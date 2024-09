Mesarović: Nikome nećemo dozvoliti da otme našu prošlost, naše crkve, naše vekove na Kosmetu.

Ministarka privrede Adrijana Mesarović pružila je podršku predsedniku Srbije i poručila da nikome nećemo dozvoliti da otme našu prošlost, naše crkve, naše vekove na Kosmetu.

- Nikome nećemo dozvoliti da ugrozi naš narod, našu decu koja ostaju da čuvaju svoja vekovna ognjišta. I to je ono sa čim naš predsednik Aleksandar Vučić ne dozvoljava da se bilo ko igra, i to je ono što on neumorno i nepokolebljivo brani. Svima onima koji misle i žele da bude drugačije, naš predsednik je još jednom odgovorio ni malo lakim i jednostavnim merama. I bez obzira na sve pritiske i sve snažnije i sve prljavije napade i kampanje koje se vode iz raznih centara moći, naš predsednik Vučić je jedini garant mira i stabilnosti na ovim prostorima, i jedini garant naše budućnosti - napisala je Mesarović na Instagramu i dodala:

Ako Kosovo i Metohija nije naše, zašto stalno pokušavaju da nam ga otmu? Ako Kosmet nije sazdan od naših ljudi, zašto neprekidno sve rade da ih ugroze, da im zagorčaju život, da ih nateraju da odu? Za Srbiju svetinja nije floskula. Za Srbiju je naša svetinja i sadašnjost i budućnost. I ovih pet ključnih tačaka koje je Srbija donela zbog situacije na Kosovu i Metohiji, su i naš odgovor i zavet! I bićemo sabrani oko njih, i bićemo ujedinjeni da ne odstupimo ni milimetar, i da dosledno sledimo politiku najboljeg od nas - našeg predsednika Aleksandra Vučića! Kosovo i Metohija je najskuplja reč svakog od nas!

Autor: Snežana Milovanov