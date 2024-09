SRBIMA NA KiM ODUZETO PRAVO NA IMOVINU! Gujon: Ekstremistički albanski režim nasilno pribavlja zemlju od srpskih poljoprivrednika

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon objavio je grafički prikaz mesta u kojima je izvršena ilegalna eksproprijacija imovine Srba na KiM za potrebe izgradnje baza specijalnih jedinica tzv. kosovske policije, poručujući da je Srbima na KiM oduzeto pravo da poseduju imovinu.

Gujon je grafički prikaz postavio u objavi na društvenoj mreži "X" navodeći da albanski režim na KiM nasilno i protivzakonito pribavlja zemlju od srpskih poljoprivrednika.

If you are a Serb you do not have any rights to own property in #Kosovo. Take a look at how the extremist Albanian regime in Kosovo forcibly and illegally acquires land from the Serbian farmers in order to establish bases for repressive monoethnic forces in the north of this… pic.twitter.com/E4uHaAG4Xb