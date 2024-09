Dačić: Boravak srpske delegacije doprinos realizaciji strateškog partnerstva

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je nakon završenog petog dana posete Narodnoj Republici Kini, u gradu Šendžen, da je boravak srpske delegacije doprinos realizaciji strateškog partnerstva.

„Sumirajući posetu Kini, ona je svakako značajan doprinos realizaciji našeg strateškog partnerstva i zajedničke izjave dvojice predsednika Aleksandra Vučića i Si Đinpinga o izgradnji globalne bezbednosti. Mi smo imali i više sastanaka, počev od onog sa ministrom javne bezbednosti Kine u Pekingu, zatim Lianjungangu održana je međunarodna konferencija o bezbednosti kojoj je prisustvovalo oko 30-ak ministara unutrašnjih poslova iz celog sveta i predsednik Interpola", rekao je Dačić.

On je ukazao da je delegacija Republike Srbije bila praktično počasni gost na tom skupu na kojem je još jednom izraženo zadovoljstvo zbog sveukupnih odnosa dve zemlje.

„Na prvom koraku, svi odmah govore o čeličnom prijateljstvu Srbije i Kine koje je izgrađeno pre svega dobrim odnosima Vučića i Sija i o globalnom strateškom partnerstvu Kine i Srbije. Deo tog partnerstva je partnerstvo u oblasti unutrašnjih poslova, odnosno javne bezbednosti. U tom smislu smo u nastavku posete u Guangdžou imali zajedničku vežbu naših specijalnih jedinica policije, koja je bila izuzetno uspešna, održava se po treći put i na redu je da sledeće godine vežba bude održana u Srbiji. Takođe, trenutno se srpski policajci nalaze u zajedničkim patrolama u Kini, kao što su se prošle godine nalazili kineski policajci u Srbiji", objasnio je.

Dačić je preneo da je dogovoreno da ministar javne bezbednosti Kine u narednim mesecima dođe u bilateralnu posetu Srbiji, što je od velikog značaja za naše odnose.

„U nastavku posete, u jednom od sada najvećih gradova, koji je počeo da se gradi pre manje od 50 godina, a danas ima skoro 20 miliona stanovnika, Šendženu, sastao sam se sa rukovodiocima kompanije Huavei, sa kojom MUP i cela Srbija imaju izvanrednu saradnju, pre svega u izgradnji naših IT kapaciteta. Kina je jedan od naših najvećih donatora kada je reč o unutrašnjim poslovima. Huavei je donirao više od 20 miliona dolara za izgradnju kapaciteta za sistem 112, a takođe i vezano za druge aktivnosti i projekte javne bezbednosti", naglasio je.

Istakao je da je ono što je sigurno da je poseta bila izuzetno značajna i da predstavlja realizaciju svega što je dogovoreno između predsednika Vučića i Sija.

Boravak u Kini će, kaže, završiti posetom Hong Kongu, gde će po prvi put imati bilateralne razgovore sa rukovodstvom Hong Konga koji je sada deo Kine, a sa željom da izgradimo posebne i dobre odnose između policije Hong Konga i Srbije, imajući i vidu da je to bila i njihova želja, kineske strane, da se ovakva poseta realizuje ovako i završi u Hong Kongu.

„Ovde u Kini, kada se neko od političara nalazi u inostranstvu dobro može da se vidi koliko je velika i značajna uloga Srbije i predsednika Vučića u međunarodnim odnosima, on se ovde ističe kao lider jedne zemlje koja vodi samostalnu i nezavisnu politiku i kako su to Kinezi uveli u javnu retoriku - kreatora politike čeličnog prijateljstva Kine i Srbije. To daje Srbiji veliki kapacitet da razvija ekonomske i političke odnose. Podsetiću da će se od 1. oktobra otvoriti redovna avio-linija za Guangdžou, a uz to takođe spoljnotrgovinska razmena je uveliko u porastu i otvara se mogućnost brojnih oblika saradnje Kine i Srbije", rekao je.

Dačić je podvukao da smatra da je obaveza svih da daju doprinos takvoj politici koja pre svega vodi računa o nacionalnim i državnim interesima, u uslovima kada je Srbiji teško, kada je naš narod na Kosovu i Metohiji ugrožen, kada Srbija trpi pritiske zbog svoje nazavisne, samostalne spoljne politike, kada postoji nestabilnost u regionu i kada su svi naši neprijatelji ujedinjeni u napadu na Vučića.

„ *Upravo zato, i u očekivanju onoga što će predsednik Vučić sutra reći o Kosovu i Metohiji, želim da mu pružim nedvosmislenu podršku da nastavi da vodi odlučnu politiku zaštite državnih i nacionalnih interesa. Sa druge strane, imamo neodgovornu antidržavnu i antisrpsku politiku opozicije koja koristi sve moguće razloge i povode, počev od navodne štetnosti litijuma, do pitanja posete predsednika Izraela, situacije na KiM, napada na Srbe u BiH, odnosa prema Rusiji i Kini... Sve to slabi nacionalni i državni interes i ima za cilj da oslabi Srbiju", naglasio je.

Dačić je rekao da samo jaka Srbija može da odbrani nacionalne i državne interese i da samo jak predsednik može da vodi zemlju u ovako teškim uslovima.

„Znajući koliko on znači za Srbiju u međunarodnim odnosima, dajem nedvosmislenu podršku njegovoj politici u teškim, odlučnim trenucima za Srbiju i siguran sam da će doneti prave odluke za dalju sudbinu Srbije", zaključio je Dačić.

