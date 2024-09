Vučević: Podrška Vučiću u borbi za očuvanje nacionalnih interesa

Premijer Miloš Vučević izjavio je danas da je Srbija čvrsto opredeljena za mir i ekonomski napredak i pružio bezrezervnu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću u borbi za očuvanje nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji.

"Naš predsednik, koji nikada nije izbegavao da narodu kaže istinu, čak ni onda kada je ta istina znala da zaboli, i sada je svom narodu iskreno rekao koji su potezi i mere povodom situacije na Kosovu i Metohiji, kako se dalje boriti za naše svetinje na Kosovu i Metohiji, naše ljude, našu zemlju, naše manastire", naveo je Vučević na instagramu.

Dok je Srbija prethodnih 12 godina radila, jačala i napredovala, neko je sve to vreme pokušavao da otrgne našu teritoriju, našu prošlost i našu čast, naveo je i on i dodao da se znaju i imena tih besčasnika, i njihovih finansijera, i njihovih ovdašnjih slugu, ali da oni su manje bitni.

"Bitni su nam naši ljudi. Bitno nam je da im omogućimo da opstanu i ostanu na svome. I zato je predsednik Vučić najavio kojim putem idemo dalje do onoga za šta se sve vreme borimo, a to su istina, pravda i poštovanje međunarodnog prava", poručio je on.

Srbija je, kako je dodao, čvrsto opredeljena za mir i ekonomski napredak, ali ne sme više da dozvoli da Srbi plaćaju cenu Kurtijevog terora, i to pred očima cele međunarodne zajednice.

"Teror mora stati. Da se borimo za interese Srba, nikada nećemo prestati! Bezrezervna podrška našem predsedniku Aleksandru Vučiću, koji nas vodi u toj borbi za očuvanje naših nacionalnih interesa!", zaključio je Vučević.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je sinoć tokom obraćanja javnosti u Palati Srbija, zahteve i poteze Srbije u vezi sa situacijom na KiM, podeljene u pet oblasti i istakao da će u tom cilju biti pokrenuta globalna diplomatska kampanja i da će razgovarati do kraja novembra sa 60 svetskih lidera kojima će predstaviti sedam nužnih tačaka za napredak u dijalogu.

Autor: Dalibor Stankov