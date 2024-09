Bulatović za Pink: Dragan Đilas radi sve da se vrati na vlast! Oni su ljuti što neće moći da kradu litijum (VIDEO)

Dejan Bulatović, narodni poslanik sa liste, govoreći o najnovijim izjavama Zdravka Ponoša i napadu opozicije na razgovor predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa narodom i predstavnicima Rio Tinta, kaže da je suština svega Dragan Đilas.

Bulatović je izjavio da se ne radi o opoziciji, već o Draganu Đilasu.

- To sve što kaže ili Ponoš ili Miki Aleksić, zapravo kaže Dragan Đilas, to je onaj sa 619 miliona evra. Šta je poenta cele priče? Dragan Đilas radi sve da se vrati na vlast. Njima je problem što se otvara nova priča za Srbiju i sada su oni besni i ljuti što neće moći da kradu taj litijum - rekao je Bulatović za Novo jutro TV Pink i dodao da je to politika 'trange-frange'.

Bulatović je ocenio da bi taj deo opozicije dogovorio sa nekom državom da im se taj litijum isporuče.

- Aleksandar Vučić, narod, ne želi njihovu vrstu politike... Kad bismo sad stavili na referendum da li tajkun Dragan Đilas treba da ide u zatvor, mislim da bi 99 odsto naroda rekli da treba - naveo je Bulatović.

Autor: Pink.rs