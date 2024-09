'SRBIJA IMA NEVEROVATNU EKONOMIJU' Vučić i Hercog: Cilj svega je da se potpiše sporazum o slobodnoj trgovini naše dve zemlje! (FOTO)

Predsednik Izraela Isak Hercog boravi danas u zvaničnoj poseti Srbiji, gde ga je ugostio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

12.44 - Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je svoje obraćanje počeo rečima Šimona Pereza, bivšeg premijera Izraela.

- Pronađi cilj koji je veći od tebe samog i posveti mu svoj život. To je rekao naš prijatelj, Šimon Perez, i mislim da od razvoja jedne zemlje ne postoji ništa važnije. Kada tome posvetite svoje vreme tome, onda ovakav forum mora naći svoje mesto među prioritetima - kazao je predsednik.

Od izuzetnog značaja za Srbiju je da uči od Izraela, kazao je on.

- Da naučimo kako su Izraelci postali centar sveta što se tiče startap kompanija, kako su razvili nauku do takvih neslućenih visina da su danas jedna od zemalja sa najrazvijenijim IKT sistemima u svetu - dodaje Vučić.

Kroz smeh kaže da mu je napisan govor od 22 strane, ali da neće čitati sve, što je i Isak Hercog propratio smehom.

- Očekujemo porast broja izraelskih turista, i Er Srbija mora pojačati svoje prisustvo na aerodromu Ben Gurion. Takođe, moramo privlačiti izraelske prijatelje i dobrim sadržajem. Ne samo kulturom, sportom, zabavom, već i poslom. Drago mi je što izraelske kompanije koje posluju ovde žele da nastave svoj rad - rekao je on.

Predsednik Vučić poručio je ministrima da se sve pripremne radnje za sporazum o slobodnoj trgovini sa Izraelom moraju ubrzati.

- To bi bio najefikasniji rezultat današnjeg sastanka. Mi ćemo biti jedna od tri zemlje sa najvećim ekonomskim rastom. Mi mislimo da Izraelci imaju dobru luku u Evropi za svoja ulaganja, a to je Srbija, i želim samo svima da kažem da ste dobrodošli, i da ćete uvek imati moju podršku i cele Vlade Srbije. Još jednom da vam se zahvalim na lepim rečima, i da vam poželim da se ovde osećate kao kod svoje kuće - rekao je on.

Vučić ističe da u Srbiji nikada nije bilo onih koji bi pokazali antisemitska osećanja.

- Ponosan sam na svoju Srbiju i na naše prijateljstvo.

12.36 - Uvodno obraćanje predsednika Hercoga na okruglom stolu "Sinergija u inovacijama, razgovori Srbije i Izraela"

Izraelski predsednik Hercog je rekao u obraćanju na ogruglom stolu da postoji veliki afinitet obe strane da se ispune sporazumi koji se danas potpisuju.

- Iako su iz naše delegacije rekli da žele da se udvostruči trgovinska razmena, ja bih želeo i da se ustrostruči. Srbija ima neverovatnu ekonomiju, sa ogromnim potencijalima, nalazi se i na istoku i na zapadu, tržište rada je odlično, sa izuzetnim stručnjacima - istakao je on.

Izraelski predsednik je posebno pomenuo poljoprivredu, a zatim je govorio o veštačkoj inteligenciji, i rekao je da mu je mnogo drago što će predsednik Vučić predsedavati forumom o veštačkoj inteligenciji.

- Ima mnogo mogućnosti za saradnju, a cilj svega i glavni prioritet je da se potpiše sporazum o slobodnoj trgovini naše dve zemlje - kazao je Hercog.

12.15 - Obraćanje Isaka Hercoga

Predsednik Izraela Isak Hercog se zahvalio od sveg srca Vučiću na, kako je rekao, veoma emotivnom govoru.

- Posebno zato što ste pomenuli taoce koje drži Hamas, među njima i mladi Alon Ohel. I njegova majka Idit je tu, pozivam je da se slika sa nama i fotografijom svog sina - rekao je on.

Hercog je kazao da osuđuje terorističke napade koji su izvedeni jutros, i dodaje da je njegovo srce uz borce koji su sinoć poginuli u padu helikoptera u Gazi.

- Mi se borimo, i mi, međunarodna zajednica i slobodni svet žustro se moramo suprotstaviti teroru - rekao je izraelski predsednik, a zatim jedan deo svog obraćanja govorio na hebrejskom.

Osećamo se kao kod kuće u vašoj zemlji, rekao je Hercog, i istakao da jevrejski narod proživljava teške trenutke.

- Možemo se podsetiti na brojne trenutke kada smo pružali podršku jedni drugima. Prilikom napada 7, oktobra vi ste lično pozvali na oslobađanje talaca. Bili ste i domaćin izraelskim sportistima. Topli odnosi naših država nisu novi, praćeni su zajedničkom istorijom srpskog i jevrejskog naroda - kazao je on.

Podsetio je na veliki broj Srba koji su dali živote u borbi protiv nacista i u spasavanju Jevreja tokom Drugog svetskog rata.

- Srbija i Izrael uspevaju da transformišu duboko ukorenjene odnose, i toliko toga je pred nama da postignemo u mnogim oblastima. Optimista sam i oduševljen sam što sam ovde danas. Kontinuirani rast Srbije daje beskrajne mogućnosti za saradnju - rekao je na kraju Hercog, i na srpskom se zahvalio predsedniku Vučiću.

12.08 - Obraćaju se Vučić i Hercog

Predsednik Srbije je rekao da Srbija i Izrael imaju veoma dobre odnose.

- Kakve odnose imate sa nekim uvek se vidi u teškim trenucima. Srpski narod je uvek bio uz jevrejski narod, tokom najtežih godina Drugog svetskog rata, kao i pre, ali i danas, kada čini mi se to nije nimalo jednostavno - rekao je on.

Vučić ističe da u Beogradu i Srbiji ne postoje nikakvi izlivi antisemitizma.

- I vaši sportisti ovde igraju na domaćem terenu, osećaju se kao kod svoje kuće. Mi smo danas pričali o svim važnim pitanjima, o međusobnoj saradnji, i ono što smo dogovorili, a videćete posle i potpisivanje više sporazuma, za nas je od ogromnog značaja sporazum o slobodnoj trgovini sa Izraelom - rekao je predsednik.

On kaže da imamo ogroman prostor za saradnju u umrežavanju inovacionih ekosistema i naučno-tehnološkoj saradnji, kao i u privrednoj saradnji.

Ceremonija svečanog dočeka organizovana je ispred Palate Srbija u 10.30 časova, nakon čega će uslediti tet-a-tet sastanak dvojice predsednika, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika.

U okviru posete održan je plenarni sastanak delegacija Republike Srbije i Države Izrael predvođenih predsednikom Vučićem i predsednikom Hercogom.

Održan je okrugli sto na temu "Sinergija u inovacijama, razgovori Srbije i Izraela".

10.31 - Svečani doček ispred Palate Srbija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dočekuje izraelskog predsednika Isaka Hercoga ispred Palate Srbija.

On se srdačno rukovao sa predsednikom Vučićem, nakon čega su intonirane himne Srbije i Izraela - Bože pravde i Hatikva.

Autor: Snežana Milovanov