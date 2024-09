MALOVIĆ: Vučićeva poseta Podrinju ozbiljno uzdrmala opoziciju

Član Predsedništva Srpske napredne stranke, Branislav Malović, oglasio se povodom nedavne predsednikove posete Podrinju i reakcija opozicije.

- Izgleda da je Vučićeva višednevna poseta Podrinju baš razbesnela opozicione lidere i njihove nalogodavce. Biće da je prošla mnogo bolje nego što su očekivali pa sada moraju da se aktiviraju više nego što je uobičajeno.

Pošto su Marinika Tepić, Miki Aleksić i Ćuta Jovanović održali konferenciju za novinare u holu Skupštine, Nebojša Zelenović je bio primoran da se oglašava na društvenoj platformi X jer podsećanja radi vajni ekolog nije uspeo da uđe u skupštinski saziv što dovoljno govori o tome da su čak i oni sami između sebe dobro procenili njegove mogućnosti.

Sudeći po raspravi i argumentima iznesenim od strane kompanije Rio Tinto koje svakako treba uzeti sa određenom dozom rezerve sve mi se čini da će odgovor većinske Srbije po pitanju litijuma biti poražavajući i u vidu samo jedne reči- "Kopaćemo". - navodi se u saopštenju.

Poseta Podrinju je ozbiljno uzdrmala opoziciju koja danas ceo dan pokušava objasniti da su se ujedinili oko teme litijuma ali već su nas već dobrano navikli da nema tačke oko koje se nisu posvađali tako da unapred možemo da sagledamo propast i ovog "ujedinjenja".

Kako Ćuta reče vrhovni štab je i dalje u Nedeljicama i to istim onim gde je Aleksandar Vučić obišao učenike i podelio im uštipke dok su svi pripadnici vrhovnog štaba spavali dubokim snom ne očekujući gosta u vidu jedinog legitimnog komandanta oružanih snaga.

Šta je više zabolelo opoziciju? To što se Vučić šetao Podrinjem najnormalnije nalazeći vremena za sve ili to što je u toku razgovora sa građanima kao i konstruktivnim dijalogom sa predstavnicima kompanije Rio Tinto jasno stavio do znanja da se niko neće igrati sa budućnošću ove zemlje?

Autor: Dalibor Stankov