Tviterašica raskrinkala tajkunske medije! U Drezdenu se raduju što nema žrtava nakon rušenja mosta, a u Srbiji Šolakovi novinari navijaju za suprotno

Deo mosta Karola, u nemačkom gradu Drezdenu, srušio se jutros u reku Elbu, zbog čega je došlo do poremećaja u saobraćaju i prekida gradskog sistema grejanja, ali u incidentu nema povređenih.

Jedna od korisnica platforme Iks podsetila je kako su novinari koji rade za tajkuna Dragana Šolaka, poput Željka Veljkovića i Slobodana Georgieva, kada se prošle godine srušio most u Mrčajevcima taj događaj koristili u političke svrhe, tvrdeći da se tako nešto dešava samo u Srbiji.

- Srušio se most u Drezdenu! Sećam se kako su Veljković, Georgiev i ostali sa NDH1 i Nove SS kukali kada se srušio onaj most tamo negde kod Kraljeva ili Mrčajevaca… Bilo je kako se to ne dešava nigde u svetu, već samo kod nas… Dešavaju se ovakve stvari svuda u svetu, nažalost. Samo što se oni tada raduju jer nema žrtava, a vi ovde navijate da bude žrtava. U tome je razlika - poručila je korisnica mreže Iks.

Podsećamo. ost u Mrčajevcima kod Čačka srušio se juna 2023. godine, usred obilnih padavina i bujičnih poplava koje su tih dana pogodile Srbiju.

Žrtava nije bilo, ali su tajkunski mediji iskoristili priliku da seire nad situacijom.

Takođe podsećamo, deo mosta Karola, u nemačkom gradu Drezdenu, srušio se jutros u reku Elbuspa, a spasilačke ekipe dobile su informaciju o urušavanju mosta oko tri časa ujutru, a vozačima, pešacima i biciklistima koji koriste ovaj most rečeno je da izbegavaju to područje.

Vodeni saobraćaj je takođe zaustavljen, što utiče na teretne brodove i turistička plovila. Delom mosta koji je oštećen inače prolazi tramvaj, a oštećene su i cevi koje su deo gradskog toplovoda, prenosi Tagesšau. Vlasti istražuju uzrok kolapsa mosta.