bolnice u Loznici posetio Krupanj gde je obišao dom zdravlja u kojem se takođe danas vrše besplatni preventivni pregledi građana, bez zakazivanja i bez zdravstvene knjižice.

Prvo što je predsednik upitao jeste šta domu zdravlja treba, na šta su mu lekari rekli da im je kompjuterska oprema dotrajala, da im treba sterilizator, zatim i stomatološka stolica a da zubara imaju troje. Fale im, kažu, i lekari pa su predsednika molili da se učini nešto da se prime lekari.

On je odgovorio da nađu lekara i da će država platiti.

- Ovo je fantastična akcija, pozivam ljude starije od 40 da se odazovu! Za liste čekanja neće biti pardona jer ne mogu ljudi da žive 4-5 godina bez kuka ili s kataraktom. Loznicu će popodne obići i gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković, kazao je Vučić posle obilaska doma zdravlja u Krupnju.

- Zadovoljan sam sve ukupno posetom Podrinju. Očekujem da danas Loznicu poseti gradonačelnik Ljubljane - rekao je Vučić.

- Mašine su koliko sinoć stigne u Crnču. Nije lako sve završiti. Vidite i ovde - ovde smo uradili 5 puta više. Koliko god da uradite nikada nije dovoljno. Nastavićemo to da radimo i verujem da će ljudi na kraju krajeva biti zadovoljni - rekao je Vučić.

- Postoje ljudi koji su uvek u stanju da svakoga ocrne i o svakome kažu nešto loše. Šta ste očekivali da čujete od političkih protivnika koji su i juče doživeli debakl? Debakl zato što su poslali svojih 6 ili 7 predstavnika, koji kada naiđu na rupu svi zajedno psuju Vučića, ali nisu u stanju da objasne odakle stotine kilometara brzih saobraćajnica i svega drugog. Do toga da se vidi da neko nema nikakvu argumentaciju. Njima je sve cirkus. Meni je cirkus to što ne rade ništa osim što tvituju po 10 sekundi koliko im je potrebno dnevno i očekuju da im narod ukaže poverenje, bez ikakve ideje, programa i plana. Oni će to nastaviti da rade, mi ćemo nastaviti da radimo svoj posao koji je mnogo komplikovaniji, ozbiljniji, odgovorniji. Mogli ste da vidite rezultat našeg rada - i kako izgleda bolnica u Loznici, videćete i kada pošaljemo novu opremu za ovaj Dom zravlja u Krupnju. To je ono što je naš posao i što na kraju ljudi umeju da cene. A nisam očekivao ništa drugo. Prvo su mi rekli "kriješ se kao miš, ne smeš da odeš u Brezjak i tamo gde bi rudnik trebao da bude", pa sam otišao sam, pa su zaćutali. Tih besmislenih promedbi koliko hoćete, na svakodnevnom nivou - rekao je Vučić.

- Čeka nas težak posao sa Rio Tintom, mnogo obaranja ruku - dodao je Vučić.

Vučić u poseti Domu zdravlja i bolnici u Loznici

Vučić je prilikom posete Domu zdravlja "Dr Milenko Marin" u Loznici istakao da su besplatni preventivni pregledi koji se sprovode u zdravstvenim ustanovama u celoj Srbiji veoma važni za rano otkrivanje bolesti i uspešno lečenje.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je rekao predsedniku da se svake nedelje organizuju besplatni pregledi, jer građanima više za to odgovara nedelja od subote.

Predsednik je razgovarao sa zdravstvenim radnicima i pitao za njihove uslove rada, a Lončar je rekao da oni koji rade besplatne preventivne preglede ne dobijaju za to novac, ali da dobijaju slodan dan tokom nedelje.

- Predsedniče, dobro došli! Mnogo ste jak čovek, samo što im šerpe ne kupujete i decu čuvate... Muči me jedno pitanje, evo dočekala sam da pitam - prišla je predsedniku građanka iz Krupnja koja je pitala ima li šanse da se uradi nešto da ide ranije u penziju, ne samo ona nego žene uopšte, jer ona evo sa 60 godina stoji za mašinom pored koleginice od 30. Kaže, teško je u tim godinama raditi... Predsednik je potom objasnio kako stoje stvari.

Moj odgovor vam se neće svideti, znate životni vek žena danas je mnogo duži što nekad nije bio slučaj

Vučić je lekarima i sestrama poručio da oni rade najvažniji posao.

- Jer je to pitanje od najvećeg značaja - zdravlje za sve naše ljude i našu zemlju. I sve što otkrijemo na vreme, što može da znači uspešno lečenje za te ljude je i život za celu zemlju. Hvala vam na vašem trudu. Ne postoji u zemlji važniji posao od vašeg posla -poručio im je Vučić.

Videćemo da vam plate budu ponovo nešto veće, dodao je Vučić.

Tokom obilaska bolnice u Loznici Vučić je istakao ona sada izgleda kao spejs-šatl. Ovaj objekat, kako je dodao, biće završen do kraja oktobra.

Predsednik Srbije je podvukao da se mora rešiti i problem listi čekanja.

- To moramo da rešimo do juna, jula sledeće godine. Ne mogu ljudi da čekaju na kuk ili koleni četiri meseca - naglasio je Vučić.

Za 8.30 sati predviđen je obilazak Doma zdravlja u Krupnju, a za 9 sati poseta kompleksu Crkve Uspenja presvete Bogorodice.

Podsetimo, predsednik Vučić sinoć je razgovarao sa građanima Ljubovije, a razgovori su trajali punih osam sati.

